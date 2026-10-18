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जयपुर में 2 करोड़ के डायमंड चोरी का खुलासा, आरोपी महिला गिरफ्तार, झुग्गी-झोपड़ियों में छुपकर बैठी थी

पुलिस की गिरफ्त में डायमंड चोरी की आरोपी महिला ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: माणक चौक थाना पुलिस ने रविवार शाम को 2 करोड़ रुपए के डायमंड चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गुजरात की एक शातिर महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला झुग्गी-झोपड़ियों में छुप गई थी. तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र की मदद से माणक चौक थाना पुलिस और डीएसटी नॉर्थ टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है. पुलिस आरोपी महिला से चोरी के हीरों और वारदात में शामिल अन्य लोगों को लेकर पूछताछ कर रही है.