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Exclusive : जयपुर को मिला नया महापौर: सुनील कोठारी बोले- पुराने शहर में मेंटेनेंस, बाहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

जयपुर के नए महापौर सुनील कोठारी ने ईटीवी भारत से बातचीत में अपनी प्राथमिकताएं बताईं.

नवनिर्वाचित महापौर सुनील कोठारी
नवनिर्वाचित महापौर सुनील कोठारी (ETV bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 5:00 PM IST

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जयपुर : जयपुर नगर निगम के नए महापौर के रूप में बीजेपी के सुनील कोठारी निर्वाचित हुए हैं. महापौर चुनाव में कोठारी को 89 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता मावर के खाते में 60 वोट आए. वहीं, एक वोट नोटा पर पड़ा. चुनाव परिणाम के बाद सुनील कोठारी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि ये वृहद जयपुर का पहला बोर्ड है. शहर की आबादी पहले की तुलना में काफी बढ़ी है और नए क्षेत्र भी निगम में शामिल हुए हैं. ऐसे में उनकी प्राथमिकता शहर के पुराने और नए दोनों हिस्सों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना है.

पुराने शहर में सुविधाओं के रखरखाव पर फोकस : नवनिर्वाचित महापौर सुनील कोठारी ने सवाई जयसिंह का जिक्र करते हुए कहा कि जिस गौरव के साथ जयपुर की स्थापना की थी, उस गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा. आधुनिक सुविधाओं के साथ जयपुर की पहचान और विरासत को भी आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी होगी. शहरी क्षेत्र में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी. सड़क, सफाई और सीवरेज जैसी व्यवस्थाओं के बेहतर रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. शहर के पुराने हिस्सों में पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस भी उतना ही जरूरी है, जितना नए क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करना.

नवनिर्वाचित महापौर सुनील कोठारी से बातचीत (ETV bharat Jaipur)

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बाहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की तैयारी : कोठारी ने कहा कि वृहद जयपुर में नए क्षेत्र जुड़ने से निगम का दायरा बढ़ा है. बाहरी क्षेत्रों में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की जरूरत है. इन क्षेत्रों में सड़क, सीवर और लाइटिंग जैसी मूलभूत सुविधाओं पर फोकस किया जाएगा. उनका कहना है कि शहर के विस्तार के साथ सुविधाओं का विस्तार भी होना चाहिए, ताकि नए शामिल हुए इलाकों के लोगों को भी निगम की सेवाओं का लाभ मिल सके.

'150 पार्षदों को साथ लेकर चलेंगे' : महापौर ने कहा कि विकसित जयपुर की कल्पना सभी के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती, इसलिए कांग्रेस के पार्षद हों या निर्दलीय, सभी 150 पार्षदों को साथ लेकर शहर के विकास के लिए काम किया जाएगा. चुनाव खत्म हो चुका है और अब प्राथमिकता जयपुर के विकास की होनी चाहिए. एक समय गोविंददेवजी और मोती डूंगरी भी अलग-अलग हो गए थे, लेकिन संघर्ष के बाद आज जयपुर एक है. उन्होंने इसे संघर्ष की जीत बताते हुए कहा कि यही एकजुटता और यही सोच अब जयपुर के विकास की ताकत बनेगी.

पार्टी समर्थकों के साथ नए मेयर
पार्टी समर्थकों के साथ नए मेयर (ETV bharat Jaipur)

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सत्ता के दुरुपयोग के आरोप पर कोठारी का जवाब : कोठारी ने कहा कि महापौर निर्वाचन की प्रक्रिया में सभी 150 पार्षदों ने हिस्सा लिया और उन्हें भारी मतों से समर्थन मिला. उन्होंने सभी पार्षदों का आभार जताया. साथ ही कहा कि जिस विश्वास के साथ जयपुर की जनता ने भाजपा को बहुमत दिया है, उस विश्वास को कायम रखते हुए सभी 150 पार्षदों के साथ मिलकर जयपुर के विकास और गौरव के लिए काम किया जाएगा. महापौर चुनाव के दौरान विपक्ष की ओर से सत्ता के दुरुपयोग के लगाए गए आरोपों पर सुनील कोठारी ने कहा कि भाजपा ने सत्ता का कोई दुरुपयोग नहीं किया. उनके मुताबिक भाजपा को जनता के विश्वास के रूप में बहुमत मिला है और वो भी जनता के विश्वास से ही पार्षद बने हैं.

नोटा के एक वोट पर बोले मेयर : महापौर चुनाव में भाजपा को 89, कांग्रेस को 60 और नोटा को एक वोट मिला. नोटा के वोट को लेकर सुनील कोठारी ने कहा कि संभव है ये किसी कांग्रेस के पार्षद का वोट रहा हो और जयपुर को लेकर उसके मन में कोई भाव या विचार रहा हो, जिसके कारण वो निर्णय नहीं ले पाया. उन्होंने कहा कि आगे चलकर उस पार्षद के असमंजस को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा.

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कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता मावर ने लगाए गंभीर आरोप : महापौर चुनाव में 60 वोट हासिल करने वाली कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता मावर ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए. मावर ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सत्ता बल और धनबल का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि करीब 15 दिन तक पार्षदों को बाड़ेबंदी में रखा गया और भाजपा को अपने ही पार्षदों पर विश्वास नहीं था. भाजपा को अपने पार्षदों में असंतोष की जानकारी थी, इसलिए धनबल और पुलिस बल के माध्यम से पार्षदों पर दबाव बनाया गया. भाजपा को ये बहुमत वास्तव में मिला नहीं है, बल्कि उनसे बहुमत छीना गया है.

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