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जयपुर में दिनदहाड़े मर्डर: युवक की सिर पर डंडे से वार कर हत्या, 4 संदिग्ध हिरासत में

जयपुर: राजधानी जयपुर में दिनदहाड़े एक युवक की सिर पर डंडे से हमला कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटना से हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में कड़ी नाकाबंदी करवाई. इस बीच पुलिस ने चार संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें चार युवक डंडे लेकर जाते हुए दिख रहे हैं.

मध्यप्रदेश का रहने वाला था युवक: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि मृतक की पहचान मध्यप्रदेश निवासी बलवीर के रूप में हुई है. वह जयपुर में काम-धंधे के सिलसिले में रहता था. घटना की जानकारी मिलने पर पूरे इलाके में कड़ी नाकाबंदी करवाई गई. चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. फिलहाल, हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है. घटना की जानकारी मिलने पर मानसरोवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पूरे मामले की जांच जारी है.

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