जयपुर निकाय चुनाव: यूडी टैक्स बकाया होने पर नहीं लड़ पाएंगे पार्षद चुनाव, निगम से लेनी होगी NOC
जयपुर नगर निगम ने पार्षद चुनाव के उम्मीदवारों के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट अनिवार्य किया है. यूडी टैक्स बकाया होने पर एनओसी नहीं मिलेगी.
Published : July 27, 2026 at 5:19 PM IST
जयपुर: प्रदेश में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच नगर निगम जयपुर ने संभावित उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. निगम प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि पार्षद चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नगर निगम से नो ड्यूज सर्टिफिकेट (No Dues Certificate) लेना होगा, जिन लोगों पर यूडी टैक्स या निगम का अन्य कोई बकाया होगा, उन्हें एनओसी जारी नहीं की जाएगी और ऐसे लोग चुनावी प्रक्रिया में परेशानी का सामना कर सकते हैं.
निकाय (नगर निगम) चुनाव को देखते हुए चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट मांगा जाएगा. नगर निगम जयपुर के अतिरिक्त आयुक्त नरेंद्र कुमार बंसल ने बताया कि तत्कालीन ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों और चेयरमैनों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट कार्मिक उपायुक्त स्तर से जारी किया जाएगा, जबकि अन्य व्यक्तियों को संबंधित जोन स्तर से ये प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा.
इसे भी पढ़ें- निकाय पंचायत चुनाव टालना सरकार की नैतिक हार, 50% युवाओं को टिकट देगी कांग्रेस : डोटासरा
पूर्व पार्षदों को पहले जमा कराने होंगे: आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि तत्कालीन ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों और चेयरमैनों को संबंधित शाखाओं से फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, मोबाइल, सिम, लैपटॉप या अन्य किसी भी प्रकार की बकाया सामग्री या राशि नहीं होने का प्रमाण-पत्र पेश करना होगा. सभी विभागों से 'नो ड्यूज' मिलने के बाद ही उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. वहीं, अन्य संभावित उम्मीदवारों को संबंधित जोन कार्यालय से ये प्रमाण-पत्र तभी मिलेगा, जब उनके नाम किसी प्रकार का यूडी टैक्स या निगम का अन्य बकाया दर्ज नहीं होगा.
चुनावी तैयारियों के बीच निगम की सख्ती: नगर निगम का ये आदेश ऐसे समय में आया है, जब राज्य सरकार निकाय चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है. माना जा रहा है कि चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवारों के बकाया की समय रहते जांच कर विवादों से बचने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ये व्यवस्था लागू की गई है.
इसे भी पढ़ें- निकाय एवं पंचायत चुनाव के लिए कार्यकर्ता तैयार कर रही कांग्रेस, zen z वोटर्स पर फोकस करेगी पार्टी
रिपोर्ट आने के बाद तय होगा आरक्षण: उधर, स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा कह चुके हैं कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट संबंधी निर्देशों की पालना करते हुए जैसे ही प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी के आंकड़े उपलब्ध करा देगा, उसके एक सप्ताह के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी और महिला आरक्षण तय कर दिया जाएगा. ऐसे में अब चुनावी प्रक्रिया की सबसे अहम कड़ी आयोग की रिपोर्ट ही है.
17 अगस्त से चुनावी प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी: राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में प्रस्तुत प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 17 अगस्त को निकाय चुनाव की घोषणा की जा सकती है. इसके बाद 22 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी और 27 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे. 29 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 31 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. 1 सितंबर को चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का मतदान 6 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा. दोनों चरणों की मतगणना 11 सितंबर को कर पार्षदों के परिणाम घोषित किए जाएंगे.
इसे भी पढ़ें- BJP Meeting : पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भाजपा का 'मिशन 113'...सीएम का गृह जिला सहित 5 जिले पूरी तरह डार्क जोन में