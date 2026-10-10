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जयपुर: मुथूट फाइनेंस से ढाई किलो सोना गायब होने के मामले में ब्रांच मैनेजर सहित 2 बरी

जिला न्यायालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: मुथुट फाइनेंस कंपनी से साल 2009 में गायब हुए ढाई किलो सोने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-14 महानगर द्वितीय ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने मामले में आरोपी तत्कालीन शाखा प्रबंधक विजय बी. पुरोहित और अनिकेत को बरी कर दिया है. पीठासीन अधिकारी आयुषी गोयल ने आदेश में कहा- अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है. ऐसे में सबूतों के अभाव में आरोपियों को दोषमुक्त करना ही उचित है.