ETV Bharat / state

अवैध पटाखा गोदाम में विस्फोट: निगम आयुक्त ने कहा, 'पटाखा फैक्ट्री के लिए नहीं ली गई थी फायर एनओसी'

जयपुर: खोह नागोरियान थाना क्षेत्र में अवैध पटाखा गोदाम में विस्फोट मामले में नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने तर्क दिया कि संबंधित स्थल के लिए नगर निगम से कोई फायर एनओसी जारी नहीं की गई थी. उन्होंने कहा कि विस्फोटक पदार्थ के गोदाम या फैक्ट्री संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी करने की प्राधिकृत संस्था पुलिस कमिश्नरेट की लाइसेंस शाखा होती है और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में नगर निगम से फायर एनओसी ली जाती है.

कसेरा ने कहा कि खोह नागोरियान अग्निकांड मामले में निगम रिकॉर्ड में ऐसी कोई फायर एनओसी उपलब्ध नहीं है. इससे संकेत मिलता है कि संबंधित गतिविधि आवश्यक अनुमतियों के बिना संचालित हो रही थी. उन्होंने कहा कि यदि किसी विस्फोटक सामग्री से जुड़े प्रतिष्ठान को वैध रूप से संचालित करना है, तो सुरक्षा मानकों के अनुरूप फायर एनओसी लेना अनिवार्य है. वहीं आयुक्त ने बताया कि दिल्ली में हाल ही में हुई दुखद अग्नि दुर्घटना के बाद से निगम की फायर शाखा ने शहरभर में फायर सुरक्षा मानकों को लेकर विशेष अभियान चला रखा है. इस अभियान के तहत विभिन्न व्यावसायिक और संस्थागत प्रतिष्ठानों का सर्वे किया जा रहा है. जिन स्थानों पर फायर एनओसी नहीं पाई गई, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब तक करीब 400 नोटिस जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नोटिस मिलने के बावजूद यदि संबंधित संस्थान फायर एनओसी प्राप्त नहीं करते हैं या सुरक्षा मानकों की पालना नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.