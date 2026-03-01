ETV Bharat / state

धुलण्डी पर दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी जयपुर में मेट्रो, रंग और हुड़दंग पर रोक के लिए उठाया कदम

जयपुर: होली के अगले दिन धुलण्डी यानी 3 मार्च को जयपुरवासी सुबह के समय मेट्रो सेवा का लाभ नहीं उठा सकेंगे. जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुबह की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला लिया है. निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार 3 मार्च को सुबह 5:20 से दोपहर 2:00 बजे तक मेट्रो ट्रेन की यात्री सेवाएं बंद रहेंगी. इसके बाद दोपहर 2:10 बजे से रात 10:21 बजे तक मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से संचालित की जाएंगी. किसी भी तरह के हुड़दंग को रोकने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है. यदि मेट्रो ट्रेन को गंदा किया तो जुर्माना लगाया जाएगा.

रंग-गुलाल और हुड़दंग पर पूर्ण रोक : मेट्रो प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि वे धुलण्डी शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से मनाएं. मेट्रो परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में रंग खेलने, गुलाल उड़ाने या किसी भी प्रकार का हुड़दंग करने की सख्त मनाही रहेगी. यात्रियों को रंग, गुलाल, पानी से भरी पिचकारी, गुब्बारे या बोतलें लेकर आने की अनुमति नहीं होगी. रंग से सने कपड़ों के साथ मेट्रो परिसर या ट्रेन में प्रवेश पर भी रोक रहेगी. इसके साथ ही नशे की हालत में मेट्रो परिसर में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा.

पढ़ें:मुख्य सचिव बोले- जयपुर मेट्रो फेज-2 को जल्द मिल सकती है मंजूरी, 2027 तक फेज-1डी की शुरुआत संभव