हेरिटेज दफ्तर से होती रहेगी परकोटे की निगरानी, पूरे शहर का संचालन पार्ट-1 और पार्ट-2 मॉडल पर

जयपुर: राजधानी में एक शहर-एक निगम मॉडल लागू होने के बाद नगर निगम जयपुर अब दोहरी संरचना में काम करेगा. निगम का संचालन लालकोठी मुख्यालय और पूर्ववर्ती हेरिटेज नगर निगम भवन दोनों से होगा. निगम कमिश्नर डॉ. गौरव सैनी ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में इस नए ढांचे का विस्तृत खाका पेश किया. उन्होंने बताया कि निगम का मुख्य उद्देश्य परकोटे क्षेत्र की प्रभावी निगरानी, शहर की सेवाओं में निरंतरता और सभी कार्यों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है.

एक निगम, दो मुख्यालय और 13 जोन: राजधानी में अब एक ही नगर निगम संचालित होगा, लेकिन इसका प्रशासन दो मुख्य ठिकानों, लालकोठी मुख्यालय और हेरिटेज नगर निगम कार्यालय से किया जाएगा. इसके अलावा 13 जोन के साथ नया ढांचा और कार्य प्रणाली तैयार कर ली गई है. कमिश्नर डॉ. सैनी के अनुसार, पुराने हेरिटेज मुख्यालय से परकोटे क्षेत्र सहित आसपास के संवेदनशील हिस्सों की निगरानी और समस्याओं के त्वरित समाधान की पूरी जिम्मेदारी रहेगी. कुल 150 वार्डों में से करीब 35 वार्डों की जिम्मेदारी इसी कार्यालय के अधीन होगी. इनमें हवामहल और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के 27 वार्ड, आमेर विधानसभा के 4 वार्ड और आदर्श नगर विधानसभा के 5 वार्ड शामिल हैं. यह प्रारंभिक व्यवस्था है, जिसमें निगम 'पार्ट-1' और 'पार्ट-2' में संचालित होगा, लेकिन सभी काम सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के तहत ही होंगे.

निगम कमिश्नर डॉ. गौरव सैनी से बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

लालकोठी बनेगा प्रशासनिक हब: डॉ. गौरव सैनी ने स्पष्ट किया कि शीर्ष स्तर के फैसले और प्रशासनिक नियंत्रण लालकोठी मुख्यालय से ही होंगे. यहां जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सिविल, लॉ, लेखा शाखा, सभी उपायुक्त, नगर नियोजन, आईटी और फाइनेंस जैसी प्रमुख शाखाएं तैनात रहेंगी, ताकि फाइल मूवमेंट और निर्णय प्रक्रिया में गति आए. वहीं, उद्यान शाखा, टाउन प्लानिंग, स्वास्थ्य शाखा और यूडी टैक्स जैसे जमीनी कार्य हेरिटेज कार्यालय से संचालित होंगे. सभी जोन कार्यालय पूर्व की तरह पट्टों का निस्तारण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, स्थानीय विकास कार्य और यूडी टैक्स संबंधी कामकाज संभालेंगे.