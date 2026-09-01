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JLF : 20 साल पूरे करने जा रहा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इस बार 14 जनवरी से होगा

जयपुर: राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) जनवरी 2027 में अपने सफर के 20 साल पूरे करने जा रहा है. जेएलएफ का 20वां संस्करण 14 से 18 जनवरी 2027 तक जयपुर में होगा. इस बार फेस्टिवल की थीम 'विचारों, कहानियों और संवाद के 20 साल' रखी गई है. 2008 में शुरू JLF अब जयपुर में होने वाले लिटरेचर प्रोग्राम से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रमुख लिटरेचर और सांस्कृतिक मंच के रूप में पहचान बना चुका है.

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के फाउंडर संजॉय के. रॉय ने बताया कि इन दो दशकों में फेस्टिवल ने 8 हजार से ज्यादा लेखकों, वक्ताओं और कलाकारों की मेजबानी की, जबकि 50 लाख से ज्यादा दर्शक इससे जुड़े. डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रसारण और मीडिया नेटवर्क के जरिए इसकी पहुंच एक अरब से ज्यादा दर्शकों तक बताई गई है.

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साहित्य से आगे कई विषयों पर संवाद : फेस्टिवल की खासियत सिर्फ किताबों और लेखकों तक सीमित नहीं रही. यहां साहित्य के साथ इतिहास, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन, कला, लैंगिक अध्ययन, स्वास्थ्य, प्रवासन और पर्यावरण जैसे विषयों पर भी चर्चा होती रही है. रॉय ने बताया कि फेस्टिवल ने साहित्य और विचारों को आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पिछले 20 सालों में नोबेल और बुकर पुरस्कार विजेताओं के साथ राष्ट्राध्यक्षों, अर्थशास्त्रियों, दार्शनिकों, कलाकारों और दुनिया के प्रमुख विचारकों ने भी फेस्टिवल में हिस्सा लिया है.

22 भारतीय भाषाओं में जारी हुई घोषणा : 20वें संस्करण की घोषणा को खास बनाने के लिए इसे भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में एक साथ जारी किया गया है. आयोजकों के मुताबिक, ये फेस्टिवल की बहुभाषी और समावेशी साहित्यिक संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. विभिन्न भाषाओं के लेखकों, अनुवाद सत्रों और बहुभाषी कार्यक्रमों के जरिए क्षेत्रीय साहित्य को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता रहा है.

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