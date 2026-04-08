ETV Bharat / state

जयपुर मेट्रो फेज-2 को मंजूरी: बनेगा 41 किमी नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर, 36 स्टेशनों का होगा निर्माण

जयपुर मेट्रो ( ETV Bharat File Photo )