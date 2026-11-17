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पंचायत चुनाव में ‘बाड़ेबंदी’ पर सियासी जंग: जूली-डोटासरा Vs राठौड़, किसने किसको दिया करारा जवाब?

मीडिया से बातचीत करते डोटासरा, जूली और मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पंचायत चुनाव के नतीजों से पहले ही जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी को लेकर सियासी जोड़-तोड़ तेज हो गई है. पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी 41 जिला परिषदों में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का दावा किया है, तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भाजपा पर कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों को तोड़ने के प्रयास करने का आरोप लगाया. जूली ने कहा- भाजपा करोड़ों रुपए के ऑफर देकर कांग्रेस के प्रत्याशियों को तोड़ना चाहती है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हिंसा और कांग्रेस नेताओं के बयानों को लेकर पलटवार किया है. मदन राठौड़ ने कहा- 'जूली साहब को एक बात जरूर कहेंगे कि पड़ोस में ताक-झांक करना बंद करें और अपना घर संभालें'.