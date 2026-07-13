ETV Bharat / state

महाकाल तक दंडवत यात्रा कर पहुंचे ट्रीमैन विष्णु लाम्बा, सवा लाख बिल्व पौधारोपण का लिया संकल्प

ट्रीमैन विष्णु लाम्बा ने पर्यावरण संरक्षण संदेश के साथ दंडवत यात्रा निकाल सवा लाख बिल्व पत्र पौधे लगाने का अभियान शुरू किया.

ट्रीमैन विष्णु लाम्बा
ट्रीमैन विष्णु लाम्बा (सौजन्य - विष्णु लाम्बा)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2026 at 8:24 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : पर्यावरण प्रेमी और ट्रीमैन विष्णु लाम्बा ने जयपुर से उज्जैन तक भगवान महाकाल के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए अनूठी दंडवत यात्रा निकाली. जयपुर से उज्जैन पहुंचे लाम्बा ने शहर की सीमा में प्रवेश करते ही भगवान महाकाल के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए दंडवत यात्रा शुरू की. हाथ में भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले बिल्व का पौधा लेकर वे श्री महाकालेश्वर मंदिर तक पहुंचे और वहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

लम्बा ने आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए सवा लाख बिल्व पत्र पौधे लगाने का संकल्प लिया. यह अभियान पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने और "एक पेड़ मां के नाम" अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास है. लाम्बा ने नागरिकों से कम से कम एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि दंडवत यात्रा का मूल उद्देश्य भी लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और हर व्यक्ति को हरित अभियान से जोड़ना है.

ट्रीमैन विष्णु लाम्बा सो बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरक साइकिल यात्रा पहुंची जैसलमेर, लोंगेवाला पर होगी समाप्त

महाकाल श्रद्धालुओं को सहज बिल्व पत्र : पर्यावरण प्रेमी विष्णु लाम्बा ने कहा कि उनकी दंडवत यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का प्रयास है. उनका मानना है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे तो हरित भारत का सपना साकार हो सकता है. मध्य प्रदेश सरकार के साथ पर्यावरण संरक्षण अभियानों में ब्रांड एंबेसडर के रूप में कार्य करते समय उन्होंने महसूस किया कि महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बेलपत्र प्राप्त करने में कठिनाई होती है. इसके लिए उन्हें राशि भी खर्च करनी पड़ती है.

उज्जैन का हरित वातावरण समृद्ध हो : उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी का व्यवसाय प्रभावित करना नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं को सहज रूप से बेलपत्र उपलब्ध कराना है. इसी सोच के तहत उन्होंने शिप्रा नदी के दोनों तटों पर सवा लाख से अधिक बिल्व पौधे लगाने का संकल्प लिया है. आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए यह अभियान शुरू किया गया है, ताकि भविष्य में श्रद्धालुओं को पर्याप्त बेलपत्र उपलब्ध हो सके और उज्जैन का हरित वातावरण भी समृद्ध बने.

ट्रीमैन विष्णु लाम्बा
ट्री मैन विष्णु लाम्बा. (ETV Bharat gfx)

पढ़ें. इंजीनियरिंग जॉब छोड़ प्रदीप ने चुनी पर्यावरण संरक्षण की राह, गांव की पथरीली जमीन की बदली तस्वीर

अलख जगाने के लिए निकाली दंडवत यात्रा : विष्णु लाम्बा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "एक पेड़ मां के नाम" अभियान से प्रेरित होकर देशभर में बड़ी संख्या में लोग पौधे लगा रहे हैं, लेकिन उनका संरक्षण भी उतना ही जरूरी है. इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने दंडवत यात्रा निकालने का निर्णय लिया. प्रारंभिक तय कार्यक्रम के अनुसार यात्रा जयपुर के जवाहर सर्किल से महाकाल मंदिर तक तीन माह में पूरी होनी थी, लेकिन महाकाल गुरुजी के निर्देश पर इसे उज्जैन जिले की सीमा से महाकाल मंदिर तक दंडवत करते हुए निकाला गया.

महाकाल तक दंडवत यात्रा कर पहुंचे विष्णु लाम्बा
महाकाल तक दंडवत यात्रा कर पहुंचे विष्णु लाम्बा (सौजन्य - विष्णु लाम्बा)

उन्होंने कहा कि इस अनूठी यात्रा का उद्देश्य लोगों का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर आकर्षित करना था, जिसमें स्थानीय नागरिकों का भरपूर सहयोग मिला. लाम्बा ने कहा अक्सर हम अभियान या अन्य आयोजन के जरिए पौधे तो लगाते हैं, लेकिन उनका संरक्षण नहीं करते जिसकी वजह से पौधे पेड़ नहीं बन पाते. इस यात्रा में यही संदेश दिया गया कि पौधे लगाने के साथ उनका संरक्षण भी करें. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, धार्मिक आयोजनों और अन्य विशेष अवसरों पर पौधारोपण को परंपरा का हिस्सा बनाएं.

बिल्व पौधे के साथ दंडवत यात्रा
बिल्व पौधे के साथ दंडवत यात्रा (सौजन्य - विष्णु लाम्बा)

पढ़ें. सुबोध ने पर्यावरण के लिए छोड़ी नौकरी, 7 राज्यों में 33 हजार किमी साइकिल से सफर, 1 लाख पौधे लगाने का है लक्ष्य

शिप्रा को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान : विष्णु लाम्बा ने कहा कि भगवान शिव का स्वरूप प्रकृति संरक्षण का सबसे बड़ा संदेश देता है. जब शिव अपने स्वरूप में नदियों, पर्वतों, पशु-पक्षियों और समस्त सृष्टि को स्थान देते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति का भी दायित्व है कि वह प्रकृति के संरक्षण का संकल्प ले. उन्होंने श्रद्धालुओं से भगवान शिव की आराधना के साथ कम से कम एक बिल्व का पौधा लगाने और उसकी नियमित देखभाल करने की अपील की.

सवा लाख बिल्व पत्र पौधे लगाने का संकल्प
सवा लाख बिल्व पत्र पौधे लगाने का संकल्प (सौजन्य - विष्णु लाम्बा)

लाम्बा ने कहा कि पौधा तभी सार्थक होगा, जब वह विकसित होकर वृक्ष बने और पर्यावरण को समृद्ध करे. शिप्रा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए पहले भी कई प्रयास हुए हैं, लेकिन प्रदूषण की समस्या अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है. इसे दूर करने के लिए जनसहभागिता से विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि श्रद्धालु स्वच्छ शिप्रा में स्नान कर सकें. शिप्रा तट पर बड़े पैमाने पर बिल्व पौधारोपण से हरित वातावरण विकसित होगा और क्षेत्र का पर्यावरण भी बेहतर बनेगा.

लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया
लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया (सौजन्य - विष्णु लाम्बा)

पढ़ें. भारत की मिट्टी लेकर एवरेस्ट तक जाएंगे सुबोध, दो साल में 33 हजार किमी चला चुके साइकिल

प्रकृति संरक्षण जनभागीदारी से ही संभव : विष्णु लाम्बा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और लगातार घटते वन क्षेत्र आज पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बन चुके हैं. इन समस्याओं का समाधान केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है. लाम्बा ने लोगों से अपने परिवार और समाज में पौधारोपण को एक संस्कार के रूप में अपनाने का आह्वान किया. उन्होंने नागरिकों से आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और सुरक्षित पर्यावरण छोड़ने का संकल्प लेने की अपील की. विष्णु ने कहा कि प्रकृति की रक्षा ही मानव जीवन की सुरक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है.

TAGGED:

ट्रीमैन विष्णु लाम्बा
VISHNU LAMBA AKA TREE MAN
DANDAVAT YATRA TO UJJAIN MAHAKAL
PLANT BILVA SAPLINGS
TREE MAN VOW TO PLANT SAPLINGS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.