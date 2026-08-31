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जयपुर नगर निगम चुनाव: पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने किया नामांकन, टिकट कटने पर कांग्रेस-भाजपा में बगावत

नामांकन पत्र सौंपती हुई ज्योति खंडेलवाल ( ETV Bharat Jaipur )