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जयपुर नगर निगम चुनाव: टिकट न मिलने से नाराज माली-सैनी समाज ने किया मतदान बहिष्कार का ऐलान

शहर में लग रहे निगम मतदान बहिष्कार के होर्डिंग-बैनर ( ETV Bharat Jaipur )