जेएलएफ 2026 : मानसिक बीमारियों पर संवाद जरूरी, वक्ताओं ने सामाजिक भूमिका पर दिया जोर

जयपुर: मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां भारत की लगभग 15 प्रतिशत आबादी को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन अब भी इन्हें सामाजिक स्तर पर खुलकर स्वीकार नहीं किया गया है. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन सूर्य महल में हुए सत्र 'व्हेयर इन माई माइंड' में वक्ताओं ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में मौजूद चुप्पी, डर और कलंक पर चर्चा करते हुए ये बात कही.

सत्र में मानसिक स्वास्थ्य संस्था अमाहा की सह-संस्थापक नेहा किरपाल, प्रख्यात मनोचिकित्सक विक्रम पटेल और द हेल्थ कलेक्टिव की संस्थापक अमृता त्रिपाठी ने पुनीता रॉय के साथ संवाद किया. चर्चा सिजोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव-कम्पल्सिव डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारियों पर केंद्रित रही. इन्हें वक्ताओं ने खामोश महामारी बताया. नेहा किरपाल ने कहा कि मानसिक बीमारी पर चुप्पी का सबसे बड़ा कारण डर, असुरक्षा और आत्म-आलोचना है. उनकी पुस्तक 'व्हेयर इन माई माइंड' उन 11 महिलाओं की जीवन कहानियों पर आधारित है, जिन्होंने अपने परिवारों में मानसिक बीमारी, ओसीडी और आत्महत्या जैसे मानसिक संघर्षों का सामना किया. उन्होंने ये भी कहा कि अमाहा वर्तमान में 16 भाषाओं में देश के 600 से अधिक शहरों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है.

