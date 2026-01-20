अगले साल 14 जनवरी से होगा JLF, दो नए अवार्ड्स भी दिए जाएंगे
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 20वां संस्करण अगले साल 14 जनवरी से 18 जनवरी तक जयपुर में होगा.
Published : January 20, 2026 at 7:26 AM IST
जयपुर : विश्व प्रसिद्ध जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का सोमवार को समापन हुआ. इसके साथ ही 2027 में होने वाले अगले सीजन की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है. संजॉय के. रॉय ने बताया कि पहले इसी साल 11 से 13 दिसंबर जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन होगा. हेरिटेज फेस्टिवल के समापन के बाद ही साहित्य प्रेमियों के लिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की भव्य शुरुआत होगी. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 20वां सीजन 14 जनवरी से 18 जनवरी 2027 तक जयपुर में होगा. इसमें आर्ट्स से जुड़े दो नए अवार्ड शुरू करने की भी प्लानिंग है. कोशिश यही है कि अगला आयोजन पहले से बेहतर हो और विश्व भर से अमेजिंग स्पीकर्स लाए जाएं.
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) 2027 का आयोजन अगले वर्ष 14 जनवरी से 18 जनवरी तक किया जाएगा. हालांकि जयपुर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर काइट फेस्टिवल भी रहता है. इस पर पूछे गए सवाल पर टीमवर्क आर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर संजॉय के. रॉय ने कहा कि ये तारीखें उनके ऊपर निर्भर नहीं रहती. ये सब कुछ पुलिस प्रशासन और सरकार के साथ मिलकर तय किया जाता है.
उन्होंने कहा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आज केवल भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर साहित्य और विचारों का एक प्रमुख मंच बन चुका है. इसे गर्व का विषय बताते हुए उन्होंने कहा कि आयरलैंड सहित विदेशों में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन भारत की सांस्कृतिक पहचान के अंतरराष्ट्रीय विस्तार का प्रमाण है. किसी विदेशी धरती पर इस तरह के प्रतिष्ठित साहित्यिक आयोजन को सफलतापूर्वक स्थापित करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है.
वहीं संजॉय ने बताया कि फेस्टिवल की तैयारियां बेहद व्यापक और जटिल होती हैं. एक सफल आयोजन के लिए लगभग चार महीने तक लगातार योजना, समन्वय और प्रबंधन करना पड़ता है. हर वर्ष दुनिया भर से 2000 से अधिक लेखक, पत्रकार, विचारक और बुद्धिजीवी इसमें भाग लेने के लिए आवेदन करते हैं, जिनमें से कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद केवल करीब 400 प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जाता है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की भूमिका इस वर्ष ऐतिहासिक रही. ये पहली बार है जब राजस्थान सरकार ने सीधे तौर पर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को समर्थन दिया. पहले ये सहयोग मुख्य रूप से पर्यटन विभाग तक सीमित था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री की स्वयं उपस्थिति ने सरकार की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया. हालिया संस्करण में करीब 350 सत्र (सेशंस) आयोजित किए गए, जिनमें साहित्य, राजनीति, इतिहास, समाज, पर्यावरण, तकनीक और समकालीन वैश्विक मुद्दों पर गहन विमर्श हुआ.
आयोजकों ने ये भी सुनिश्चित किया कि फेस्टिवल को अनावश्यक विवादों से दूर रखा जाए, ताकि संवाद और विचार-विमर्श इसका केंद्रीय उद्देश्य बना रहे. संजॉय के अनुसार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल अब एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आकर्षण बन चुका है. बड़ी संख्या में विदेशी लेखक और श्रोता हर वर्ष इसमें भाग लेने जयपुर आते हैं. कई प्रतिभागी साहित्य के साथ-साथ भारत की संस्कृति, परंपरा, सामाजिक विविधता और जीवन शैली को समझने के उद्देश्य से भी यहां पहुंचते हैं. इस दृष्टि से यह फेस्टिवल साहित्यिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से भी देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन गया है.
