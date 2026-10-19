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मोहल्ला शोरगरान : सालों पुरानी आतिशबाजी कला पर संकट, 90 फीसदी परिवारों ने छोड़ा पुश्तैनी हुनर

मोहल्ला शोरगरान ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी बिखेरती आतिशबाजी के पीछे सिर्फ बारूद और पटाखे नहीं, बल्कि सदियों पुराना हुनर भी छिपा है. जयपुर की शोरगर बिरादरी इसी पारंपरिक कला की पहचान रही है. करीब 400 साल से आमेर और जयपुर से जुड़ी शोरगरों की आतिशबाजी कला अब धीरे-धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रही है. बिरादरी के लोगों का दावा है कि सख्त नियम-कायदों और सरकारी संरक्षण के अभाव के चलते 90 फीसदी से ज्यादा शोरगरों ने अपना पुश्तैनी काम छोड़ दिया है. कभी आमेर और जयपुर की रियासत में राजतिलक, शाही विवाह, दीपावली और दूसरे राजकीय आयोजनों से लेकर विदेशी मेहमानों के स्वागत तक शोरगरों की आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी. आज हालात यह हैं कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गिने-चुने परिवार ही बचे हैं.