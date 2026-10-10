जयपुर मेट्रो: गलता गेट से भूमिगत सुरंग निर्माण शुरू, जून-जुलाई 2027 तक बड़ी चौपड़ पहुंचाने का लक्ष्य
जयपुर मेट्रो फेज-1C के तहत बड़ी चौपड़ से गलता गेट होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक करीब 3.80 किमी का कॉरिडोर तैयार किया जाएगा.
Published : October 10, 2026 at 4:26 PM IST
जयपुर : गुलाबी नगरी के ऐतिहासिक परकोटे के नीचे मेट्रो विस्तार की दिशा में शनिवार को बड़ा कदम उठाया गया. मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने गलता गेट पर टनल बोरिंग मशीन (TBM) का शुभारंभ कर जयपुर मेट्रो फेज-1C के भूमिगत सुरंग निर्माण की शुरुआत की. इसके साथ ही बड़ी चौपड़ से आगे ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो पहुंचाने का रास्ता साफ होने लगा है. करीब 3.80 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में लगभग 3 किलोमीटर भूमिगत ट्रैक और 800 मीटर एलिवेटेड रैंप का निर्माण होगा. करीब 1511 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के पूरा होने से बड़ी चौपड़ से आगे गलता गेट और ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी. खास बात ये है कि सुरंग निर्माण के लिए ऐसी तकनीक अपनाई जा रही है, जिससे परकोटे की सड़कों पर खुदाई किए बिना काम किया जा सकेगा. साथ ही बाजारों में यातायात और व्यापारिक गतिविधियां जारी रखी जा सकेंगी.
बड़ी चौपड़ से गलता गेट होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक पहुंचेगी मेट्रो : फेज-1C जयपुर मेट्रो के मौजूदा नेटवर्क को पूर्वी दिशा में आगे बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है. परियोजना के तहत बड़ी चौपड़ से गलता गेट होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक करीब 3.80 किलोमीटर का कॉरिडोर तैयार किया जाएगा. इसमें लगभग 2.25 किलोमीटर लंबी दो समानांतर भूमिगत सुरंगें बनाई जाएंगी. आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षित निकासी के लिए सुरंगों के बीच सात क्रॉस पैसेज भी बनाए जाएंगे. प्रोजेक्ट में दो स्टेशन प्रस्तावित हैं. गलता गेट स्टेशन भूमिगत होगा, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन एलिवेटेड बनाया जाएगा. गलता गेट स्टेशन करीब 200 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा होगा. इसका ट्रैक स्तर जमीन से लगभग 15 मीटर नीचे रहेगा. जयपुर मेट्रो के सीएमडी वैभव गालरिया ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
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TBM से खुदाई, ऊपर चलते रहेंगे बाजार और वाहन : परकोटे के नीचे सुरंग निर्माण इस परियोजना की सबसे अहम चुनौती है. यहां घनी आबादी, पुराने भवन, ऐतिहासिक संरचनाएं, संकरी सड़कें और व्यस्त बाजार हैं. ऐसे में परंपरागत तरीके से सड़क की खुदाई करने पर यातायात, व्यापार और आसपास की इमारतों पर असर पड़ सकता था. इसी वजह से टनल बोरिंग मशीन के जरिए भूमिगत सुरंग बनाई जा रही है. ये मशीन जमीन के भीतर खुदाई करने के साथ-साथ सुरंग की दीवारों पर कंक्रीट सेगमेंट की परत भी लगाती जाएगी. इससे ऊपर की सड़कों को खोदने की जरूरत नहीं होगी. निर्माण के दौरान आसपास की संरचनाओं की उपकरणों से लगातार निगरानी भी की जाएगी. वैभव गालरिया ने बताया कि मेट्रो का ट्रैक जमीन से काफी नीचे बनाया जा रहा है, जबकि यूटिलिटी लाइनें अपेक्षाकृत कम गहराई पर होती हैं. ऐसे में उपयोगिता लाइनों से जुड़ी बड़ी समस्या की आशंका नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमिगत निर्माण के कारण परकोटे की धरोहर संरचनाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा.
गलता गेट को स्टेशन बनाने के लिए बदला गया प्लान : फेज-1C के भूमिगत खंड के सिविल कार्य के लिए 4 सितंबर 2023 को और एलिवेटेड खंड के सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए 5 दिसंबर 2023 को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LOA) जारी किया गया था. इसके बाद राज्य सरकार ने कॉरिडोर की उपयोगिता और संभावित यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए दोबारा सर्वे कराया. तकनीकी परीक्षण और आर्थिक लाभ के विश्लेषण के बाद प्रस्तावित रामगंज चौपड़ स्टेशन के स्थान पर गलता गेट को स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया. इसके पीछे उद्देश्य कॉरिडोर को ज्यादा आबादी और प्रमुख स्थलों से जोड़ना, साथ ही मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ाना था. आगे आमेर और दिल्ली रोड की दिशा में विस्तार की संभावनाएं भी रखी गई हैं. संशोधित योजना के तहत खोले के हनुमानजी, आमेर और जलमहल जैसे प्रमुख स्थलों को भविष्य में मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने का रास्ता तैयार किया जा रहा है. संशोधन के बाद जून 2025 में परियोजना का काम फिर से शुरू किया गया.
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जून-जुलाई 2027 तक बड़ी चौपड़ पहुंचेगी TBM : मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने परियोजना की शुरुआत को जयपुर मेट्रो के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जयपुर मेट्रो ड्रीम प्रोजेक्ट है और फेज-1C का काम शुरू होना बड़ी उपलब्धि है. उनके अनुसार, बड़ी चौपड़ से गलता गेट के बीच सुरंग निर्माण एक बड़ी सिविल इंजीनियरिंग चुनौती है, जिसे तय मानकों के अनुसार पूरा किया जाएगा. मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में फेज-2 परियोजना की शुरुआत की थी, जिसकी लागत करीब 13500 करोड़ रुपए है और लंबाई लगभग 42 किलोमीटर प्रस्तावित है. सरकार फेज-2 को लेकर भी गंभीर है और इसके लिए बजट एवं संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है. वहीं, मेट्रो सीएमडी वैभव गालरिया ने बताया कि फिलहाल गलता गेट पर TBM लॉन्च की गई है. लक्ष्य है कि जून-जुलाई 2027 तक इसे बड़ी चौपड़ पर निकाल लिया जाए. इसके बाद ये सुरंग मौजूदा फेज-1B से जुड़ जाएगी. वर्तमान में बड़ी चौपड़ तक पहुंचने वाली मेट्रो आगे गलता गेट और ट्रांसपोर्ट नगर तक संचालित की जा सकेगी.
फेज-1D भी प्रगति पर, अजमेर रोड तक पहुंचेगी मेट्रो : जयपुर मेट्रो के पश्चिमी हिस्से में फेज-1D के तहत मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे तक करीब 1.35 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड लाइन और एक स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है. इस हिस्से में 53 मीटर का बो-स्ट्रिंग गर्डर भी शामिल है. इसका काम जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है. वैभव गालरिया के अनुसार, फेज-1D का काम अपेक्षाकृत आगे की स्थिति में है और इसे अगले साल जून तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं फेज-1C के तहत ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो संचालन मार्च-अप्रैल 2028 तक शुरू करने का प्रयास है. हालांकि परियोजना की आधिकारिक पूर्णता समय-सीमा सितंबर 2028 निर्धारित है. दोनों परियोजनाएं पूरी होने पर पश्चिम में अजमेर रोड चौराहे से लेकर पूर्व में ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो का पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर जुड़ जाएगा. इससे शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
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फेज-2 के तीन और पैकेजों पर जल्द शुरू होगा काम : जयपुर मेट्रो के फेज-2 को लेकर भी निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. वैभव गालरिया ने बताया कि प्रहलादपुरा से पिंजरापोल तक के हिस्से का वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है. इसके अतिरिक्त निर्माण के तीन पैकेजों पर काम आगे बढ़ाया जा रहा है. एयरपोर्ट के भूमिगत हिस्से के लिए टेंडर प्राप्त हो चुके हैं और अक्टूबर में वर्क ऑर्डर जारी करने का प्रयास है. वहीं एयरपोर्ट से कलेक्ट्रेट और कलेक्ट्रेट से छोटी चौपड़ तक के दो चरणों के टेंडर 15 अक्टूबर को प्राप्त करने का कार्यक्रम है. इन दोनों हिस्सों के लिए नवंबर में वर्क ऑर्डर जारी करने का प्रयास किया जा रहा है. फेज-2 की प्रस्तावित लंबाई करीब 42 किलोमीटर है. इसके लिए फिलहाल 36 स्टेशनों को मंजूरी है, जबकि 37वें स्टेशन को लेकर विचार किया जा रहा है. सीएमडी ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त स्टेशन पर निर्णय होने के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी.
वैशाली नगर, जगतपुरा और अजमेर रोड तक विस्तार की तैयारी : जयपुर में मेट्रो नेटवर्क को केवल मौजूदा कॉरिडोर तक सीमित नहीं रखने की योजना है. वैशाली नगर, जगतपुरा और अजमेर रोड जैसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों को मेट्रो से जोड़ने के लिए भविष्य के कॉरिडोरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करवाई जा रही है. फेज-1C, फेज-1D और फेज-2 के विस्तार के साथ इन प्रस्तावित कॉरिडोरों को आगे बढ़ाने से शहर में एक समेकित मेट्रो नेटवर्क विकसित करने की दिशा में काम होगा. इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की संभावनाएं बढ़ेंगी.
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श्रमिक सुरक्षा और धरोहर संरक्षण पर मुख्य सचिव के निर्देश : इस दौरान मुख्य सचिव ने निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो. यातायात प्रबंधन, धूल नियंत्रण और निर्माण क्षेत्र में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने धरोहर संरचनाओं की निगरानी रिपोर्ट की नियमित समीक्षा करने और निर्माण कार्य तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए. मुख्य सचिव ने निर्माण क्षेत्र के निवासियों और व्यापारियों से सहयोग की अपील की. परकोटे में भूमिगत निर्माण के दौरान पुराने भवनों की स्थिति पर नजर रखना महत्वपूर्ण रहेगा. ऐसे में परियोजना की सफलता केवल सुरंग निर्माण तक सीमित नहीं होगी, बल्कि धरोहर संरक्षण, बाजारों की सामान्य गतिविधियों और सुरक्षित निर्माण के बीच संतुलन बनाए रखना भी इसकी बड़ी कसौटी होगी.