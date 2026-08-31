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कांग्रेस की सूची फाइनल: जयपुर हेरिटेज का बोर्ड गिराने वाले 8 में से 2 को फिर टिकट, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा अपने ही दावे से पलटे...

कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए सुनील शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: नगर निगम चुनाव में हेरिटेज नगर निगम का बोर्ड गिराने वाले 8 में से 2 पार्षदों को कांग्रेस ने फिर से टिकट दे दिया. शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा था कि कि बोर्ड गिराने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा और उन्हें 5 साल पार्टी के लिए काम करना होगा, लेकिन अब वे अपने दावे से पलट गए. उन्होंने सोमवार शाम को कहा कि पार्टी की पहली प्राथमिकता जीत है. लोकतंत्र में सबसे बड़ा मेरिट यही है कि जो जनता का विश्वास जीतकर चुनाव जीत सके, उसे मैदान में उतारा जाए. परिस्थितियों के अनुसार फैसलों में आगे-पीछे होना पड़ा, लेकिन अंतिम सूची में 150 जिताऊ चेहरों को उतारने का प्रयास किया गया है. कांग्रेस ने किशनपोल में पिछली बार बोर्ड गिराने वाले पार्षद अरविंद अमेठी की पत्नी और अन्य पार्षद जकरिया शेरम को फिर टिकट दिया है. इस बीच पूर्व जिलाध्यक्ष आरआर तिवाड़ी के आरोपों पर शर्मा ने कहा कि चयन प्रक्रिया में तिवाड़ी से लगातार चर्चा हुई है, हर प्रत्याशी पर सहमति ली गई है और समन्वय रखा गया है. तिवाड़ी का सहयोग और समर्थन रहा है. टिकट वितरण में किसी व्यक्ति का दबाव नहीं था, नाम कई तरह के इनपुट, स्थानीय फीडबैक और सर्वे के बाद तय हुए हैं. हवामहल विधानसभा क्षेत्र से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है, वे यहीं पैदा हुए और बड़े हुए हैं, इसलिए समीकरणों को अच्छी तरह समझते हैं. हवामहल के टिकटों को लेकर हजारों इनपुट लिए गए और गंभीर मंथन के बाद नाम तय किए गए हैं. शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: नगर पालिका चुनाव: नाथद्वारा में पहली बार किन्नर प्रत्याशी चुनावी मैदान में, AAP ने दिया टिकट