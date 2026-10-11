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रथ-झांकियां और घोड़ों पर सवार 18 राजकुमार, अग्रसेन जयंती पर दिखा शाही अंदाज

शाही ठाठ बाट से शोभायात्रा निकाली ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: महाराजा अग्रसेन की 5150वीं जयंती पर अग्रवाल समाज ने भव्य आयोजन किया. बैंड बाजों की गूंज और हाथी घोड़ों के लवाजमे के साथ शाही ठाठ बाट से शोभायात्रा निकाली गई. इस दौरान घोड़ों पर सवार 18 राजकुमारों के जरिए 18 गोत्रों की झलक दिखाई गई. शोभायात्रा में आस्था और परंपरा का संगम देखने को मिला. वहीं, सम्मान समारोह में मेधावी छात्रों से लेकर समाज की विशिष्ट प्रतिभाओं और वरिष्ठजनों को सम्मानित किया गया.

अग्रसेन की शोभायात्रा में दिखी भव्यता: महाराजा अग्रसेन की 5150वीं जयंती पर रविवार को अग्रवाल समाज की ओर से शहर में कई आयोजन किए गए. श्री अग्रवाल समाज समिति जयपुर की ओर से अग्रवाल कॉलेज परिसर में ध्वजारोहण और पूजा-अर्चना के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई. शाम को चांदपोल बाजार स्थित अग्रवाल सेवा सदन से भव्य शोभायात्रा निकाली गई.