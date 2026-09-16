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जयपुर नगर निगम चुनाव में NOTA की भी अलग कहानी, 27 हजार से ज्यादा वोटरों ने कहा- कोई प्रत्याशी पसंद नहीं

जयपुर: नगर निगम चुनाव 2026 के नतीजों में प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के साथ NOTA ने भी अपनी अलग मौजूदगी दर्ज कराई है. जयपुर के 146 वार्डों में कुल 27,099 मतदाताओं ने NOTA का विकल्प चुना, यानी इन मतदाताओं ने चुनाव मैदान में उतरे BJP, कांग्रेस और निर्दलीय समेत किसी भी प्रत्याशी को अपना वोट देने के बजाय 'इनमें से कोई नहीं' का विकल्प चुना. जयपुर के सभी 146 वार्डों में NOTA को वोट मिले. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, हर वार्ड में औसतन करीब 186 मतदाताओं ने NOTA दबाया. हालांकि अलग-अलग वार्डों में NOTA को मिले वोटों में काफी अंतर देखने को मिला. कुछ वार्डों में यह आंकड़ा 700 के पार पहुंच गया, जबकि कुछ वार्डों में यह 50 से भी कम रहा.

जिस वार्ड में लगी थी NOTA की टेबल, वहीं बना रिकॉर्ड: जयपुर नगर निगम के वार्ड-66 में NOTA को सबसे ज्यादा वोट मिले. यहां कुल 767 मतदाताओं ने NOTA दबाया. खास बात यह है कि इसी वार्ड में NOTA की टेबल भी लगाई गई थी. NOTA के लिहाज से यह जयपुर का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा. NOTA वोटों के मामले में वार्ड-90 दूसरे स्थान पर रहा, जहां 428 वोट NOTA के खाते में गए. वार्ड-66 और वार्ड-90 के बीच 339 वोटों का अंतर रहा. इसके बाद वार्ड-52 में 419, वार्ड-50 में 405 और वार्ड-142 में 399 मतदाताओं ने NOTA का विकल्प चुना. वार्ड-41 और वार्ड-94 में NOTA के वोट बराबर रहे. दोनों वार्डों में 383-383 मतदाताओं ने NOTA दबाया.

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18 वार्डों में NOTA ने पार किया 300 का आंकड़ा: जयपुर नगर निगम चुनाव में 18 वार्ड ऐसे रहे, जहां NOTA को 300 से ज्यादा वोट मिले. वहीं 53 वार्डों में NOTA को 200 या उससे अधिक वोट मिले. दूसरी ओर 26 वार्ड ऐसे रहे, जहां NOTA 100 वोट का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका. NOTA के सबसे कम वोट वाले वार्डों में वार्ड-11 सबसे नीचे रहा. यहां सिर्फ 30 मतदाताओं ने NOTA दबाया. वार्ड-125 में 39 वोट NOTA के खाते में गए, जबकि वार्ड-93 और वार्ड-126 में 53-53 मतदाताओं ने NOTA चुना. इस तरह एक तरफ वार्ड-66 में 767 मतदाताओं ने NOTA का विकल्प चुना, वहीं दूसरी तरफ वार्ड-11 में यह संख्या केवल 30 रही. यानी दोनों वार्डों के बीच NOTA वोटों में 737 का अंतर रहा.

सांगानेर में सबसे ज्यादा NOTA वोट: जयपुर नगर निगम के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़ों को देखें तो NOTA वोटों में सांगानेर की हिस्सेदारी करीब 20.3 फीसदी रही. इसके बाद अलग-अलग क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं ने NOTA का विकल्प चुना. बगरू विधानसभा क्षेत्र के 14 वार्डों में कुल 3,674 NOTA वोट दर्ज हुए. विद्याधर नगर के 20 वार्डों में 3,248 मतदाताओं ने NOTA दबाया, जबकि मालवीय नगर के 15 वार्डों में NOTA को 3,235 वोट मिले. सिविल लाइंस के 16 वार्डों में 2,976, झोटवाड़ा के 13 वार्डों में 2,535 और हवामहल के 15 वार्डों में 2,199 NOTA वोट दर्ज हुए. आदर्श नगर के 17 वार्डों में 1,933 और किशनपोल के 12 वार्डों में 1,383 मतदाताओं ने NOTA का विकल्प चुना. आमेर के उपलब्ध 3 वार्डों में NOTA को 426 वोट मिले.