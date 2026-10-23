Jaipur Crime : लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, किसी और से बात करने के शक में उतारा मौत के घाट
जयपुर के पत्रकार थाना इलाके में आमोर रेजिडेंसी में मिला था महिला का शव.
Published : October 23, 2026 at 2:55 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोपी युवक को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसे भरतपुर से पकड़ा है. जयपुर लाकर पूछताछ के बाद उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया. उसने जयपुर में पत्रकार कॉलोनी के रामपुरा स्थित आमोर रेजिडेंसी में अपनी लिव इन पार्टनर का कत्ल किया और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर फरार हो गया था.
जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षी राज वर्मा ने बताया कि लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोप में युवराज सिंह उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया है. वह पति से अलग रह रही महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था. इस बीच उसके किसी और से संपर्क होने के शक में आरोपी ने उसकी हत्या कर दी.
19 अक्टूबर को फ्लैट में मिला था शव : उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर, 2026 को आमोर रेजिडेंसी, ग्राम रामपुरा के फ्लैट नंबर 901 में महिला का शव मिला था. पुलिस ने उसकी शिनाख्त नंगला परशुराम (भरतपुर) निवासी मोना जाटव के रूप में की. मृतका के भाई पारुल सिंह ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया और युवराज सिंह पर हत्या की वारदात को अंजाम देने का शक जताया. घटना की प्रकृति को देखते हुए आरोपी की पहचान और उसकी गिरफ्तारी के लिए एडिशनल डीसीपी ललित कुमार शर्मा के निर्देशन, मानसरोवर एसीपी हेमेंद्र शर्मा के सुपरविजन और पत्रकार कॉलोनी थानाधिकारी कविता यादव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया.
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महिला के भाई की रिपोर्ट पर दर्ज किया मुकदमा : उनका कहना है कि परिवादी पारुल सिंह ने 19 अक्टूबर को दर्ज करवाई प्राथमिकी में बताया कि उसकी बहन मोना की शादी साल 2015 में हुई थी, जिसके दो बच्चे हैं. पति से अनबन के चलते मोना उससे अलग रह रही थी. इस बीच वह युवराज सिंह के संपर्क में आई और आमोर रेजिडेंसी में उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी. परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में युवराज सिंह पर बहन मोना की हत्या करने का आरोप लगाया था. रिपोर्ट के आधार पर पत्रकार कॉलोनी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.
मोबाइल ऑफ कर लोकेशन बदलता रहा आरोपी : आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया. इस टीम ने आमोर सोसायटी, आस-पास की सोसायटी और आम रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. उसके भागने का रूट चार्ट तैयार कर पुलिस की एक टीम रवाना की गई. टीम ने उसका लगातार पीछा किया. वह पुलिस से बचने के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था. पुलिस से बचने के लिए वह बस से दिल्ली, आगरा और भरतपुर घूमता रहा. तकनीकी आधार पर पीछा कर पुलिस ने उसे भरतपुर से पकड़ लिया. पूछताछ में उसने हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात कबूली है.
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एक साल से रह रहा था रिलेशनशिप में : प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि वह मोना के साथ करीब एक साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था. उसे शक था कि मोना किसी और के साथ भी बातचीत करती है. जिसके चलते उसने फ्लैट पर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया. उससे विस्तृत पूछताछ और मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है.