रथ-झांकियां और घोड़ों पर सवार 18 राजकुमार, अग्रसेन जयंती पर दिखा शाही अंदाज

रथ-झांकियां और घोड़ों पर सवार 18 राजकुमार, अग्रसेन जयंती पर दिखा शाही अंदाज
महाराजा अग्रसेन न सिर्फ अग्रवाल समाज के संस्थापक थे, बल्कि प्राचीन भारत के एक महान दूरदर्शी राजा और समाजसेवी थे...
Published : October 11, 2026 at 9:00 PM IST
जयपुर: महाराजा अग्रसेन की 5150वीं जयंती पर अग्रवाल समाज ने भव्य आयोजन किया. बैंड बाजों की गूंज और हाथी घोड़ों के लवाजमे के साथ शाही ठाठ बाट से शोभायात्रा निकाली गई. इस दौरान घोड़ों पर सवार 18 राजकुमारों के जरिए 18 गोत्रों की झलक दिखाई गई. शोभायात्रा में आस्था और परंपरा का संगम देखने को मिला. वहीं, सम्मान समारोह में मेधावी छात्रों से लेकर समाज की विशिष्ट प्रतिभाओं और वरिष्ठजनों को सम्मानित किया गया.
अग्रसेन की शोभायात्रा में दिखी भव्यता: महाराजा अग्रसेन की 5150वीं जयंती पर रविवार को अग्रवाल समाज की ओर से शहर में कई आयोजन किए गए. श्री अग्रवाल समाज समिति जयपुर की ओर से अग्रवाल कॉलेज परिसर में ध्वजारोहण और पूजा-अर्चना के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई. शाम को चांदपोल बाजार स्थित अग्रवाल सेवा सदन से भव्य शोभायात्रा निकाली गई.
इसमें महाराजा अग्रसेन के साथ लक्ष्मीजी, गणेशजी, राम दरबार, शिव परिवार और श्याम बाबा की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं. बैंड-बाजों के साथ घोड़े, हाथी और ऊंट का लवाजमा भी शोभायात्रा में शामिल हुआ. महाराजा अग्रसेन के 18 राजकुमार अलग-अलग गोत्रों गर्ग, गोयल, गोयन, बंसल, कंसल, सिंघल, मंगल, जिंदल, तिंगल, ऐरन, धरण, मधुकुल, बिंदल, मित्तल, तायल, भंडाल, कुच्छल, नांगल का प्रतिनिधित्व करते हुए घोड़ों पर सवार नजर आए.
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पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया: मार्ग में जगह-जगह पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया गया. इस दौरान विधायक कालीचरण सराफ ने महाराजा अग्रसेन की आरती कर शोभायात्रा की अगुवाई की. वहीं छोटी चौपड़ पर शोभायात्रा का स्वागत करते हुए जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा- महाराजा अग्रसेन न सिर्फ अग्रवाल समाज के संस्थापक थे बल्कि प्राचीन भारत के एक महान दूरदर्शी राजा और समाजसेवी थे.
पांच हजार से अधिक परिवारों की सहभागिता : उधर, टोंक रोड अग्रवाल समाज सेवा समिति की शोभायात्रा बरकत नगर, वन विहार, रेलवे लाइन और महेश नगर होते हुए बैंक कॉलोनी स्थित अग्रसेन भवन पहुंची. इसके बाद त्रिवेणी नगर के सामुदायिक केंद्र में समारोह आयोजित किया गया. समारोह में शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. दसवीं-बारहवीं, कैट, सीए, आईआईटी, क्लैट और नीट सहित विभिन्न परीक्षाओं में सफल 70 से ज्यादा छात्रों का सम्मान हुआ.
इसके साथ ही कला, साहित्य, संगीत, खेल, उद्योग और प्रशासन के क्षेत्र में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया. 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठजनों का सम्मान कर उनके अनुभव और समाज के प्रति योगदान को सराहा गया. इस दौरान समाज से जुड़े राजनीतिक जनप्रतिनिधि सहित आयोजन में पांच हजार से ज्यादा परिवारों ने भाग लिया और सामूहिक गोठ में प्रसादी ग्रहण की.
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मंदिरों में पूजा-अर्चना कर मांगा आशीर्वाद : वहीं, पानीपेच स्थित नेहरू नगर के श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में अग्रवाल समाज सेवा समिति की ओर से पूजा-अर्चना और आरती की गई. समिति के महासचिव मनीष केडिया ने बताया कि कार्यक्रम में महाराजा अग्रसेन के आदर्शों के साथ सामाजिक एकता और नई पीढ़ी को जोड़ने का संदेश दिया गया. उनका जीवन समाज कल्याण, आर्थिक समानता और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था.
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