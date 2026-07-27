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भगवान शिव को अर्पित बेलपत्र और फूल बनेंगे 'प्रसाद रूपी जैविक खाद', निगम का 'शिवार्पणम्' अभियान

जयपुर : सावन में भगवान शिव को अर्पित होने वाले बेलपत्र, पुष्प जैसी अन्य पूजा सामग्री अब कचरे के ढेर में नहीं जाएंगी. नगर निगम जयपुर ने धार्मिक आस्था को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता से जोड़ते हुए 'शिवार्पणम्' नाम से अभिनव अभियान शुरू किया है. इसके तहत शिव मंदिरों से एकत्र होने वाली पवित्र पूजन सामग्री को साइंटिफिक प्रोसेस से जैविक खाद में बदला जाएगा. फिर उसी खाद को 'शिवार्पणम्' प्रसाद पैकेट के रूप में श्रद्धालुओं और आमजन को वितरित किया जाएगा.

कचरे में नहीं जाएगा शिव को अर्पित निर्माल्य (पूजन सामग्री) : नगर निगम सावन में श्रद्धा को धरती की सेवा से जोड़ने वाला मॉडल बनाने जा रहा है. निगम आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि सावन में श्रद्धा से सेवा तक थीम पर शिवार्पणम् अभियान चलाया जाएगा. सावन के दौरान हर दिन हजारों श्रद्धालु शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करते हैं. इस दौरान बड़ी मात्रा में बेलपत्र, फूल और अन्य जैविक पूजन सामग्री भगवान शिव को अर्पित की जाती है. अभी तक ये पवित्र निर्माल्य सामान्य कचरे में मिलकर डंपिंग यार्ड पहुंच जाता था. इससे न केवल श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती थीं, बल्कि जैविक खाद बनने की संभावनाएं भी खत्म हो जाती थीं. लैंडफिल पर अतिरिक्त भार पड़ता था, लेकिन जो पत्ता शिव को अर्पित हुआ, वो कचरे में नहीं जाना चाहिए. इसी सोच के साथ 'शिवार्पणम्' अभियान तैयार किया गया है.

ओम कसेरा, कमिश्नर, जयपुर नगर निगम. (ETV Bharat Jaipur)

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ऐसे चलेगा पूरा अभियान : नगर निगम ने पूरे अभियान के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की है. श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार चयनित शिव मंदिरों से नगर निगम का ईवी हॉपर निर्माल्य का अलग से संग्रह करेगा. एकत्रित सामग्री को निकटतम नगर निगम उद्यान में ले जाकर श्रेडर मशीन से प्रोसेस किया जाएगा. इसके बाद कम्पोस्ट पिट में डिकम्पोजर कल्चर की सहायता से लगभग 30 दिनों में उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार की जाएगी. तैयार खाद को 'शिवार्पणम्' ब्रांडेड पेपर बैग में पैक कर श्रद्धालुओं और नागरिकों को प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाएगा.

29 जुलाई से 28 अगस्त चलेगा अभियान :उन्होंने बताया कि श्रावण के सभी सोमवार को विशेष संग्रह अभियान चलाया जाएगा. इसमें प्रमुख रूप से 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को भी निर्माल्य संग्रह किया जाएगा. इसके अलावा 29 जुलाई से 28 अगस्त तक छोटी काशी के प्रमुख शिवालयों पर शिव पर अर्पित पूजन सामग्री को कलेक्ट कर कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी.