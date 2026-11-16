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सरकारी नौकरी की मांग को लेकर पदक विजेता खिलाड़ियों का धरना, भेदभाव का लगाया आरोप

स्टेडियम में धरने पर बैठे मेडलिस्ट खिलाड़ी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: एसएमएस स्टेडियम में सोमवार को मेडलिस्ट खिलाड़ी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए. इनमें योगासन और स्काई मार्शल आर्ट्स से जुड़े पदक विजेता खिलाड़ी शामिल थे. खिलाड़ियों का कहना है कि लंबे समय से सरकार से लगातार मांग करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है. खिलाड़ियों का यह भी कहना है कि हाल ही में सरकार ने 235 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है.

खिलाड़ियों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन करने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं. खिलाड़ियों ने कहा कि सरकार जब 235 खिलाड़ियों को नौकरी दे रही है, तो अब सिर्फ 51 खिलाड़ी ही बचे हैं जिन्होंने मेडल जीता है. ऐसे में हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है. इस मामले को लेकर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव राजकेश मीना का कहना है कि खिलाड़ी आज मिलने पहुंचे थे और उनकी मांग को राज्य स्तरीय समिति को भेज दिया गया है.