ETV Bharat / state

जयपुर नगर निगम चुनाव : पुराने दिग्गजों पर नए समीकरण भारी, कई पूर्व पदाधिकारी, महापौर, उपमहापौर और समिति चेयरमैन के कटे टिकट

नॉमिनेशन फाइल करते भाजपा प्रत्याशी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी के घोषित प्रत्याशियों में जयपुर की स्थानीय राजनीति के पुराने चेहरों को जगह नहीं मिल पाई. हालांकि कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है, वहीं पुराने ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम में महत्वपूर्ण पदों पर रहे कई चेहरों को इस बार टिकट नहीं मिला. खास तौर पर पूर्व महापौर और विभिन्न समितियों के चेयरमैन रहे नेताओं का एक बड़ा वर्ग निगम चुनाव की दौड़ से बाहर हो गया है. इसके अलावा बीजेपी के कई पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी भी टिकट की दौड़ में शामिल थे, जिन्हें पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया. निगम चुनाव में बीजेपी के चर्चित चेहरे : भाजपा की 150 वार्डों की सूची में कई पुराने और चर्चित चेहरों को जगह मिली है. ग्रेटर नगर निगम में उपमहापौर रहे पुनीत कर्णावट को वार्ड 76, पूर्व शहर अध्यक्ष शैलेंद्र भार्गव को वार्ड 43, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल को वार्ड 110, पूर्व शहर अध्यक्ष सुनील कोठारी को वार्ड 112 और जयपुर शहर चुनाव प्रभारी विमल कुमार अग्रवाल को वार्ड 135 से प्रत्याशी बनाया गया है. इनके अलावा महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराधा माहेश्वरी को वार्ड 107 से, मुख्यमंत्री के ओएसडी आनंद शर्मा की धर्मपत्नी शीला शर्मा को वार्ड 92 से, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री संजय जायसवाल को वार्ड 111 से और सांगानेर मंडल अध्यक्ष दीपा नाथावत को वार्ड 47 से चुनावी मैदान में उतारा गया है. पढ़ें: जयपुर नगर निगम चुनाव: पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने किया नामांकन, टिकट कटने पर कांग्रेस-भाजपा में बगावत कई पूर्व पदाधिकारियों पर नहीं जताया भरोसा : हालांकि, पुराने नगर निगमों में अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके कई नेताओं का नामों को इस बार मौका नहीं दिया गया है. इनमें पूर्व शहर अध्यक्ष संजय जैन, जिला महामंत्री राजेश तांबी, पूर्व सांसद गिरधारी लाल भार्गव के बेटे मनोज भार्गव, पूर्व मंत्री भंवर लाल शर्मा के बेटे मनोज शर्मा, पूर्व महापौर निर्मल नाहटा, कुसुम यादव, पूर्व उपमहापौर मनोज भारद्वाज और मनीष पारीक का नाम प्रमुख है.