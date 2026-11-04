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पर्यटकों के लिए जरूरी खबर: जयपुर के आमेर, नाहरगढ़ और जंतर-मंतर के समय में बदलाव, जानें नई टाइमिंग

अल्बर्ट हॉल, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दीपावली के त्योहार पर जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल, हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट और जंतर-मंतर समेत 9 प्रमुख स्मारकों पर शाम 5:00 बजे के बाद पर्यटकों का प्रवेश बंद रहेगा. आगामी 7 से 9 नवंबर तक, तीन दिनों के लिए इन 9 प्रमुख पर्यटक स्थलों के समय में बदलाव करते हुए शाम 5:00 बजे के बाद एंट्री बंद रखने का निर्णय लिया गया है. दीपावली और गोवर्धन पूजा के अवसर पर पर्यटकों की कम आवक की संभावना को देखते हुए आमेर महल, राजकीय केंद्रीय संग्रहालय, हवा महल, जंतर-मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट, ईसरलाट, सिसोदिया रानी का बाग, विद्याधर का बाग और गांधी वाटिका शाम 5:00 बजे पर्यटकों के लिए बंद कर दिए जाएंगे.