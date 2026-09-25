ETV Bharat / state

जयपुर मेयर चुनाव में हंगामा, कांग्रेस विधायक को रोकने और भाजपा नेताओं की मौजूदगी पर बवाल

जयपुर: जयपुर नगर निगम के महापौर चुनाव के लिए मतदान का दौर जारी है. मतदान के दौरान नगर निगम मुख्यालय के अंदर और बाहर सियासी हलचल देखने को मिली. किसी पार्षद ने नगर निगम मुख्यालय पर पहुंच मतदान से पहले मत्था टेका, तो कोई बुर्के में मतदान करने पहुंची. वहीं, भाजपा पार्षद प्रशिक्षण शिविर से बसों के जरिए नगर निगम मुख्यालय पहुंचे. मतदान के दौरान नगर निगम मुख्यालय परिसर में भाजपा नेताओं की मौजूदगी को लेकर कांग्रेस के पार्षदों और विधायकों ने आपत्ति जताई. कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के आदर्श नगर प्रत्याशी रहे रवि नैयर और पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता की मौजूदगी पर सवाल उठाए. कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि निगम मुख्यालय पर उनके प्रवेश को रोका जा रहा है, जबकि भाजपा नेताओं की सुबह से मौजूदगी बनी हुई है.

भाजपा नेताओं को बाहर भेजने की मांग पर कांग्रेसी पार्षदों ने रोका मतदान: कांग्रेस की ओर से रवि नैयर और मोहनलाल गुप्ता को नगर निगम मुख्यालय परिसर से बाहर भेजने की मांग की गई. इसको लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने कुछ देर के लिए मतदान रोक दिया. कांग्रेस नेताओं और प्रशासन के बीच बातचीत के बाद पुलिस प्रशासन ने भाजपा नेताओं को परिसर से बाहर जाने की समझाइश की. पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद भाजपा नेताओं ने नगर निगम मुख्यालय परिसर छोड़ दिया. इसके बाद कांग्रेस के पार्षदों की ओर से दोबारा मतदान शुरू किया गया.