मुख्य सचिव बोले- जयपुर मेट्रो फेज-2 को जल्द मिल सकती है मंजूरी, 2027 तक फेज-1डी की शुरुआत संभव

फेज-2 को जल्द मिलेगी मंजूरी : मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने रविवार को जयपुर मेट्रो का निरीक्षण करते हुए इसके एक्सपेंशन को लेकर के अधिकारियों से वार्ता की. मुख्य सचिव ने बताया कि फेज-2 को लेकर भारत सरकार के साथ दो दौर की चर्चा हो चुकी है. जयपुर मेट्रो के सीएमडी वैभव गालरिया ने खुद विस्तृत प्रेजेंटेशन दिए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर पर भी इस प्रोजेक्ट को लेकर दो बार संज्ञान लिया जा चुका है और विस्तार योजना पर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच लगातार संवाद जारी है और फेज-2 की स्वीकृति जल्द मिलने की आशा है.

जयपुर: मेट्रो का फेज-2 वर्तमान में केंद्र सरकार के अंडर कंसीडरेशन है और राज्य सरकार को उम्मीद है कि इसे जल्द मंजूरी मिलेगी. राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने रविवार को जयपुर मेट्रो का निरीक्षण करते हुए ये बात कही. साथ ही कहा कि आधुनिक परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो विस्तार का फैसला लिया गया है. 2027 तक फेज 1डी की शुरुआत की भी उन्होंने संभावना जताई.

2027 तक फेज-1डी की शुरुआत का लक्ष्य : उन्होंने मेट्रो को 'सक्सेसफुल प्रोजेक्ट' बताते हुए कहा कि फेज-1डी (मानसरोवर से 200 फीट बाईपास, अजमेर रोड चौराहा) के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया है और वर्ष 2027 तक फेज-1डी की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है. इस दौरान उन्होंने मानसरोवर डिपो स्थित ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर और सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर के निरीक्षण के दौरान रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और सुरक्षा तंत्र को देखा.

उन्होंने कहा कि मेट्रो का मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी सभी फर्स्ट क्लास हैं, जो इसे एक विश्वस्तरीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं. वहीं, निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने मानसरोवर से छोटी चौपड़ स्टेशन तक मेट्रो में यात्रा कर परिचालन व्यवस्था का अनुभव भी लिया. छोटी चौपड़ स्टेशन स्थित कला दीर्घा में संरक्षित पुरातात्विक धरोहरों, खुदाई में मिले ऐतिहासिक कुंड, गौमुख और अन्य अवशेषों की सराहना की. उन्होंने यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

'मेट्रो चौपाल' शुरू करने का सुझाव : वहीं, मुख्य सचिव ने कहा कि आमजन की यात्रा को और सुगम बनाने के उद्देश्य से मेट्रो विस्तार पर कार्य किया जा रहा है. उन्होंने रेलवे की तर्ज पर 'मेट्रो चौपाल' शुरू करने का सुझाव भी दिया, ताकि यात्रियों की समस्याओं और सुझावों को सीधे सुना जा सके. जयपुर मेट्रो ने गुलाबी नगरी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए आधुनिक तकनीक के समन्वय का सफल उदाहरण पेश किया है. मुख्य सचिव ने विश्वास जताया कि मेट्रो विस्तार से जयपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी.