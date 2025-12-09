महाराजा कॉलेज कैंपस में असामाजिक तत्वों का हमला, मामला दर्ज
जयपुर के महाराजा कॉलेज के हॉस्टल कैंपस में छात्रों से मारपीट का मामला सामने आया है.
Published : December 9, 2025 at 4:07 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज कैंपस में तीन दिन पहले हुई हिंसक वारदात का मामला अब उजागर हुआ है. कॉलेज के गोखले हॉस्टल मुख्य द्वार पर दिनदहाड़े कुछ असामाजिक तत्वों ने छात्रों पर सरियों, रॉड और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 6 से ज्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना का वीडियो और एक छात्र का फोन कॉल सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ा है.
घटना के बाद प्रशासन सक्रिय : वायरल वीडियो-ऑडियो सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया है. कॉलेज के प्राचार्य जेपी सिंह ने कहा कि वो दो दिन अवकाश पर थे, आज ही ज्वाइन किया है. पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट लेकर कॉलेज प्रशासन की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है. वहीं, लाल कोठी थाना इंचार्ज प्रकाशराम के अनुसार मामले में छात्रों की ओर से भी एफआईआर दर्ज कराई गई है. मामले में जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस टीम हमलावरों की पहचान और उनकी लोकेशन खंगाल रही है. शुरुआती जांच में इसे आपसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है.
छात्रों ने पहले ही जताया था हमले का अंदेशा : हमले से पहले छात्रों की ओर से एक फोन कॉल में संभावित घटना का जिक्र किया जा रहा है. छात्रों का आरोप है कि उन्होंने कॉलेज प्रशासन को सुरक्षा को लेकर पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई. लापरवाही का नतीजा ये रहा कि कैंपस में बेखौफ बदमाशों ने हथियारों से हमला कर छात्रों को लहूलुहान कर दिया. छात्रों का आरोप है कि इसमें अन्य कॉलेज के छात्र लिप्त हैं. समय रहते कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई होती तो ऐसी गंभीर घटना नहीं होती. छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल और कैंपस के मुख्य द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था लंबे समय से कमजोर है. गार्डों की तैनाती को लेकर भी लापरवाही की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं. फिलहाल घटना के बाद कैंपस में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस और प्रशासन पर जल्द आरोपियों को पकड़ने और सुरक्षा बढ़ाने का दबाव है.