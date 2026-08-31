जयपुर नगर निगम चुनाव: पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने किया नामांकन, टिकट कटने पर कांग्रेस-भाजपा में बगावत
जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों की भारी भीड़ उमड़ी.
Published : August 31, 2026 at 6:04 PM IST|
Updated : August 31, 2026 at 6:18 PM IST
जयपुर: नगर निगम के 150 वार्डों के पार्षद चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन था. इस दौरान प्रत्याशियों को काफी भागदौड़ करनी पड़ी. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अंतिम समय में उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और प्रत्याशियों को फोन से सूचना दी. नामांकन के अंतिम दिन पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने एक चर्चित चेहरे के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया. भाजपा ने उन्हें वार्ड 110 से प्रत्याशी बनाया है. ज्योति खंडेलवाल ने कहा कि वह जयपुर शहर को हेरिटेज रूप में संरक्षित रखने के लिए कार्य करेंगी.
पूर्व महापौर ने किया नामांकन: जिला परिषद में बनाए गए नामांकन प्राप्ति स्थल पर पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल नामांकन दाखिल करने अपने समर्थकों के साथ पहुंचीं. उन्होंने काफी देर तक सिंबल पहुंचने का इंतजार भी किया. इसके बाद उन्होंने समर्थकों के साथ रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में अपना नामांकन दाखिल किया. मीडिया से रूबरू होते हुए ज्योति खंडेलवाल ने टिकट मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजय कुमार का आभार जताया. उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से जयपुर में रह रहे हैं और क्षेत्र की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं. जयपुर पूरे विश्व में अपने हेरिटेज के लिए जाना जाता है और उनकी कोशिश रहेगी कि इसे और अधिक संरक्षित किया जाए. महापौर बनने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वह केवल पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं. उन्हें जनता से विशेष स्नेह है और वार्ड 110 की सीट भाजपा की झोली में जाएगी.
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नामांकन केंद्रों पर उमड़ी भीड़: जयपुर शहर में 150 वार्डों के लिए अलग-अलग स्थानों पर 15 नामांकन प्राप्ति स्थल बनाए गए थे. अंतिम समय में नाम घोषित होने के कारण केंद्रों पर प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखने को मिली. दोनों ही प्रमुख पार्टियों के कुछ प्रत्याशियों को सिंबल नामांकन स्थल पर ही पहुंचाए गए, तो कुछ लोग अंतिम समय में भागते हुए पहुंचे. सूची में नाम नहीं आने से नाराज कई कार्यकर्ताओं ने बागी होकर निर्दलीय के रूप में ताल ठोकी है.
वार्ड 103 में कांग्रेस में असंतोष: कांग्रेस कार्यकर्ता अजहरुद्दीन ने वार्ड 103 से बागी के रूप में नामांकन दाखिल किया है. उन्होंने कहा कि वह पहले भी पार्षद रह चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने टिकट रिपीट नहीं करने का बहाना बनाकर उनका टिकट काट दिया, जबकि कई अन्य पार्षदों को दोबारा मौका दिया गया है. अजहरुद्दीन ने आरोप लगाया कि कुसुम यादव प्रकरण के दौरान उन्होंने कांग्रेस के कहने पर भाजपा का बोर्ड गिराने से मना कर दिया था, इसी कारण उनका टिकट काटा गया है. उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वे कांग्रेस को अपनी जागीर समझते हैं और पार्टी को गर्त में ले जा रहे हैं. आलाकमान को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए.
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सिविल लाइंस से युवा चेहरा मैदान में: सिविल लाइंस के वार्ड नंबर 101 से कांग्रेस ने इस बार युवा चेहरे दुर्गेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है. दुर्गेश शर्मा ने सोमवार को जिला परिषद स्थित नामांकन प्राप्ति स्थल पर अपना सिंबल जमा कराया. उन्होंने टिकट मिलने पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का आभार जताया और कहा कि वार्ड में सड़क, कचरा और सीवरेज की समस्या का समाधान करना उनकी मुख्य प्राथमिकता रहेगी. इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने कई जगह महिला प्रत्याशियों को भी मौका दिया है, जिसके चलते कलेक्ट्रेट और जिला परिषद केंद्रों पर बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार अपनी समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचीं.
कलेक्टर ने किया सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण: जयपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने नामांकन के अंतिम दिन केंद्रों का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि अंतिम दिन भीड़ की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से माकूल व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. इसके बाद नाम वापसी और चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा. दो चरणों में 9 सितंबर और 11 सितंबर को मतदान होगा तथा 14 सितंबर को मतगणना की जाएगी. मतगणना और मतदान दलों की रवानगी के लिए भवानी निकेतन परिसर का अधिग्रहण किया गया है. चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना सख्ती से कराई जाएगी.
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एक ही नाम के दो दावेदार: जयपुर जिला परिषद में नगर निगम चुनाव के नामांकन के दौरान वार्ड 101 में भाजपा के सिंबल को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया. पार्टी द्वारा जारी सूची में केवल 'रवि शंकर शर्मा' नाम दर्ज होने के कारण इसी नाम के दो अलग-अलग दावेदारों ने टिकट पर अपना हक जताया. जब दोनों प्रत्याशी जिला परिषद स्थित नामांकन स्थल पर पहुंचे, तो असली उम्मीदवार होने के दावे को लेकर रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष के बाहर और भीतर उनके समर्थकों के बीच जमकर तीखी बहस और नोंक-झोंक हुई. इसमें से एक प्रत्याशी वार्ड 101 के सुभाष नगर के रहने वाले हैं, जबकि दूसरे प्रत्याशी संजय कॉलोनी के निवासी हैं.
स्क्रूटनी के बाद होगा अंतिम फैसला: सुभाष नगर निवासी और भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रवि शंकर शर्मा ने सिंबल के साथ अपना नामांकन पहले ही दाखिल कर दिया. उन्होंने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि सिंबल सूची में उम्मीदवार के पिता का नाम न होने के कारण यह गफलत हुई थी, जो कि अब पूरी तरह दूर हो चुकी है क्योंकि उनके आधिकारिक सिंबल पर पिता का नाम छगनलाल दर्ज है. दूसरी ओर, संजय कॉलोनी के रहने वाले रवि शंकर शर्मा ने दूसरे पक्ष पर बेईमानी से सिंबल हड़पने का गंभीर आरोप लगाया. इस पूरे हाई-वोल्टेज ड्रामे पर रिटर्निंग अधिकारी खुशबू शर्मा ने बताया कि सिंबल कई वकीलों के माध्यम से भी जमा कराए गए हैं, इसलिए फिलहाल इस दावे को होल्ड पर रख दिया गया है और अब मंगलवार को होने वाली नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद ही असली हकदार का अंतिम फैसला किया जाएगा.
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