हेरिटेज दफ्तर से होती रहेगी परकोटे की निगरानी, पूरे शहर का संचालन पार्ट-1 और पार्ट-2 मॉडल पर

जयपुर में 'एक शहर-एक निगम' मॉडल लागू हो गया है. निगम का संचालन लालकोठी मुख्यालय और पूर्ववर्ती हेरिटेज नगर निगम भवन दोनों से होगा.

हेरिटेज नगर निगम कार्यालय
जयपुर शहर (ETV Bharat Jaipur)
Published : November 14, 2025 at 4:33 PM IST

Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी में एक शहर-एक निगम मॉडल लागू होने के बाद नगर निगम जयपुर अब दोहरी संरचना में काम करेगा. निगम का संचालन लालकोठी मुख्यालय और पूर्ववर्ती हेरिटेज नगर निगम भवन दोनों से होगा. निगम कमिश्नर डॉ. गौरव सैनी ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में इस नए ढांचे का विस्तृत खाका पेश किया. उन्होंने बताया कि निगम का मुख्य उद्देश्य परकोटे क्षेत्र की प्रभावी निगरानी, शहर की सेवाओं में निरंतरता और सभी कार्यों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है.

एक निगम, दो मुख्यालय और 13 जोन: राजधानी में अब एक ही नगर निगम संचालित होगा, लेकिन इसका प्रशासन दो मुख्य ठिकानों, लालकोठी मुख्यालय और हेरिटेज नगर निगम कार्यालय से किया जाएगा. इसके अलावा 13 जोन के साथ नया ढांचा और कार्य प्रणाली तैयार कर ली गई है. कमिश्नर डॉ. सैनी के अनुसार, पुराने हेरिटेज मुख्यालय से परकोटे क्षेत्र सहित आसपास के संवेदनशील हिस्सों की निगरानी और समस्याओं के त्वरित समाधान की पूरी जिम्मेदारी रहेगी. कुल 150 वार्डों में से करीब 35 वार्डों की जिम्मेदारी इसी कार्यालय के अधीन होगी. इनमें हवामहल और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के 27 वार्ड, आमेर विधानसभा के 4 वार्ड और आदर्श नगर विधानसभा के 5 वार्ड शामिल हैं. यह प्रारंभिक व्यवस्था है, जिसमें निगम 'पार्ट-1' और 'पार्ट-2' में संचालित होगा, लेकिन सभी काम सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के तहत ही होंगे.

निगम कमिश्नर डॉ. गौरव सैनी से बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- असमंजस खत्म, गौरव सैनी होंगे जयपुर नगर निगम के आयुक्त

लालकोठी बनेगा प्रशासनिक हब: डॉ. गौरव सैनी ने स्पष्ट किया कि शीर्ष स्तर के फैसले और प्रशासनिक नियंत्रण लालकोठी मुख्यालय से ही होंगे. यहां जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सिविल, लॉ, लेखा शाखा, सभी उपायुक्त, नगर नियोजन, आईटी और फाइनेंस जैसी प्रमुख शाखाएं तैनात रहेंगी, ताकि फाइल मूवमेंट और निर्णय प्रक्रिया में गति आए. वहीं, उद्यान शाखा, टाउन प्लानिंग, स्वास्थ्य शाखा और यूडी टैक्स जैसे जमीनी कार्य हेरिटेज कार्यालय से संचालित होंगे. सभी जोन कार्यालय पूर्व की तरह पट्टों का निस्तारण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, स्थानीय विकास कार्य और यूडी टैक्स संबंधी कामकाज संभालेंगे.

जयपुर में 'एक शहर-एक निगम' मॉडल लागू
जयपुर में 'एक शहर-एक निगम' मॉडल लागू (ETV Bharat Jaipur)

लालकोठी मुख्यालय की प्रमुख जिम्मेदारियां:

  1. वर्क सैंक्शन
  2. सिविल वर्क
  3. लॉ
  4. विजिलेंस
  5. फाइनेंस
  6. आईटी

हेरिटेज और जोन कार्यालयों की प्रमुख जिम्मेदारियां:

  1. जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र
  2. पट्टे का काम
  3. स्थानीय विकास कार्य
  4. यूडी टैक्स
  5. स्वच्छता

इसे भी पढ़ें- अब जयपुर में होगा एक ही नगर निगम, 150 वार्ड होंगे, सरकार ने वार्डों के पुनर्गठन को दी मंजूरी

कमिश्नर ने बताया कि वित्त विभाग से नए पद मंजूर होने तक निगम अंतरिम डुअल-स्ट्रक्चर में काम करेगा. 'पार्ट-1' में पूर्व ग्रेटर निगम के सभी अधिकारी-कर्मचारी और 'पार्ट-2' में पूर्व हेरिटेज निगम के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे. यह पूरी तरह ट्रांजिशनल व्यवस्था है. जनता के काम में किसी भी स्तर पर देरी न हो, इसलिए पुरानी टीमों को वहीं जिम्मेदारी सौंपी गई है जहां वे पहले से काम कर रही थीं.

सफाई व्यवस्था पर सख्ती: कमिश्नर डॉ. सैनी ने शुक्रवार को खुद फील्ड में उतरकर झोटवाड़ा और सिविल लाइन जोन का दौरा किया और सख्त संदेश दिया कि सफाई व्यवस्था की डे-टू-डे मॉनिटरिंग की जाएगी. पर्यटन स्थलों की साफ-सफाई और आवारा-निराश्रित पशुओं के नियंत्रण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

नए पदों का प्रस्ताव लंबित: प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए डीएलबी को 99 नए पदों का प्रस्ताव भेजा गया है. इनमें 6 प्रशासनिक अधिकारी, 1 कार्यालय अधीक्षक, 15 वरिष्ठ लिपिक, 67 कनिष्ठ लिपिक, 9 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और 1 गार्ड शामिल हैं. कमिश्नर ने कहा कि वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही एकीकृत नगर निगम की मजबूत संरचना सामने आएगी. यह नया मॉडल जयपुर को अधिक कुशल और नागरिक-केंद्रित प्रशासन प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

