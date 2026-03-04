आधे से ज्यादा शहर में बिछेगा मेट्रो का जाल, अभी 11 किमी, प्रस्तावित प्लान में 59 किमी का जयपुर मेट्रो नेटवर्क
जल्द ही राजधानी जयपुर में मेट्रो के नए रूट पर काम शुरू हो सकता है. फेज-2 की डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई है.
Published : March 4, 2026 at 7:31 PM IST
जयपुर: पिंकसिटी का मेट्रो नेटवर्क अगले पांच से छह वर्षों में आधे जयपुर में फैल जाएगा. प्रस्तावित विस्तार योजना के तहत जयपुर मेट्रो वर्तमान दूरी 11 किमी से बढ़कर 59 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी. इसमें एयरपोर्ट और सांगानेर में अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि गवर्नमेंट हॉस्टल से चांदपोल के बीच एक स्पर लाइन डवलप करने की प्लानिंग है. उधर, यूडीएच मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस प्रोजेक्ट के फैसले केंद्र और राज्य की आपसी सहमति से लिए जाएंगे.
जयपुर मेट्रो केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम: बीते साल राज्य सरकार की ओर से जयपुर मेट्रो के फेज-2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्र सरकार को भेजी गई थी. डीपीआर को मंजूरी के बाद हालांकि अभी केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम स्वीकृति बाकी है. इसे लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि अब तक जयपुर मेट्रो राज्य सरकार का उपक्रम था, अब राज्य सरकार ने भारत सरकार के साथ इसे संयुक्त उपक्रम बनाया गया है, और अभी इसकी विस्तृत डीपीआर तैयार हुई है, जो भारत सरकार की ओर से अनुमोदित होनी है. इसके बाद ही काम शुरू होगा.
उम्मीद यही है कि 2026 में खुद प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे. झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि सीतापुरा से टोडी तक फेज 2 का करीब 43 किलोमीटर का ये फेज है. फेज-1सी पार्ट को भी आगे बढ़ाने का विचार है. इसी तरह फेस-1डी यानी अजमेर रोड पर काम जारी है, लेकिन ये बात तय है कि अब संयुक्त उपक्रम बनने के बाद मेट्रो से जुड़े तमाम फैसले राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में मिलकर लेगी.
फेज-2 में 43 किमी का कॉरिडोर: जयपुर मेट्रो फेज-2 के अंतर्गत लगभग 43 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया जाएगा. इस कॉरिडोर पर कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें 34 एलिवेटेड और एयरपोर्ट, सांगानेर 2 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे. परियोजना की अनुमानित लागत करीब 14 हजार करोड़ बताई जा रही है. दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर निर्माण कार्य को पांच वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
फेज-1डी में 2 किमी का विस्तार: मानसरोवर से अजमेर रोड (200 फीट बायपास) तक करीब 2 किलोमीटर का विस्तार होगा, जिससे पश्चिमी जयपुर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी.
फेज-1सी में 3 किमी तक बढ़ेगी मेट्रो: बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक लगभग 3 किमी का कनेक्टिंग रूट प्रस्तावित है, जिससे परकोटा वासियों और व्यापारिक क्षेत्रों को राहत मिलेगी.
दो जगह बनेंगे इंटरचेंज स्टेशन: विस्तार योजना में यात्रियों की सुविधा के लिए दो प्रमुख इंटरचेंज स्टेशन बनाए जाएंगे, जो मौजूद रूट मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक करीब 11 किमी का हिस्सा नए रूट से जोड़ेगा. चांदपोल और खासा कोठी के पास इंटरचेंज की व्यवस्था होगी. यात्री यहां मेट्रो बदल सकेंगे और एयरपोर्ट, सांगानेर, टोडी मोड़ या ट्रांसपोर्ट नगर की ओर जाने वाले रूट पकड़ सकेंगे. मेट्रो सीएमडी वैभव गालरिया ने बताया कि खासाकोठी क्षेत्र में करीब 650 मीटर का फुट ओवरब्रिज प्रस्तावित है, ताकि जयपुर जंक्शन की ओर जाने वाले यात्रियों को सड़क पार करने में असुविधा न हो.
शहर के विकास को मिलेगा नया आयाम: पूर्व चीफ टाउन प्लानर एचएस संचेती ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा से लेकर उत्तर जयपुर के टोडी मोड़ तक सीधा संपर्क, एयरपोर्ट से शहर के प्रमुख बाजारों और शैक्षणिक संस्थानों तक सुगम यात्रा, ट्रैफिक दबाव में कमी से लेकर रियल एस्टेट और वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा. बहरहाल, जयपुर मेट्रो का ये विस्तार शहर के ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने वाला होगा.
