आधे से ज्यादा शहर में बिछेगा मेट्रो का जाल, अभी 11 किमी, प्रस्तावित प्लान में 59 किमी का जयपुर मेट्रो नेटवर्क

जयपुर: पिंकसिटी का मेट्रो नेटवर्क अगले पांच से छह वर्षों में आधे जयपुर में फैल जाएगा. प्रस्तावित विस्तार योजना के तहत जयपुर मेट्रो वर्तमान दूरी 11 किमी से बढ़कर 59 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी. इसमें एयरपोर्ट और सांगानेर में अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि गवर्नमेंट हॉस्टल से चांदपोल के बीच एक स्पर लाइन डवलप करने की प्लानिंग है. उधर, यूडीएच मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस प्रोजेक्ट के फैसले केंद्र और राज्य की आपसी सहमति से लिए जाएंगे.

जयपुर मेट्रो केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम: बीते साल राज्य सरकार की ओर से जयपुर मेट्रो के फेज-2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्र सरकार को भेजी गई थी. डीपीआर को मंजूरी के बाद हालांकि अभी केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम स्वीकृति बाकी है. इसे लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि अब तक जयपुर मेट्रो राज्य सरकार का उपक्रम था, अब राज्य सरकार ने भारत सरकार के साथ इसे संयुक्त उपक्रम बनाया गया है, और अभी इसकी विस्तृत डीपीआर तैयार हुई है, जो भारत सरकार की ओर से अनुमोदित होनी है. इसके बाद ही काम शुरू होगा.

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा (ETV Bharat Jaipur)

उम्मीद यही है कि 2026 में खुद प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे. झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि सीतापुरा से टोडी तक फेज 2 का करीब 43 किलोमीटर का ये फेज है. फेज-1सी पार्ट को भी आगे बढ़ाने का विचार है. इसी तरह फेस-1डी यानी अजमेर रोड पर काम जारी है, लेकिन ये बात तय है कि अब संयुक्त उपक्रम बनने के बाद मेट्रो से जुड़े तमाम फैसले राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में मिलकर लेगी.

फेज-2 में 43 किमी का कॉरिडोर: जयपुर मेट्रो फेज-2 के अंतर्गत लगभग 43 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया जाएगा. इस कॉरिडोर पर कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें 34 एलिवेटेड और एयरपोर्ट, सांगानेर 2 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे. परियोजना की अनुमानित लागत करीब 14 हजार करोड़ बताई जा रही है. दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर निर्माण कार्य को पांच वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.