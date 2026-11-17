पंचायत चुनाव में ‘बाड़ेबंदी’ पर सियासी जंग: जूली-डोटासरा Vs राठौड़, किसने किसको दिया करारा जवाब?
पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी 41 जिला परिषदों में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का दावा किया
Published : November 17, 2026 at 7:19 PM IST
जयपुर: पंचायत चुनाव के नतीजों से पहले ही जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी को लेकर सियासी जोड़-तोड़ तेज हो गई है. पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी 41 जिला परिषदों में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का दावा किया है, तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भाजपा पर कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों को तोड़ने के प्रयास करने का आरोप लगाया. जूली ने कहा- भाजपा करोड़ों रुपए के ऑफर देकर कांग्रेस के प्रत्याशियों को तोड़ना चाहती है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हिंसा और कांग्रेस नेताओं के बयानों को लेकर पलटवार किया है. मदन राठौड़ ने कहा- 'जूली साहब को एक बात जरूर कहेंगे कि पड़ोस में ताक-झांक करना बंद करें और अपना घर संभालें'.
जिला परिषदों में बनता दिख रहा है कांग्रेस का बहुमत: पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी मुख्यालय में पर्यवेक्षकों की फीडबैक बैठक लेने के बाद कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी ने जिलों से फीडबैक लिया है. प्रारंभिक रिपोर्ट काफी अच्छी है. उन्होंने जिला परिषदों में कांग्रेस का बहुमत बनने का दावा किया. चुनाव परिणाम से पहले ही पार्टी सभी 41 जिला परिषदों में बोर्ड बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है. हमारी रिपोर्ट अच्छी है और लोगों ने कांग्रेस को जमकर वोट दिया है.
पढ़ें: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच की निष्पक्षता पर जूली ने उठाए सवाल, बोले-आखिर किसे बचाने के लिए बनाई गईं दो-दो SIT
18-19 नवंबर को जिलों में जाकर पर्यवेक्षक करेंगे रायशुमारी: डोटासरा ने कहा कि पार्टी ने अपने पर्यवेक्षकों को 18 और 19 नवंबर को संबंधित जिलों में भेजने का निर्णय लिया है. पर्यवेक्षक जिलों के वरिष्ठ नेताओं, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर जिला प्रमुख और प्रधान के नामों पर आम सहमति बनाने के प्रयास करेंगे. सभी निर्वाचित सदस्यों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा और आपसी समन्वय स्थापित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और जिला परिषदों में बहुमत से बोर्ड बनाएगी.
फाइव स्टार होटल के बाद अब पुलिस के जरिए खेल का आरोप: डोटासरा ने भाजपा की बाड़ाबंदी को लेकर कहा कि भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को फाइव स्टार होटलों में रखा हुआ है और अब नया खेल शुरू कर दिया है. पुलिस को जिला परिषद और पंचायत समितियों में अपने बोर्ड बनाने की कमान सौंपी गई है. मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और चुनाव लड़ रहे सदस्यों को डीएसपी रैंक के अधिकारियों के फोन आ रहे हैं. आरोप लगाया कि थानों में मतदाता सूचियां पहुंचाई गई हैं और नाम जोड़ने-काटने को लेकर गड़बड़ी की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस समर्थित लोगों के नाम कटवाने और भाजपा के पक्ष में फर्जी नाम जुड़वाने की कोशिश हो रही है. डोटासरा ने आरोप लगाया कि जिला परिषद के प्रत्याशियों को उठाने, दबाव बनाने और पैसे के दम पर खरीदने की रणनीति पर काम किया जा रहा है. किस प्रत्याशी को दबाव में लिया जा सकता है और किसे पैसों से खरीदा जा सकता है, इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं. कांग्रेस अपने लोगों को ऐसे दबाव से बचाने के लिए सतर्क है.
पढ़ें: गहलोत-जूली का बीजेपी पर हमला, बोले- मंदिर में दीया जलाने का बजट क्यों नहीं दे रही सरकार ?
बूथ रक्षक अभियान से मतदाता सूची पर नजर: डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस ने बूथ रक्षक अभियान के तहत सभी बूथ लेवल एजेंटों को बूथ रक्षक बनाने के निर्देश दिए हैं. मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और काटने को लेकर मिल रही शिकायतों का सत्यापन करवाया जा रहा है. पार्टी पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने निर्वाचित सदस्यों को एकजुट रखेगी और किसी भी तरह के दबाव के आगे नहीं झुकेगी.
तीन साल बनाम पांच साल पर बोला हमला: भाजपा के तीन साल के कार्यकाल और पांच साल तक सरकार चलाने के दावों पर डोटासरा ने कहा कि तीन साल में भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया कि अब पांच साल की बात कर रही है. सरकार में किसी की सुनवाई नहीं हो रही, मुख्यमंत्री किसी काम को करने के लिए कह देते हैं तो भी उसे पूरा होने में महीनों लग जाते हैं. मंत्रियों की भी कोई सुनवाई नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं. प्रदेश में हत्याएं, अपहरण और रंगदारी की घटनाएं हो रही हैं. पर्चियों के चक्कर में पूरा राजस्थान बर्बाद हो चुका है. डोटासरा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कहा कि अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि किसी नेता या कार्यकर्ता ने पंचायत चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम किया हो. किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा.
पढ़ें: जूली का आरोप-मनरेगा और खाद्य सुरक्षा योजनाओं में कटौती से गरीब परेशान, दावा-दिल्ली रैली में राज्य से जाएंगे एक लाख लोग
करोड़ों के ऑफर देकर कांग्रेस प्रत्याशियों को तोड़ना चाहती है भाजपा: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बातचीत में कहा कि जिला प्रमुख और प्रधान का चयन सभी जगह आपसी सहमति से होना चाहिए. इसमें पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. भाजपा की बाड़ाबंदी पर सवाल उठाने की राजनीति पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा खुद बाड़ाबंदी को प्रशिक्षण का नाम देकर शराब की पार्टियां दे रही है, यही भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा है.
बेईमानी पर उतारू हैं भाजपा के लोग: जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग बेईमानी पर उतारू हैं. पिछली बार भी धनबल और सत्ता के दम पर बेईमानी की गई थी और अब पंचायत चुनाव में भी इसी तरह का प्रयास किया जा रहा है. जूली ने भरतपुर का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में जिला प्रमुख बनाने को लेकर मुख्यमंत्री चिंतित हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव के दौरान जिस तरह प्रत्याशियों को धमकाया गया था, उसी तरह की गुंडागर्दी पंचायत चुनाव में भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है.
पढ़ें: गहलोत की बजट फाइल्स को राठौड़ ने बताया हास्यास्पद, डोटासरा को सदन में बहस की चुनौती
पंचायत चुनाव की हिंसा पर राठौड़ का कांग्रेस पर पलटवार: कांग्रेस ने भाजपा के प्रशिक्षण शिविर और चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर सवाल उठाए तो पलटवार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उतरे. भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए राठौड़ ने पंचायत चुनाव में हुई हिंसक घटनाओं, कानून व्यवस्था और कांग्रेस नेताओं के बयानों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. पंचायत चुनाव के दौरान प्रदेश में हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि राजस्थान में इससे पहले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी इस स्तर की हिंसा देखने को नहीं मिली. इन घटनाओं में करीब आधा दर्जन लोगों की मौत होना गंभीर चिंता का विषय है. सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से संयम बरतने की अपील की. इसके साथ राठौड़ ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अपनी मां सोनिया गांधी को लेकर दिए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.
पुलिस की कार्रवाई को फेलियर नहीं, सफलता : मदन राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन किसी भी कीमत पर दूसरे को पछाड़ने की मानसिकता ठीक नहीं है. जिला परिषद सदस्यों के चुनाव की तुलना में सरपंच चुनाव में स्थानीय स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धा और मारामारी देखने को मिलती है, हालांकि चुनाव लड़ने वालों में खेल भावना होनी चाहिए. शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना सभी की जिम्मेदारी है. जिन लोगों ने हिंसा की है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए. पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा और कानून व्यवस्था पर पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर राठौड़ ने पुलिस की कार्यप्रणाली का बचाव किया. उन्होंने कहा कि किसी स्थान पर घटना हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है. इसे पुलिस की विफलता नहीं कहा जा सकता. राजस्थान में बम मिलने और आरोपियों की निशानदेही पर विस्फोटक बरामद होने के मामले में उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की और उनकी निशानदेही पर उन स्थानों से भी बरामदगी की, जहां विस्फोटक छिपाकर रखे गए थे. ऐसे में इसे पुलिस का फेलियर बताना उचित नहीं है. पुलिस ने तत्परता से जांच करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है. इसे विफलता के बजाय पुलिस की सफलता के रूप में देखना चाहिए.
पढ़ें: मदन राठौड़ बोले, 'कांग्रेस ने 25 बार लोकतंत्र का गला घोटा, उन्हें आरोप लगाने का अधिकार नहीं'
पड़ोस में ताक-झांक बंद कर अपना घर संभालें :पंचायती राज चुनाव के दौरान भाजपा की ओर से प्रत्याशियों और समर्थकों की बाड़ेबंदी करने और उन्हें विदेश और नेपाल तक घुमाने ले जाने के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों पर राठौड़ ने पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि पता नहीं जूली साहब कहां-कहां का पता रखते हैं. उन्हें अपने घर का तो पता नहीं है. उनकी टीम कहां-कहां जा रही है और उनके लोग कहां जा रहे हैं, इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं है, लेकिन वे हमारे बारे में इतनी जानकारी रखते हैं. 'जूली साहब को एक बात जरूर कहेंगे कि पड़ोस में ताक-झांक करना बंद करें और अपना घर संभालें'. उनके इस बयान को पंचायत चुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर देखा जा रहा है.
सरकार की वर्षगांठ पर संगठन भी करेगा कार्यक्रम : राज्य सरकार की अगले महीने होने वाली वर्षगांठ के कार्यक्रमों को लेकर राठौड़ ने कहा कि सरकारी स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे और संगठन की ओर से भी आयोजन किए जाएंगे. भाजपा के कार्यक्रम नियमित रूप से चल रहे हैं. भगवान बिरसा मुंडा को लेकर कार्यक्रम किया गया है और बेणेश्वर धाम में भी कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी है. संगठन का पखवाड़ा चल रहा है और इसके बाद भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं.
पढ़ें: सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से आहत मदन राठौड़, बोले- मैं खुद भुक्तभोगी हूं, फेक नैरेटिव का जवाब देना होगा
मां के बारे में भी बोलने लगे : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से सार्वजनिक मंच से परिवार और पारिवारिक माहौल को लेकर की गई टिप्पणियों पर भी मदन राठौड़ ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वरिष्ठ नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक पर टिप्पणी करते हैं. अब दूसरों के बारे में बोलते-बोलते अपनी मां के बारे में भी बोलने लगे हैं. राहुल गांधी के इस तरह के बयानों पर सवाल उठते हैं.
चिकित्सा व्यवस्था के आरोप खारिज : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर लगाए गए आरोपों को भी राठौड़ ने खारिज किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाओं में बहुत सुधार हुआ है और सरकार की ओर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं. कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि चिकित्सा व्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया हो. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय व्यवस्थाएं खराब हुई थीं, जिन्हें वर्तमान सरकार ने सुधारने का काम किया है. चिकित्सा सुविधाओं में पहले की तुलना में चार गुना सुधार हुआ है. राठौड़ ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है. कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोप वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते.
पढ़ें : जयपुर में जीरो FIR पर रार: मदन राठौड़ का कांग्रेस पर तंज, बोले- कानून नहीं जानते नेता, त्योहार खराब करना ठीक नहीं
पाकिस्तान के हनीट्रैप में महिलाओं को निशाना बनाने पर जताई चिंता : पाकिस्तान की ओर से हनीट्रैप के जरिए महिलाओं को निशाना बनाए जाने और प्रदेश में स्लीपर सेल विकसित किए जाने की आशंका पर राठौड़ ने गंभीर चिंता जताई. पहले हनीट्रैप के मामलों में पुरुषों के शिकार होने की खबरें सामने आती थीं, लेकिन अब महिलाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है. यह बड़ा और चिंताजनक विषय है. राजस्थान में पता नहीं कितने स्लीपर सेल विकसित करने की कोशिश की गई है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे मामलों में किसी को भी फंसाया जा सकता है. सभी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.
पढ़ें : राठौड़ बोले- राहुल गांधी विदेश से फंडिंग और नया मुद्दा लेकर आते हैं, जोशी को बताया राजनीति में अपना पूर्वज