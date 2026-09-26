ETV Bharat / state

जयपुर नगर निगम चुनाव: डिप्टी मेयर पद के लिए वोटिंग आज, सरोज कंवर और सलमान मंसूरी में टक्कर

बीजेपी प्रत्याशी सरोज कंवर और कांग्रेस प्रत्याशी सलमान मंसूरी ( ETV Bharat Jaipur )