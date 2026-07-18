ETV Bharat / state

बिगड़ा ड्रेनेज सिस्टम सुधारो: सांसद मंजू शर्मा ने दिखाई सख्ती, अधिकारियों को जलभराव और सड़क मरम्मत के दिए निर्देश

सांसद मंजू शर्मा ने सभी विभागों को मानसून के पूरे सीजन में आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए.

MP Manju Sharma Took Review Meeting
अधिकारियों की बैठक में सांसद शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 9:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : सक्रिय मानसून के बीच सांसद मंजू शर्मा ने शुक्रवार को स्मार्ट सिटी और संबंधित विभागों के साथ बैठक कर राजधानी की मानसून तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने जलभराव, ड्रेनेज, सीवरेज और क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. सांसद ने जलभराव वाले पॉइंट्स की नियमित मॉनिटरिंग, नालों की सफाई, कच्ची बस्तियों में विशेष निगरानी और आपदा प्रबंधन की पुख्ता तैयारी के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि बारिश से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत हो ताकि दुर्घटनाएं न हों. जलभराव क्षेत्रों में मोटर पंप और बचाव दल पर्याप्त संख्या में तैनात किए जाएं. उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, डीडीयू अस्पताल, चौगान स्टेडियम के स्विमिंग पूल और विधानसभा डिजिटल म्यूजियम की प्रगति भी जानी. जलमहल-तालकटोरा की सफाई के लिए दी गई आधुनिक मशीनों के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया.

राजधानी में सक्रिय मानसून और संभावित बारिश के मद्देनजर जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने स्मार्ट सिटी और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मंथन किया. शहर की मानसून तैयारियों, जलभराव की समस्या, बरसाती पानी की निकासी, नालों की सफाई, आपदा प्रबंधन, सड़क मरम्मत और स्मार्ट सिटी की विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के दौरान राजधानी के किसी भी क्षेत्र में आमजन को अनावश्यक परेशानी न हो और सभी संवेदनशील स्थानों पर पहले से पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं.

सांसद मंजू शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: जयपुर शहर की सांसद और ग्रेटर निगम की महापौर दिल्ली में सम्मानित, मिला अटल भूषण सम्मान

जलभराव वाले पॉइंट्स पर विशेष नजर: सांसद ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों से पूछा कि शहर में कितने जलभराव वाले प्रमुख पॉइंट चिह्नित किए गए हैं, कितनी कच्ची बस्तियां और कौनसे निचले इलाके बारिश से प्रभावित हो सकते हैं. साथ ही उन स्थानों पर राहत और सुरक्षा के लिए क्या तैयारियां की गई हैं. सांसद ने बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खराब सड़कों की तत्काल मरम्मत कराई जाए ताकि बरसात के दौरान यातायात सुचारु रहे और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो. उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में कटाव की संभावना है, वहां समय रहते सुरक्षात्मक कार्य पूरे किए जाएं. जलभराव वाले इलाकों में मोटर पंप, मशीनरी और आपदा प्रबंधन टीमों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.

MP Manju Sharma Took Review Meeting
बैठक में मौजूद अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों की समीक्षा: इस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे प्रमुख विकास कार्यों की भी समीक्षा की. सांसद ने गणगौरी बाजार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, चौगान स्टेडियम में तैयार किए गए ऑल वेदर स्विमिंग पूल, शहर की सफाई व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली. उन्होंने सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए. सांसद ने राजस्थान विधानसभा में बनाए गए डिजिटल म्यूजियम, सवाई मानसिंह अस्पताल के 27 मंजिला आईपीडी टावर और हेलीपैड निर्माण कार्य की प्रगति की भी जानकारी ली. इसके साथ ही गोविंद देवजी मंदिर, राधा-कृष्ण मंदिर, बृजनिधि मंदिर, तारकेश्वर महादेव मंदिर, चौकड़ी मोदीखाना और त्रिपोलिया बाजार क्षेत्र में ऐतिहासिक भवनों के फसाड सौंदर्यीकरण कार्यों को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

जलमहल और तालकटोरा की सफाई के लिए आधुनिक मशीनें: इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि जलमहल और तालकटोरा सहित जलाशयों की सफाई के लिए स्मार्ट सिटी की ओर से नगर निगम को अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं. इस पर सांसद ने निर्देश दिए कि इन मशीनों से वाटर बॉडीज की नियमित सफाई हो.अंत में सांसद मंजू शर्मा ने सभी विभागों को मानसून के पूरे मौसम में आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जलभराव, सफाई, सड़क मरम्मत, राहत, बचाव और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जाए ताकि राजधानीवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

TAGGED:

SMART CITY PROJECT IN JAIPUR
MONSOON PREPAREDNESS MEETING
JAIPUR MP MANJU SHARMA
JAIPURS DRAINAGE SYSTEM
MP MANJU SHARMA TOOK REVIEW MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.