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नगर निगम जयपुर का जेईएन 80 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, निर्माण कार्य नहीं रुकवाने की एवज में मांगी थी

नगर निगम का गिरफ्तार जेईएन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: एसीबी ने नगर निगम जयपुर के कनिष्ठ अभियंता को 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. जेईएन ने निर्माण कार्य नहीं रुकवाने की एवज में 2 लाख की रिश्वत मांगी थी. परिवादी ने पुराने मकान को तोड़कर नया बनाने की अनुमति ली थी. स्वीकृति मिलने के बाद भी 3 जून को आरोपी ने मकान सील करने की धमकी दी. सत्यापन में 1 लाख की मांग की पु​ष्टि हुई. एसीबी ने आरोपी को ट्रैप कर की कार के डैशबोर्ड से 80 हजार बरामद किए. धोवण में गुलाबी रंग भी मिला. पर्स से 27,400 रुपए भी मिले. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी एसयू प्रथम जयपुर को परिवादी की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि पुराने क्षतिग्रस्त मकान को ध्वस्त कर नया मकान निर्माण के लिए नगर निगम सिविल लाइन जोन में भवन निर्माण स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया था. चार माह बाद मकान की सील खोली गई. परिवादी को बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और प्रथम तल के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो गई. इसके बावजूद 3 जून को आरोपी कनिष्ठ अभियंता संजय कुमार बैरवा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दीनदयाल निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे. यहां मकान को पुनः सील करने, गार्ड बैठाने और निर्माण कार्य रुकवाने की धमकी दी. पढ़ें: बाड़मेर एसीबी टीम ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर को 20500 की रिश्वत लेते पकड़ा रंगे हाथों