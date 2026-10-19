मोहल्ला शोरगरान : सालों पुरानी आतिशबाजी कला पर संकट, 90 फीसदी परिवारों ने छोड़ा पुश्तैनी हुनर
ये है मोहल्ला शोरगरान, जहां कभी शोरगरों की आतिशबाजी कला प्रसिद्ध थी. आज ये विलुप्त होने की कगार पर है. फिरोज सैफी की रिपोर्ट...
Published : October 19, 2026 at 1:38 PM IST
जयपुर : आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी बिखेरती आतिशबाजी के पीछे सिर्फ बारूद और पटाखे नहीं, बल्कि सदियों पुराना हुनर भी छिपा है. जयपुर की शोरगर बिरादरी इसी पारंपरिक कला की पहचान रही है. करीब 400 साल से आमेर और जयपुर से जुड़ी शोरगरों की आतिशबाजी कला अब धीरे-धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रही है. बिरादरी के लोगों का दावा है कि सख्त नियम-कायदों और सरकारी संरक्षण के अभाव के चलते 90 फीसदी से ज्यादा शोरगरों ने अपना पुश्तैनी काम छोड़ दिया है. कभी आमेर और जयपुर की रियासत में राजतिलक, शाही विवाह, दीपावली और दूसरे राजकीय आयोजनों से लेकर विदेशी मेहमानों के स्वागत तक शोरगरों की आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी. आज हालात यह हैं कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गिने-चुने परिवार ही बचे हैं.
नई पीढ़ी नहीं करना चाहती काम : शोरगर नवाब खान का कहना है कि हमारी बिरादरी के लोगों को आमेर के राजा मानसिंह अफगानिस्तान से लेकर के आए थे. तब रजवाड़ों के लिए काम किया, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो सरकार बनने के बाद आतिशबाजी के काम में बहुत सारी सरकारी पाबंदियां लगा दी गईं, जिसके चलते हमारी बिरादरी के 90% लोगों ने यह काम छोड़ दिया है. नवाब खान का कहना है कि यह कला हमारे पुरखों से चली आ रही है. हमारे दादा-परदादा इस काम को करते हुए गुजर गए, लेकिन अब नई पीढ़ी इस काम को नहीं करना चाहती है. जब तक हम हैं तब तक ही यह कला चल रही है. हमारे बाद यह कला पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी.
इसे भी पढ़ें. जयपुर का मोहल्ला महावतान: राजशाही के दौर से चला आ रहा हाथी पालने का काम, अब हो रही परेशानी
काबुल-कंधार से आमेर तक पहुंचा शोरगरों का हुनर : जयपुर की शोरगर बिरादरी के इतिहास को आमेर से जोड़कर देखा जाता है. शोरगर मोहम्मद जहीर का कहना है कि आमेर के पूर्व महाराजा और मुगल सम्राट अकबर के सेनापति रहे मिर्जा राजा मानसिंह जब काबुल-कंधार के विजय अभियान से लौटे तो अपने साथ बारूद, तोप और बंदूक बनाने में माहिर शोरगर कारीगरों को भी लेकर आए. इन कारीगरों को आमेर के पास बसाया गया. यही क्षेत्र आगे चलकर 'मोहल्ला शोरगरान' के नाम से जाना गया. आमेर महल से आगे वन तालाब के पास आज भी इस बस्ती का ऐतिहासिक जुड़ाव बताया है. बिरादरी के लोगों को रहने के लिए हवेलियां दी गईं और मस्जिद भी बनवाई गई थी, इसे मस्जिद शोरगरान कहा जाता है. शोरगर कारीगर आमेर के जयगढ़ किले में स्थित तोपखाने में तोप, बंदूक और सेना के लिए गोला-बारूद तैयार करने का काम करते थे. बाद में जयपुर की स्थापना के बाद भी उनका यह हुनर राजघराने से जुड़ा रहा.
राजदरबार से लेकर दशहरे तक दिखता था हुनर : शोरगरों का काम सिर्फ हथियार और बारूद तैयार करने तक सीमित नहीं रहा. राजपरिवार के विवाह, राजतिलक, पारिवारिक समारोह और दीपावली जैसे अवसरों पर वे भव्य आतिशबाजी तैयार करते थे. जयपुर आने वाले मुगल दरबार और विदेशी मेहमानों के स्वागत में भी आतिशबाजी की जाती थी. अपने हुनर के बदले शोरगरों को राजदरबार से इनाम और सम्मान भी मिलता था. आज भी दशहरे के अवसर पर रावण और मेघनाथ के पुतलों में अलग-अलग तरह की आतिशबाजी लगाने में शोरगर कारीगरों की भूमिका दिखाई देती है. पुतलों के भीतर आतिशबाजी की ऐसी व्यवस्था की जाती है कि दहन के दौरान आकर्षक रोशनी और धमाकों का दृश्य लोगों को आकर्षित करता है.
इसे भी पढ़ें. मोहल्ला पन्नीगरान : यहां हर घर से आती है हथौड़े से कूटने की आवाज, लेकिन आज रोजगार पर संकट
आठ पीढ़ियों से आतिशबाजी बना रहा है परिवार : जयपुर के शोरगर मोहम्मद जहीर बताते हैं कि उनका परिवार आठ पीढ़ियों से आतिशबाजी निर्माण के काम से जुड़ा हुआ है. उनके बुजुर्गों ने राजघराने के दौर से इस कला को आगे बढ़ाया. आजादी के बाद लाइसेंस व्यवस्था लागू हुई. बिरादरी के लोगों ने लाइसेंस भी लिए, लेकिन धीरे-धीरे नियम-कायदे सख्त होते गए. दूसरी ओर इस पारंपरिक कला को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर अपेक्षित प्रोत्साहन नहीं मिला. पूरे राजस्थान में शोरगर बिरादरी के 1500 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन इनमें से केवल करीब 200 लोग ही आज भी अपने पुश्तैनी काम से जुड़े हुए हैं.
उनका कहना है कि सरकारी की ओर से आतिशबाजी कला को बढ़ावा नहीं दिए जाने के चलते बाकी लोगों ने रोजगार के दूसरे साधन अपना लिए हैं. कोई दूसरे काम से जुड़ गया तो किसी ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया, कोई नगीने का काम रहा और बाकी लोगों ने अन्य व्यवसाय शुरू कर दिया. जहीर का कहना है कि इस तरह सिर्फ रोजगार ही नहीं बदला, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक अनूठी कला भी धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है. आतिशबाजी पूरी तरह से हस्तकला है और हस्तकला से बढ़कर और कोई कला नहीं होती, लेकिन सरकारें इस कला को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही हैं.
इसे भी पढ़ें. रियासत काल में इस मोहल्ले में पाले जाते थे हिरण और बारहसिंगे, परिवार के लोग जानवरों को करते थे ट्रेंड
हमारे बुजुर्गों के फार्मूले आज के ग्रीन पटाखों जैसे : जहीर का कहना है कि आज देश में इको-फ्रेंडली और ग्रीन पटाखों की बात हो रही है, लेकिन शोरगर बिरादरी बुजुर्गों के पास पहले से ही ऐसे पारंपरिक फार्मूले रहे हैं, जिनमें कई आधुनिक मानकों से मेल खाते हैं. उनका कहना है कि तमिलनाडु के शिवकाशी में जिस तरह आतिशबाजी उद्योग और उससे जुड़े कारीगरों को बढ़ावा मिला है, उसी तरह जयपुर के शोरगरों की पारंपरिक कला को भी संरक्षण दिया जाए तो यह उद्योग दोबारा खड़ा हो सकता है.
शोरगर बिरादरी के लोगों का कहना है कि जयपुर की इस कला को संरक्षण और उचित अवसर मिले तो न केवल पारंपरिक हुनर को बचाया जा सकता है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं. उनका दावा है कि आतिशबाजी का कारोबार दूसरे राज्यों में जाने से जो करोड़ों का राजस्व बाहर जा रहा है, उसे जयपुर में रोका जा सकता है. इससे सरकार को ही फायदा होगा. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार की तरह राजस्थान सरकार भी हमें प्रोत्साहन दे तो शोरगर ने केवल राजस्थान बल्कि देश दुनिया में भी अपनी पारम्परिक कला का लोहा मनवा सकते हैं.
इसे भी पढ़ें. ठठेरों का रास्ता: यहां आज भी हथौड़ों से गढ़ी जाती है 'परंपरा', 300 सालों की विरासत को है सरकार की दरकार
कला को बचाने की चुनौती : करीब चार सदियों का इतिहास समेटे जयपुर की शोरगर बिरादरी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ आधुनिक दौर और सख्त नियम-कायदे हैं तो दूसरी तरफ पीढ़ियों से चली आ रही कला को बचाने की चुनौती. आतिशबाजी के मामले में जयपुर के शोरगरों का हुनर आज भी अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन कारीगरों की अगली पीढ़ी इससे दूर होती गई तो यह विरासत इतिहास के पन्नों तक सिमट सकती है.