जयपुर में 2 करोड़ के डायमंड चोरी का खुलासा, आरोपी महिला गिरफ्तार, झुग्गी-झोपड़ियों में छुपकर बैठी थी
डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया- पुलिस आरोपी महिला से चोरी के हीरों और वारदात में शामिल अन्य लोगों को लेकर पूछताछ कर रही है.
Published : October 18, 2026 at 8:00 PM IST
जयपुर: माणक चौक थाना पुलिस ने रविवार शाम को 2 करोड़ रुपए के डायमंड चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गुजरात की एक शातिर महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला झुग्गी-झोपड़ियों में छुप गई थी. तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र की मदद से माणक चौक थाना पुलिस और डीएसटी नॉर्थ टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है. पुलिस आरोपी महिला से चोरी के हीरों और वारदात में शामिल अन्य लोगों को लेकर पूछताछ कर रही है.
15 अक्टूबर को पुलिस को मिली थी शिकायत: डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि 15 अक्टूबर को पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. पीड़ित जेमस्टोन के कारोबार में दलाली का काम करता है और व्यापारियों के कीमती रत्न और जेमस्टोन के पैकेट का लेनदेन व परिवहन करता है. 15 अक्टूबर को दोपहर करीब 2:21 बजे वह ई-रिक्शा से गोपालजी के रास्ते से सांगानेरी गेट की तरफ जा रहा था. इस दौरान उसके पास जेमस्टोन के 13 पैकेट थे, जिनमें विभिन्न व्यापारियों का कीमती माल था. रास्ते में ई-रिक्शा में सफर के दौरान ही 13 पैकेट चोरी हो गए. चोरी हुए माल की कीमत करोड़ों में आंकी गई है.
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200 CCTV खंगाले, झुग्गी से शातिर महिला गिरफ्तार: डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि एडिशनल डीसीपी नॉर्थ आलोक सिंघल और एसीपी माणक चौक पीयूष कविया के निर्देशन में माणक चौक थानाधिकारी राकेश ख्यालिया और डीएसटी प्रभारी दिलीप सोनी के नेतृत्व में स्पेशल टीमों का गठन किया गया. पुलिस टीमों ने तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र का उपयोग करते हुए घटनास्थल के आसपास करीब 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले.
इस दौरान पीड़ित के साथ ई-रिक्शा में यात्रा कर रही एक संदिग्ध महिला को चिन्हित किया गया. सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार पीछा कर महिला के उतरने के स्थान की पुष्टि की गई. वारदात के बाद आरोपी महिला छुपने के लिए सायपुरा झुग्गी-झोपड़ी में चली गई थी. पुलिस टीमों ने मुस्तैदी दिखाते हुए शातिर महिला आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का चोरी का कीमती सामान बरामद किया गया है. आरोपी महिला से पूछताछ जारी है.
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बाजार में खरीदारी का नाटक, फिर करती थी चोरी: माणक चौक थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने बताया कि आरोपी महिला गुजरात की रहने वाली है. वारदात को अंजाम देने के लिए वह मुख्य बाजार में खरीदारी का दिखावा करते हुए अपनी गैंग की अन्य महिला साथियों के साथ घूमती रहती थी. इस दौरान वह वारदात के लिए किसी एक व्यक्ति को चिन्हित करती थी. लगातार उसका पीछा कर उसके साथ ही यात्रा करती थी और मौका मिलते ही कीमती सामान चोरी कर फरार हो जाती थी.
15 अक्टूबर 2026 को आरोपी महिला अकेली ही जौहरी बाजार में वारदात को अंजाम देने आई थी. उसने पहले पीड़ित को चिन्हित किया, फिर लगातार पीछा कर उसके साथ ई-रिक्शा में यात्रा करने लगी. मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देकर वह ई-रिक्शा से उतरकर फरार हो गई. पकड़े जाने से बचने के लिए उसने बार-बार वाहन बदलकर अपने छिपने के ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश की.
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