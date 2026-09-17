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जयपुर निगम चुनाव: री-पोलिंग के नतीजों में कांग्रेस ने मारी बाजी, सभी 4 वार्ड जीते, जानिए क्या है अब नया गणित

जयपुर: राजस्थान के चार प्रमुख नगर निकायों, जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम सहित सुकेत (कोटा) नगर पालिका के रुके हुए 9 वार्डों के चुनावी परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिए गए हैं. बुधवार को 10 मतदान केंद्रों (बूथों) पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के बाद दोबारा मतदान (री-पोलिंग) कराया गया था. गुरुवार सुबह हुई मतगणना में कांग्रेस ने दबदबा बनाते हुए कुल 9 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खाते में 3 सीटें आई हैं.

री-पोलिंग नतीजों का लेखा-जोखा : कांग्रेस को 6, भाजपा को 3 सीटें राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अंतिम नतीजों के अनुसार नगर निगमों की 8 सीटें, तीनों बड़े शहरों (जयपुर, जोधपुर, कोटा) के कुल 8 वार्डों में से कांग्रेस ने 5 वार्डों में परचम लहराया है, वहीं भाजपा ने 3 वार्डों में विजय प्राप्त की है. सुकेत नगर पालिका (कोटा) सुकेत नगर पालिका के रुके हुए एकल वार्ड में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर सीट अपने नाम कर ली है. री-पोलिंग वाले 9 वार्डों में से कांग्रेस 6 और भाजपा 3 सीटें जीतने में सफल रही.

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ईवीएम मशीन में आई खराबी के बाद जयपुर नगर निगम के चार वार्ड में हुए पुनर्मतदान का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया गया है. चारों ही वार्डों में कांग्रेस जीत गई. इस तरह से अब जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में भाजपा के पास 78 और कांग्रेस के पास 57 सीटें हो गई. 15 वार्डों में निर्दलीयों का कब्जा है. जयपुर नगर निगम के चुनावों की मतगणना 14 सितंबर को हुई थी, लेकिन मतगणना के दौरान वार्ड 9, 18, 25 और 34 में ईवीएम में खराबी आ गई थी. इस कारण मतगणना पूरी नहीं हो पाई थी. इन बूथों पर पुनर्मतदान बुधवार को हुआ था. इसमें वार्ड 9, 18 और 25 का एक-एक और वार्ड 34 के दो बूथ शामिल थे. श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मतगणना के बाद गुरुवार को इन चारों वार्डों का परिणाम जारी कर दिया गया.