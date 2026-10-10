ETV Bharat / state

जयपुर मेट्रो: गलता गेट से भूमिगत सुरंग निर्माण शुरू, जून-जुलाई 2027 तक बड़ी चौपड़ पहुंचाने का लक्ष्य

गलता गेट पर चल रहा भूमिगत सुरंग निर्माण कार्य ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : गुलाबी नगरी के ऐतिहासिक परकोटे के नीचे मेट्रो विस्तार की दिशा में शनिवार को बड़ा कदम उठाया गया. मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने गलता गेट पर टनल बोरिंग मशीन (TBM) का शुभारंभ कर जयपुर मेट्रो फेज-1C के भूमिगत सुरंग निर्माण की शुरुआत की. इसके साथ ही बड़ी चौपड़ से आगे ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो पहुंचाने का रास्ता साफ होने लगा है. करीब 3.80 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में लगभग 3 किलोमीटर भूमिगत ट्रैक और 800 मीटर एलिवेटेड रैंप का निर्माण होगा. करीब 1511 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के पूरा होने से बड़ी चौपड़ से आगे गलता गेट और ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी. खास बात ये है कि सुरंग निर्माण के लिए ऐसी तकनीक अपनाई जा रही है, जिससे परकोटे की सड़कों पर खुदाई किए बिना काम किया जा सकेगा. साथ ही बाजारों में यातायात और व्यापारिक गतिविधियां जारी रखी जा सकेंगी.