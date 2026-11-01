जयपुर में 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2.0': रातभर चला सफाई का महाअभियान, 2500 कर्मियों के साथ सड़कों पर उतरे महापौर
जयपुर नगर निगम ने परकोटे में 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2.0' चलाया. सफाईकर्मियों ने रात के 5 घंटों में 2000 टन कचरा साफ किया.
Published : November 1, 2026 at 8:15 AM IST
जयपुर : दीपावली के त्योहार पर जिस तरह हर परिवार अपने घर के कोने-कोने को चमकाने में जुट जाता है, ठीक उसी तर्ज पर अब गुलाबी नगरी जयपुर को भी संवारने का जिम्मा नगर निगम ने उठाया है. त्योहार की चमक फीकी न पड़े और परकोटे की ऐतिहासिक खूबसूरती बरकरार रहे, इसी उद्देश्य के साथ जयपुर नगर निगम ने 31 अक्टूबर की रात एक व्यापक सफाई महाअभियान 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2.0' की शुरुआत की.
इस विशेष मुहिम का सबसे बड़ा असर चारदीवारी (परकोटा) क्षेत्र में देखने को मिला. जब पूरा शहर नींद के आगोश में था, तब करीब 2500 से अधिक सफाईकर्मी, आधुनिक मशीनरी, डंपर और रोड स्वीपिंग मशीनें गलियों व मुख्य सड़कों को चमकाने में लगे हुए थे. नगर निगम के चले इस सघन अभियान के दौरान महज पांच घंटों के भीतर रिकॉर्ड 2000 टन कचरा एकत्र कर निस्तारण के लिए भेजा गया. अभियान के दौरान महापौर सुनील कोठारी, डिप्टी मेयर सरोज कंवर, कमिश्नर ओम कसेरा सहित निगम के अधिकारी और पार्षद भी सड़कों पर उतरे. बड़ी चौपड़ पर महापौर और पार्षदों ने हाथों में झाड़ू थामकर सफाई में भागीदारी निभाई, वहीं परकोटे की गलियों में महापौर ने खुद सफाई कार्य की निगरानी की.
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रात में सफाई का मकसद, यातायात के दबाव से मिले निजात : देर रात पार्षदों और अधिकारियों के साथ शहर का दौरा करते हुए महापौर ने गंदी गालियों और नालियों की डीप क्लीनिंग करवाई. इस दौरान कुछ ट्री गार्ड और डीपी स्विच के नीचे गंदगी रहने पर नाराजगी जताते हुए, उन्होंने यहां रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ सफाई के निर्देश भी दिए. सफाई कार्य का निरीक्षण करने के दौरान महापौर सुनील कोठारी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप का मतलब टोटल सफाई है. दीपावली को देखते हुए और शहरवासियों की अपेक्षाओं के अनुरूप नाइट स्वीपिंग करवाई जा रही है. इसके लिए रूटीन सफाई से अलग अतिरिक्त संसाधन और मैनपॉवर लगाया गया है.
उन्होंने बताया कि परकोटा क्षेत्र में दिनभर यातायात का दबाव रहता है. ऐसे में नियमित सफाई के दौरान कई जगहों पर बेहतर तरीके से सफाई करना संभव नहीं हो पाता. रात में सड़कों पर यातायात कम होने से सफाईकर्मियों को अधिक समय और जगह मिलती है. इससे गलियों और सड़कों की सफाई बेहतर ढंग से की जा सकती है.
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निगम की कमियां दूर करने पर भी फोकस : महापौर ने कहा कि नगर निगम में काम करते हुए करीब डेढ़ महीने का अनुभव हुआ है. इस दौरान सामने आया कि सफाई व्यवस्था में कुछ कमियां सिस्टम के स्तर पर हैं, तो कुछ जगहों पर जन जागरूकता और जन सहभागिता का अभाव भी है. इन दोनों पहलुओं पर काम करने की जरूरत है. निगम की व्यवस्थागत कमियों को दूर करने के साथ लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, ताकि सड़कों पर कम से कम कचरा आए और निगम का सिस्टम उसे व्यवस्थित तरीके से उठा सके. उन्होंने आने वाले समय में बेहतर परिणाम देने का भरोसा जताया.
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कलाकृतियों को 'रेड-येलो स्पॉट' से बचाने की चुनौती : हाल ही में 'रंग दे गुलाबी' अभियान के जरिए शहर की दीवारों और इमारतों को सुंदर राजस्थानी कलाकृतियों से सजाया गया है. लेकिन गुटखे-पान की पीक (रेड स्पॉट) और खुले में यूरिन (येलो स्पॉट) से इन खूबसूरत दीवारों को बचाना भी निगम के सामने चुनौती है. इस पर महापौर ने कहा कि पहला प्रयास लोगों में जागरूकता और जन सहयोग बढ़ाने का रहेगा. शहरवासियों को स्वच्छता अभियान से जोड़ना जरूरी है. यदि समझाइश के बाद भी स्थिति नहीं सुधरती है तो नगर निगम के नियमों के तहत जुर्माना लगाकर व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा.
जनता और निगम दोनों की जिम्मेदारी : इस मुद्दे पर निगम का रुख स्पष्ट है. कमिश्नर ओम कसेरा ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी तंत्र के बल पर मुमकिन नहीं है, बल्कि यह ताली दोनों हाथों से बजती है. जब तक नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक अभियान का स्थाई असर नहीं दिखेगा. नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने बताया कि निगम में बोर्ड बनने के बाद लोगों में अभियान को लेकर उत्साह बढ़ा है.
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दीपावली बाद सख्ती के भी संकेत : फिलहाल नगर निगम प्रशासन स्वच्छता को लेकर लोगों को समझाइश देने और जागरूक करने पर जोर दे रहा है. महापौर और कमिश्नर दोनों ने साफ संकेत दिए हैं कि पहले जन सहयोग के जरिए लोगों की आदतों में बदलाव लाने का प्रयास होगा. इसके बावजूद यदि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने की स्थिति बनी रहती है तो दीपावली के बाद निगम जुर्माने और अन्य प्रावधानों के जरिए सख्ती भी कर सकता है.