जेएलएफ 2026 : मानसिक बीमारियों पर संवाद जरूरी, वक्ताओं ने सामाजिक भूमिका पर दिया जोर

चर्चा सिजोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव-कम्पल्सिव डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारियों पर केंद्रित रही.

Experts discuss mental illnesses at JLF
जेएलएफ में मानसिक बीमारियों पर संवाद करते एक्सपर्ट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 16, 2026 at 7:06 PM IST

जयपुर: मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां भारत की लगभग 15 प्रतिशत आबादी को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन अब भी इन्हें सामाजिक स्तर पर खुलकर स्वीकार नहीं किया गया है. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन सूर्य महल में हुए सत्र 'व्हेयर इन माई माइंड' में वक्ताओं ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में मौजूद चुप्पी, डर और कलंक पर चर्चा करते हुए ये बात कही.

सत्र में मानसिक स्वास्थ्य संस्था अमाहा की सह-संस्थापक नेहा किरपाल, प्रख्यात मनोचिकित्सक विक्रम पटेल और द हेल्थ कलेक्टिव की संस्थापक अमृता त्रिपाठी ने पुनीता रॉय के साथ संवाद किया. चर्चा सिजोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव-कम्पल्सिव डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारियों पर केंद्रित रही. इन्हें वक्ताओं ने खामोश महामारी बताया. नेहा किरपाल ने कहा कि मानसिक बीमारी पर चुप्पी का सबसे बड़ा कारण डर, असुरक्षा और आत्म-आलोचना है. उनकी पुस्तक 'व्हेयर इन माई माइंड' उन 11 महिलाओं की जीवन कहानियों पर आधारित है, जिन्होंने अपने परिवारों में मानसिक बीमारी, ओसीडी और आत्महत्या जैसे मानसिक संघर्षों का सामना किया. उन्होंने ये भी कहा कि अमाहा वर्तमान में 16 भाषाओं में देश के 600 से अधिक शहरों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है.

मनोचिकित्सक विक्रम पटेल ने मानसिक स्वास्थ्य को केवल बीमारी और दवा तक सीमित रखने की सोच पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जहां मानवीय गरिमा का हनन होता है, वहीं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर डर और कलंक पैदा होते हैं. उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए समुदाय आधारित मॉडल को जरूरी बताया, जबकि अमृता त्रिपाठी ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर सुरक्षित संवाद के लिए सार्वजनिक मंचों की भूमिका अहम है. उन्होंने जोर दिया कि लोग तभी खुलकर अपनी बात रख पाते हैं, जब उन्हें बिना भय और पूर्वाग्रह के सुना जाए. वक्ताओं ने सहमति जताई कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने, संवाद को सामान्य बनाने और सामाजिक जिम्मेदारी तय करने की दिशा में ठोस प्रयासों की आवश्यकता है.

