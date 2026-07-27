भगवान शिव को अर्पित बेलपत्र और फूल बनेंगे 'प्रसाद रूपी जैविक खाद', निगम का 'शिवार्पणम्' अभियान
जो पत्ता शिव को अर्पित हुआ, वो कचरे में नहीं जाना चाहिए. इसी सोच के साथ जयपुर नगर निगम ने अभियान तैयार किया.
Published : July 27, 2026 at 8:00 PM IST
जयपुर : सावन में भगवान शिव को अर्पित होने वाले बेलपत्र, पुष्प जैसी अन्य पूजा सामग्री अब कचरे के ढेर में नहीं जाएंगी. नगर निगम जयपुर ने धार्मिक आस्था को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता से जोड़ते हुए 'शिवार्पणम्' नाम से अभिनव अभियान शुरू किया है. इसके तहत शिव मंदिरों से एकत्र होने वाली पवित्र पूजन सामग्री को साइंटिफिक प्रोसेस से जैविक खाद में बदला जाएगा. फिर उसी खाद को 'शिवार्पणम्' प्रसाद पैकेट के रूप में श्रद्धालुओं और आमजन को वितरित किया जाएगा.
कचरे में नहीं जाएगा शिव को अर्पित निर्माल्य (पूजन सामग्री) : नगर निगम सावन में श्रद्धा को धरती की सेवा से जोड़ने वाला मॉडल बनाने जा रहा है. निगम आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि सावन में श्रद्धा से सेवा तक थीम पर शिवार्पणम् अभियान चलाया जाएगा. सावन के दौरान हर दिन हजारों श्रद्धालु शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करते हैं. इस दौरान बड़ी मात्रा में बेलपत्र, फूल और अन्य जैविक पूजन सामग्री भगवान शिव को अर्पित की जाती है. अभी तक ये पवित्र निर्माल्य सामान्य कचरे में मिलकर डंपिंग यार्ड पहुंच जाता था. इससे न केवल श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती थीं, बल्कि जैविक खाद बनने की संभावनाएं भी खत्म हो जाती थीं. लैंडफिल पर अतिरिक्त भार पड़ता था, लेकिन जो पत्ता शिव को अर्पित हुआ, वो कचरे में नहीं जाना चाहिए. इसी सोच के साथ 'शिवार्पणम्' अभियान तैयार किया गया है.
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ऐसे चलेगा पूरा अभियान : नगर निगम ने पूरे अभियान के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की है. श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार चयनित शिव मंदिरों से नगर निगम का ईवी हॉपर निर्माल्य का अलग से संग्रह करेगा. एकत्रित सामग्री को निकटतम नगर निगम उद्यान में ले जाकर श्रेडर मशीन से प्रोसेस किया जाएगा. इसके बाद कम्पोस्ट पिट में डिकम्पोजर कल्चर की सहायता से लगभग 30 दिनों में उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार की जाएगी. तैयार खाद को 'शिवार्पणम्' ब्रांडेड पेपर बैग में पैक कर श्रद्धालुओं और नागरिकों को प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाएगा.
29 जुलाई से 28 अगस्त चलेगा अभियान :उन्होंने बताया कि श्रावण के सभी सोमवार को विशेष संग्रह अभियान चलाया जाएगा. इसमें प्रमुख रूप से 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को भी निर्माल्य संग्रह किया जाएगा. इसके अलावा 29 जुलाई से 28 अगस्त तक छोटी काशी के प्रमुख शिवालयों पर शिव पर अर्पित पूजन सामग्री को कलेक्ट कर कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी.
पांच प्रमुख शिवालयों से शुरुआत
- ताड़केश्वर महादेव, चौड़ा रास्ता
- झारखंड महादेव, क्वींस रोड
- जंगलेश्वर महादेव, विद्याधर नगर
- चमकारेश्वर महादेव, बनीपार्क
- रोजगारेश्वर महादेव, त्रिपोलिया बाजार
इन उद्यानों में बनेगी जैविक खाद
- ताड़केश्वर महादेव : जय निवास, पीओडब्ल्यूडी और कल्पना चावला पार्क
- झारखंड महादेव : परिवहन नगर श्मशान, उदय नगर और एनबीसी श्मशान पार्क
- जंगलेश्वर महादेव : केकर कानन, दीनदयाल उपाध्याय पार्क और डी-सर्किल पार्क
- चमकारेश्वर महादेव : राष्ट्रपति मैदान, केशव पार्क एवं रायथ कानन पार्क
- रोजगारेश्वर महादेव : चित्रकूट पार्क, भगत सिंह पार्क और भारत माता उद्यान
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10 हजार से ज्यादा 'शिवार्पणम्' प्रसाद पैकेट का लक्ष्य :नगर निगम ने इस अभियान के माध्यम से 10 हजार से अधिक 'शिवार्पणम्' जैविक खाद प्रसाद पैकेट श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसके साथ ही मंदिर परिसरों की स्वच्छता बढ़ाने, सामान्य कचरे और लैंडफिल पर दबाव कम करने और ग्रीन वेस्ट का सम्मानजनक उपयोग सुनिश्चित करने का उद्देश्य भी तय किया है. कमिश्नर ने कहा कि 'शिवार्पणम्' अभियान केवल स्वच्छता कार्यक्रम नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और सर्कुलर इकोनॉमी का एक अनूठा उदाहरण है. इससे एक ओर मंदिरों में स्वच्छता बनी रहेगी. दूसरी ओर ऑर्गेनिक वेस्ट का उपयोग प्राकृतिक खाद के रूप में होगा. इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और हरित वातावरण को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी.
मौजूदा संसाधनों से चलेगा अभियान :कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के लिए कोई अतिरिक्त मशीन या विशेष बजट नहीं लिया गया है. अभियान पूरी तरह निगम की मौजूदा श्रेडर मशीन, कम्पोस्ट पिट और अब तक इस्तेमाल नहीं हुए ईवी हॉपर का उपयोग करते हुए संचालित किया जाएगा.
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