जयपुर: मुथूट फाइनेंस से ढाई किलो सोना गायब होने के मामले में ब्रांच मैनेजर सहित 2 बरी
आदेश में कहा-अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है.
Published : October 10, 2026 at 9:04 PM IST
जयपुर: मुथुट फाइनेंस कंपनी से साल 2009 में गायब हुए ढाई किलो सोने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-14 महानगर द्वितीय ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने मामले में आरोपी तत्कालीन शाखा प्रबंधक विजय बी. पुरोहित और अनिकेत को बरी कर दिया है. पीठासीन अधिकारी आयुषी गोयल ने आदेश में कहा- अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है. ऐसे में सबूतों के अभाव में आरोपियों को दोषमुक्त करना ही उचित है.
17 साल बाद आया फैसला: अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया- मुथूट फाइनेंस के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के प्रबंधक अंबिका प्रसाद ने 20 मार्च 2009 को विद्याधर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि ब्रांच की ऑडिट के दौरान 15 गोल्ड पैकेट स्ट्रांग रूम में नहीं मिले हैं. इन गोल्ड पैकेटों के बदले कंपनी ने 20.57 लाख रुपए की लोन राशि दी थी. मामले में आरोप था कि तत्कालीन ब्रांच मैनेजर विजय पुरोहित ने पैकेटों को अपने कब्जे में लेने के बाद कथित तौर पर उनका गबन किया और अनिकेत के साथ मिलकर साजिश रची. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.
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जांच में आरोपियों से सोना भी बरामद नहीं हुआ: बचाव पक्ष की ओर से वकील की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की होती है. उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि घटना के समय स्ट्रांग रूम का प्रभार आरोपी विजय पुरोहित के पास था. वहीं सुनवाई के दौरान फाइनेंस कंपनी ने गोल्ड स्टॉक रजिस्टर, स्ट्रांग रूम खोलने-बंद करने के रिकॉर्ड और संबंधित ऑडिट रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश नहीं की. इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि स्ट्रांग रूम की दूसरी चाबी किसके पास थी और संबंधित पैकेट आखिरी बार कब उपलब्ध थे.
मामले की जांच में आरोपियों से सोना भी बरामद नहीं हुआ है. विजय पुरोहित से 36 हजार रुपए नकद और अनिकेत की सूचना पर दो डाकघर पासबुक बरामद होने का उल्लेख है, लेकिन कथित गबन से सीधी कड़ी अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका.
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नाबालिग से दुष्कर्म पर 20 साल की सजा: वहीं, एक दूसरे मामले में जयपुर के पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पड़ोसी किराएदार को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने कहा- आरोपी के प्रति नरमी बरती गई तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे. विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि 24 सितंबर, 2022 को पीड़िता की मां ने मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि पड़ोसी किराएदार ने पीड़िता के भाई को चाउमीन लाने भेजा, दूसरे को मोबाइल दिया और फिर बच्ची को अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश की. सुनवाई में पीड़िता ने घटना दोहराई, जबकि आरोपी ने रंजिश में फंसाने की बात कही. दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने यह सजा सुनाई.
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