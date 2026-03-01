ETV Bharat / state

धुलण्डी पर दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी जयपुर में मेट्रो, रंग और हुड़दंग पर रोक के लिए उठाया कदम

3 मार्च को दोपहर 2:10 से रात 10:21 बजे तक मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से संचालित की जाएंगी. ट्रेन को गंदा किया तो जुर्माना लगेगा.

जयपुर मेट्रो सेवा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 1, 2026 at 6:09 PM IST

जयपुर: होली के अगले दिन धुलण्डी यानी 3 मार्च को जयपुरवासी सुबह के समय मेट्रो सेवा का लाभ नहीं उठा सकेंगे. जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुबह की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला लिया है. निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार 3 मार्च को सुबह 5:20 से दोपहर 2:00 बजे तक मेट्रो ट्रेन की यात्री सेवाएं बंद रहेंगी. इसके बाद दोपहर 2:10 बजे से रात 10:21 बजे तक मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से संचालित की जाएंगी. किसी भी तरह के हुड़दंग को रोकने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है. यदि मेट्रो ट्रेन को गंदा किया तो जुर्माना लगाया जाएगा.

रंग-गुलाल और हुड़दंग पर पूर्ण रोक : मेट्रो प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि वे धुलण्डी शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से मनाएं. मेट्रो परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में रंग खेलने, गुलाल उड़ाने या किसी भी प्रकार का हुड़दंग करने की सख्त मनाही रहेगी. यात्रियों को रंग, गुलाल, पानी से भरी पिचकारी, गुब्बारे या बोतलें लेकर आने की अनुमति नहीं होगी. रंग से सने कपड़ों के साथ मेट्रो परिसर या ट्रेन में प्रवेश पर भी रोक रहेगी. इसके साथ ही नशे की हालत में मेट्रो परिसर में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा.

गंदगी फैलाने पर जुर्माना: मेट्रो प्रशासन ने चेतावनी दी कि मेट्रो ट्रेनों या परिसरों को गंदा करने पर Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 के तहत नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा. सुरक्षा कर्मियों को इस संबंध में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वैभव गालरिया ने जयपुरवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यात्री 3 मार्च को सेवाओं में किए गए आंशिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की पूर्व योजना बनाएं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके. मेट्रो प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि वे त्योहार की खुशियां मनाते हुए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें. मेट्रो प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान भी जनसेवा उसका प्राथमिक उद्देश्य है, लेकिन सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

