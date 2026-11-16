सरकारी नौकरी की मांग को लेकर पदक विजेता खिलाड़ियों का धरना, भेदभाव का लगाया आरोप
जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में धरने पर बैठे मेडलिस्ट खिलाड़ी, 235 खिलाड़ियों को नौकरी के बाद भी वंचित रहने का आरोप लगाया.
Published : November 16, 2026 at 5:32 PM IST
जयपुर: एसएमएस स्टेडियम में सोमवार को मेडलिस्ट खिलाड़ी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए. इनमें योगासन और स्काई मार्शल आर्ट्स से जुड़े पदक विजेता खिलाड़ी शामिल थे. खिलाड़ियों का कहना है कि लंबे समय से सरकार से लगातार मांग करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है. खिलाड़ियों का यह भी कहना है कि हाल ही में सरकार ने 235 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है.
खिलाड़ियों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन करने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं. खिलाड़ियों ने कहा कि सरकार जब 235 खिलाड़ियों को नौकरी दे रही है, तो अब सिर्फ 51 खिलाड़ी ही बचे हैं जिन्होंने मेडल जीता है. ऐसे में हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है. इस मामले को लेकर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव राजकेश मीना का कहना है कि खिलाड़ी आज मिलने पहुंचे थे और उनकी मांग को राज्य स्तरीय समिति को भेज दिया गया है.
सरकारी नौकरी के प्रस्ताव मंजूर: हाल ही में राजस्थान सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्तियां देने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया था. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समिति की 7वीं बैठक में 235 सामान्य एवं पैरा पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी. बैठक में पदक विजेता खिलाड़ियों के 286 नए आवेदनों पर विचार किया गया, जिनमें से 235 खिलाड़ियों के नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे.
इन श्रेणियों में दी गई नौकरी: बैठक में श्रेणी-ए के 9 खिलाड़ियों को पुलिस उप अधीक्षक पद पर नियुक्ति देने के प्रस्ताव मंजूर किए गए थे. श्रेणी-बी में 2 खिलाड़ियों को आबकारी विभाग में पेट्रोलिंग ऑफिसर ग्रेड-2 तथा राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई थी. वहीं, श्रेणी-सी के 224 पदक विजेता खिलाड़ियों को लिपिक ग्रेड-द्वितीय, कांस्टेबल, आबकारी विभाग में सिपाही, आबकारी आरक्षक तथा उप जेलर के पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव मंजूर किए गए थे. इनमें 73 पैरा खिलाड़ी भी शामिल थे.
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