जयपुर नगर निगम चुनाव : पुराने दिग्गजों पर नए समीकरण भारी, कई पूर्व पदाधिकारी, महापौर, उपमहापौर और समिति चेयरमैन के कटे टिकट
पुनीत कर्णावट, ज्योति खंडेलवाल और विमल अग्रवाल जैसे चर्चित नामों को टिकट देकर पार्टी ने स्थानीय राजनीतिक प्रभाव रखने वाले चेहरों पर भरोसा जताया है.
Published : August 31, 2026 at 8:52 PM IST
जयपुर: नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी के घोषित प्रत्याशियों में जयपुर की स्थानीय राजनीति के पुराने चेहरों को जगह नहीं मिल पाई. हालांकि कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है, वहीं पुराने ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम में महत्वपूर्ण पदों पर रहे कई चेहरों को इस बार टिकट नहीं मिला. खास तौर पर पूर्व महापौर और विभिन्न समितियों के चेयरमैन रहे नेताओं का एक बड़ा वर्ग निगम चुनाव की दौड़ से बाहर हो गया है. इसके अलावा बीजेपी के कई पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी भी टिकट की दौड़ में शामिल थे, जिन्हें पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया.
निगम चुनाव में बीजेपी के चर्चित चेहरे : भाजपा की 150 वार्डों की सूची में कई पुराने और चर्चित चेहरों को जगह मिली है. ग्रेटर नगर निगम में उपमहापौर रहे पुनीत कर्णावट को वार्ड 76, पूर्व शहर अध्यक्ष शैलेंद्र भार्गव को वार्ड 43, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल को वार्ड 110, पूर्व शहर अध्यक्ष सुनील कोठारी को वार्ड 112 और जयपुर शहर चुनाव प्रभारी विमल कुमार अग्रवाल को वार्ड 135 से प्रत्याशी बनाया गया है. इनके अलावा महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराधा माहेश्वरी को वार्ड 107 से, मुख्यमंत्री के ओएसडी आनंद शर्मा की धर्मपत्नी शीला शर्मा को वार्ड 92 से, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री संजय जायसवाल को वार्ड 111 से और सांगानेर मंडल अध्यक्ष दीपा नाथावत को वार्ड 47 से चुनावी मैदान में उतारा गया है.
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कई पूर्व पदाधिकारियों पर नहीं जताया भरोसा : हालांकि, पुराने नगर निगमों में अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके कई नेताओं का नामों को इस बार मौका नहीं दिया गया है. इनमें पूर्व शहर अध्यक्ष संजय जैन, जिला महामंत्री राजेश तांबी, पूर्व सांसद गिरधारी लाल भार्गव के बेटे मनोज भार्गव, पूर्व मंत्री भंवर लाल शर्मा के बेटे मनोज शर्मा, पूर्व महापौर निर्मल नाहटा, कुसुम यादव, पूर्व उपमहापौर मनोज भारद्वाज और मनीष पारीक का नाम प्रमुख है.
इसके साथ ही पुराने समिति चेयरमैनों में पूरणमल सैनी, पवन कुमार शर्मा, गिर्राज नाटा, उत्तम शर्मा, संतोष कंवर, अंशु शर्मा, विक्रम सिंह, धीरज शर्मा, रजत विश्नोई, महेंद्र पहाड़िया, जितेंद्र कुमार लख्यानी, पूनम शर्मा, मनोज मुद्गल, मोहम्मद जकरिया, ज्योति चौहान और रवि जैन जैसे नाम भी बीजेपी की प्रत्याशी सूची में अपना नाम नहीं जोड़ पाए. इनमें वो नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस से बगावत करते हुए हेरिटेज नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड बनवाया था.
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इसी तरह ग्रेटर नगर निगम की समितियों से जुड़े प्रमुख नामों में शील धाबाई, जितेंद्र श्रीमाली, भारती लख्यानी, मीनाक्षी शर्मा, रमेश सैनी, अरुण वर्मा, दुर्गेश नंदिनी, अर्चना शर्मा और प्रवीण कुमार यादव भी इस बार बीजेपी की प्रत्याशी सूची में दिखाई नहीं दिए. राजनीतिक तौर पर बीजेपी की सूची को पुराने निगमों के पदाधिकारियों की जगह नए समीकरणों और नए चेहरों को तरजीह देने के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है. हालांकि, सभी बाहर हुए नेताओं में कुछ ने इस बार खुद टिकट में रुचि भी नहीं दिखाई थी.
कुछ पुराने प्रभावशाली चेहरों पर भरोसा बरकरार : ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ने सभी पुराने चेहरों को दरकिनार कर दिया है. पुनीत कर्णावट, ज्योति खंडेलवाल और विमल कुमार अग्रवाल जैसे चर्चित नामों को टिकट देकर पार्टी ने ये संकेत भी दिया है कि जीत की संभावना और स्थानीय राजनीतिक प्रभाव रखने वाले कुछ पुराने चेहरों पर उसका भरोसा कायम है. बहरहाल, बीजेपी प्रत्याशियों की सूची पर चुनाव के दौरान सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनका ये नया टिकट समीकरण पुराने चेहरों की जगह नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को कितना मजबूत करता है?