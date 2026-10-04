सेवा सेतु अभियान-2026 : एक छत के नीचे सभी समस्याओं का होगा समाधान, देखें पूरा शेड्यूल
जोनवार कैम्प में सफाई, सीसी/डामर सड़क की मरम्मत, पेचवर्क, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव जैसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.
Published : October 4, 2026 at 2:43 PM IST
जयपुर: शहरवासियों को नगर निगम से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और समस्याओं का समाधान एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए जयपुर नगर निगम 'सेवा सेतु अभियान-2026' के तहत जोनवार कैंप लगाएगा. नगर निगम के आदेश के अनुसार 7 से 16 अक्टूबर तक अलग-अलग जोन में ये कैम्प लगेंगे.
राज्य सरकार के निर्देश पर जयपुर नगर निगम की ओर से सेवा सेतु अभियान के तहत जोनवार कैम्प लगेंगे. कैम्प में सफाई, सीसी/डामर सड़क की मरम्मत, पेचवर्क, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण, नालियों की मरम्मत, फोर्कलिफ्ट और मैनहोल की मरम्मत और सीवर लाइन लीकेज जैसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. आवारा पशु पकड़ने, जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीयन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, साइनेज लाइसेंस और सीवर कनेक्शन से जुड़ी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
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पट्टे, नामांतरण और भवन निर्माण से जुड़े काम भी होंगे : अभियान के तहत ओएफसी-मोबाइल टावर एनओसी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अनुमोदित योजनाओं के पट्टे, 69-ए, 54-ई, 50-बी और 60-सी के तहत पट्टे, उपविभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण और लीज मुक्ति प्रमाण पत्र से जुड़े काम भी किए जाएंगे. भवन निर्माण स्वीकृति, लीज डीड से फ्री होल्ड पट्टे और यूडी टैक्स से संबंधित कार्यों के लिए भी कैंप में आवेदन और समाधान की सुविधा रहेगी.
इसके साथ ही सरकारी विभागों की फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के आवेदन और स्वीकृति, स्कूल-आंगनबाड़ी एवं अन्य सार्वजनिक भवनों की मरम्मत-सौंदर्यीकरण, अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं से संबंधित काम भी किए जाएंगे.
जोनवार कैम्प
- 7 अक्टूबर : सांगानेर
- 8 अक्टूबर : मानसरोवर
- 9 अक्टूबर : विद्याधर नगर और मुरलीपुरा
- 12 अक्टूबर : जगतपुरा और झालाना
- 13 अक्टूबर : झोटवाड़ा और वैशाली
- 14 अक्टूबर : मालवीय नगर
- 15 अक्टूबर : किशनपोल और हवामहल-अमेर
- 16 अक्टूबर : आदर्श नगर और सिविल लाइंस
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समस्याओं का निस्तारण: नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त नरेंद्र कुमार बंसल ने बताया कि संबंधित जोन उपायुक्त अपने क्षेत्र में आवश्यक समन्वय करते हुए कैंप का संचालन सुनिश्चित करेंगे. कैंप में उद्यान, विद्युत, एनयूएलएम और पशु प्रबंधन से जुड़ी टीमों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि मौके पर आने वाली समस्याओं का निस्तारण किया जा सके. प्रत्येक जोन में जोन उपायुक्त को प्रभारी अधिकारी, इसके अलावा नगर निगम में विभिन्न शाखों का काम देख रहे उपायुक्तों को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है.
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