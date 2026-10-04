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सेवा सेतु अभियान-2026 : एक छत के नीचे सभी समस्याओं का होगा समाधान, देखें पूरा शेड्यूल

जयपुर: शहरवासियों को नगर निगम से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और समस्याओं का समाधान एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए जयपुर नगर निगम 'सेवा सेतु अभियान-2026' के तहत जोनवार कैंप लगाएगा. नगर निगम के आदेश के अनुसार 7 से 16 अक्टूबर तक अलग-अलग जोन में ये कैम्प लगेंगे.

राज्य सरकार के निर्देश पर जयपुर नगर निगम की ओर से सेवा सेतु अभियान के तहत जोनवार कैम्प लगेंगे. कैम्प में सफाई, सीसी/डामर सड़क की मरम्मत, पेचवर्क, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण, नालियों की मरम्मत, फोर्कलिफ्ट और मैनहोल की मरम्मत और सीवर लाइन लीकेज जैसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. आवारा पशु पकड़ने, जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीयन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, साइनेज लाइसेंस और सीवर कनेक्शन से जुड़ी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.

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पट्टे, नामांतरण और भवन निर्माण से जुड़े काम भी होंगे : अभियान के तहत ओएफसी-मोबाइल टावर एनओसी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अनुमोदित योजनाओं के पट्टे, 69-ए, 54-ई, 50-बी और 60-सी के तहत पट्टे, उपविभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण और लीज मुक्ति प्रमाण पत्र से जुड़े काम भी किए जाएंगे. भवन निर्माण स्वीकृति, लीज डीड से फ्री होल्ड पट्टे और यूडी टैक्स से संबंधित कार्यों के लिए भी कैंप में आवेदन और समाधान की सुविधा रहेगी.

इसके साथ ही सरकारी विभागों की फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के आवेदन और स्वीकृति, स्कूल-आंगनबाड़ी एवं अन्य सार्वजनिक भवनों की मरम्मत-सौंदर्यीकरण, अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं से संबंधित काम भी किए जाएंगे.