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Ganesh Chaturthi 2026 : जयपुर के मोतीडूंगरी में सवा लाख मोदकों की भव्य झांकी, होंगे ये विशेष आयोजन

सूरजपोल बाजार स्थित श्री श्वेत सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में 6 दिवसीय गणेश महोत्सव का आगाज महिलाओं की कलश यात्रा के साथ हुआ.

LADDU JHANKI MOTI DUNGRI
मोतीडूंगरी में सवा लाख मोदकों की भव्य झांकी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2026 at 5:25 PM IST

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जयपुर: गणेश चतुर्थी से पहले ही छोटी काशी जयपुर के गणेश मंदिरों में आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ने लगा है. शहर के प्रमुख गणेश मंदिरों में भगवान श्रीगणेश के जन्मोत्सव को लेकर विशेष धार्मिक आयोजन शुरू हो गए हैं. मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में बुधवार को गणेश जन्मोत्सव कार्यक्रम का तीसरा दिन रहा, जिसके तहत सवा लाख मोदकों की भव्य झांकी सजाई गई.

मोतीडूंगरी में सवा लाख मोदकों की भव्य झांकी: मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि ये मोदक 3000 किलो घी सहित 16,000 किलो सामग्री से तैयार किए गए हैं. उत्सव का प्रमुख आकर्षण मोदकों की झांकी है, जिसमें 251-251 किलो के 2 विशाल मोदक, 51-51 किलो के 5 मोदक, 21-21 किलो के 21 मोदक और सवा किलो के 1100 मोदक सजाए गए हैं. इसके अलावा हजारों छोटे मोदक भी झांकी का हिस्सा हैं.

Lord Ganesha was adorned with special decoration
भगवान गणेश का विशेष शृंगार किया (ETV Bharat Jaipur)

मोदक तैयार करने में करीब 3 हजार किलो शुद्ध घी, 3 हजार किलो बेसन, 9 हजार किलो शक्कर और 1000 किलो सूखे मेवों का इस्तेमाल किया गया है. भगवान गणपति को माणक-पन्ना जड़ित विशेष मुकुट धारण कराया गया है. शाम को मंदिर परिसर में सुगम संगीत और कथक नृत्य की प्रस्तुति होगी, जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क प्रसाद वितरण किया जाएगा.

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श्वेत सिद्धिविनायक मंदिर में छह दिवसीय महोत्सव: सूरजपोल बाजार स्थित श्री श्वेत सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में छह दिवसीय गणेश महोत्सव का आगाज महिलाओं की कलश यात्रा के साथ हुआ. 10 सितंबर को महायज्ञ के साथ गणपति महाराज का गन्ने के रस से अभिषेक किया जाएगा. 11 सितंबर को हवन-यज्ञ और नववस्त्र श्रृंगार के साथ छप्पन भोग की झांकी सजाई जाएगी. वहीं, 12 सितंबर को लड्डुओं की भव्य झांकी के दर्शन होंगे, जबकि 13 सितंबर को महिलाओं की ओर से सिंजारा महोत्सव मनाया जाएगा. 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर सुबह 5.15 से दोपहर 1.15 बजे तक पूजा और दुग्धाभिषेक होगा. इसके बाद पंचामृत से अभिषेक और गणपति महायज्ञ का आयोजन होगा, जिसमें पूर्णाहुति के बाद शाम को श्रृंगार झांकी और भक्ति संध्या होगी.

Devotees throng Jaipur temples ahead of Ganesh Chaturthi
गणेश चतुर्थी से पहले मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी (ETV Bharat Jaipur)

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बंगाली बाबा आश्रम में दो दिवसीय महोत्सव: दिल्ली रोड, पुरानी चुंगी स्थित श्री गणेश मंदिर बंगाली बाबा आश्रम में 13 और 14 सितंबर को श्री महागणपति चतुर्थी महोत्सव मनाया जाएगा. 13 सितंबर को सुबह 10 बजे सिंदूर अर्पण और सुबह 11 बजे सिंजारा पर्व का आयोजन होगा. 14 सितंबर को दोपहर 1 बजे महाआरती और शाम 6 बजे भजन संध्या होगी.

Dugdhabhisheka Parkote-wale Ganesh Ji
परकोटे वाले गणेश जी का दुग्धाभिषेक किया (ETV Bharat Jaipur)

परकोटा गणेश मंदिर में 12 सितंबर से जन्मोत्सव: चांदपोल स्थित परकोटा गणेश मंदिर में भी 3 दिवसीय धार्मिक आयोजनों की शृंखला 12 सितंबर से शुरू होगी. महंत अमित शर्मा ने बताया कि महोत्सव के लिए मंदिर परिसर को विशेष लाइटिंग, फूल-बंदरवाल और आकर्षक सजावट से सजाया जा रहा है. 12 सितंबर को भगवान गणेश की 21 हजार लड्डुओं की भव्य झांकी सजाई जाएगी. 13 सितंबर को मंदिर में मेहंदी-सिंजारा उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 111 किलो मेहंदी का वितरण किया जाएगा.

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