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जयपुर में 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2.0': रातभर चला सफाई का महाअभियान, 2500 कर्मियों के साथ सड़कों पर उतरे महापौर

रातभर चला सफाई का महाअभियान ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : दीपावली के त्योहार पर जिस तरह हर परिवार अपने घर के कोने-कोने को चमकाने में जुट जाता है, ठीक उसी तर्ज पर अब गुलाबी नगरी जयपुर को भी संवारने का जिम्मा नगर निगम ने उठाया है. त्योहार की चमक फीकी न पड़े और परकोटे की ऐतिहासिक खूबसूरती बरकरार रहे, इसी उद्देश्य के साथ जयपुर नगर निगम ने 31 अक्टूबर की रात एक व्यापक सफाई महाअभियान 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2.0' की शुरुआत की.