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Jaipur Crime : लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, किसी और से बात करने के शक में उतारा मौत के घाट

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोपी युवक को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसे भरतपुर से पकड़ा है. जयपुर लाकर पूछताछ के बाद उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया. उसने जयपुर में पत्रकार कॉलोनी के रामपुरा स्थित आमोर रेजिडेंसी में अपनी लिव इन पार्टनर का कत्ल किया और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर फरार हो गया था.

जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षी राज वर्मा ने बताया कि लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोप में युवराज सिंह उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया है. वह पति से अलग रह रही महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था. इस बीच उसके किसी और से संपर्क होने के शक में आरोपी ने उसकी हत्या कर दी.