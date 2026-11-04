पर्यटकों के लिए जरूरी खबर: जयपुर के आमेर, नाहरगढ़ और जंतर-मंतर के समय में बदलाव, जानें नई टाइमिंग
दीपावली और गोवर्धन पूजा पर पर्यटकों की कम आवक को देखते हुए 7 से 9 नवंबर तक के समय बदला गया है.
Published : November 4, 2026 at 5:44 PM IST
जयपुर: दीपावली के त्योहार पर जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल, हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट और जंतर-मंतर समेत 9 प्रमुख स्मारकों पर शाम 5:00 बजे के बाद पर्यटकों का प्रवेश बंद रहेगा. आगामी 7 से 9 नवंबर तक, तीन दिनों के लिए इन 9 प्रमुख पर्यटक स्थलों के समय में बदलाव करते हुए शाम 5:00 बजे के बाद एंट्री बंद रखने का निर्णय लिया गया है. दीपावली और गोवर्धन पूजा के अवसर पर पर्यटकों की कम आवक की संभावना को देखते हुए आमेर महल, राजकीय केंद्रीय संग्रहालय, हवा महल, जंतर-मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट, ईसरलाट, सिसोदिया रानी का बाग, विद्याधर का बाग और गांधी वाटिका शाम 5:00 बजे पर्यटकों के लिए बंद कर दिए जाएंगे.
7 से 9 नवंबर तक बदला रहेगा समय: पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉ. पंकज धरेंद्र ने यह आदेश जारी किया है. उनके मुताबिक, दीपावली और गोवर्धन पूजा पर पर्यटकों की संख्या कम रहने की संभावना है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है. पर्यटकों की सुविधा के लिए इसकी जानकारी ई-टिकटिंग और विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी जाएगी. चूंकि आमेर महल, हवा महल, जंतर-मंतर, नाहरगढ़ किला, राजकीय केंद्रीय संग्रहालय,अल्बर्ट हॉल, ईसरलाट, सिसोदिया रानी का बाग, विद्याधर का बाग और गांधी वाटिका हमेशा से पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे हैं; ऐसे में दीपावली और गोवर्धन पूजा पर यहां आने वाले पर्यटकों से अपील की गई है कि वे शाम 5:00 बजे से पहले ही पहुंचें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे समय पर भ्रमण कर सकें.
अतिरिक्त होमगार्ड और CCTV से निगरानी: जयपुर घूमने आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को इस दौरान अपने विजिट प्लान में बदलाव करना होगा. वर्तमान में पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते इन दिनों जयपुर के पर्यटक स्थलों पर भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं. इसे ध्यान में रखते हुए पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी संग्रहालयों और स्मारकों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त होमगार्ड तैनात किए गए हैं और साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
इसे भी पढ़ें- दिवाली पर लेकसिटी में पर्यटन का बूम, 60% होटल कमरे बुक, डेढ़ लाख रुपए तक पहुंचा किराया