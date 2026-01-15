ETV Bharat / state

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 : विचारों का महाकुंभ आज से होगा शुरू, ये होंगे प्रमुख वक्ता

साहित्यिक संवादों का भव्य आगाज आज से जयपुर में शुरू हो रहा है.

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तैयारियां
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तैयारियां (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 9:27 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक आयोजनों में शुमार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) का आगाज गुरुवार से होने जा रहा है. हर साल की तरह इस बार भी यह उत्सव शब्दों, विचारों और रचनात्मक संवादों का वैश्विक मंच बनेगा, जहां साहित्य, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कला और समाज से जुड़े विविध मुद्दों पर गहन मंथन होगा. वेदांता फ्रंट लॉन, चारबाग, सूर्य महल, दरबार हॉल, 'बैठक' और एएएफ बागान जैसे विभिन्न मंचों पर सुबह से देर शाम तक सत्रों की शृंखला चलेगी. उद्घाटन दिवस की शुरुआत 'मॉर्निंग म्यूज़िक: नादा बिटवीन साउंड एंड साइलेंस' से होगी, जो संगीत और मौन के बीच के रचनात्मक संवाद को दर्शकों के सामने रखेगा.

यह सेशन रहेंगे खास : उत्सव के पहले ही दिन नमिता गोखले, विलियम डेलरिम्पल और संजॉय के. रॉय और क्यूरेटर मंच से उत्सव की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे, जबकि चर्चित लेखिका बानू मुश्ताक कीनोट संबोधन देंगी. इसके साथ ही साहित्य और इतिहास पर केंद्रित सत्रों में किरण देसाई, फ्रेडरिक लोगेवाल, डेज़ी रॉकवेल, दीपा अवस्थी, मोनिशा राजेश, दिव्या दुगर, वोल्गा और सलमा जैसे प्रतिष्ठित लेखक अपने विचार साझा करेंगे.

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तैयारियां
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तैयारियां (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के स्पीकर की आखिरी सूची जारी, ग्लोबल लिटरेचर फेस होंगे स्टार स्पीकर्स

दोपहर बाद जावेद अख्तर का सत्र दर्शकों के लिए खास आकर्षण रहेगा. वहीं, भारत की अर्थव्यवस्था, असहमति की परंपरा, प्राचीन भाषाओं और कविता जैसे विषयों पर भी सारगर्भित चर्चाएं होंगी. शाम के सत्रों में वैश्विक राजनीति, विश्वास, पहचान और इतिहास जैसे समकालीन मुद्दों पर संवाद देखने को मिलेगा, जिनमें जिमी वेल्स, गोपालकृष्ण गांधी, मनु जोसेफ, के. आर. मीरा और सैम डेलरिम्पल जैसे विचारक शामिल होंगे.

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर तैयार हो रहा मंच
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर तैयार हो रहा मंच (ETV Bharat Jaipur)

इनके सेशन पर रहेगी नजर : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आज शामिल होने जा रहे प्रमुख वक्ता अपने विचारों, अनुभवों और रचनात्मक दृष्टिकोण से साहित्य प्रेमियों को समृद्ध करेंगे. इनमें प्रमुख रूप से :

रिचर्ड फ्लैनगन : ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित लेखक रिचर्ड फ्लैनगन बुकर पुरस्कार विजेता हैं. उन्हें उपन्यास 'द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ' के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली. उनकी रचनाओं में इतिहास, स्मृति और मानवीय संघर्ष गहराई से उभरते हैं.

किरण देसाई : भारतीय मूल की अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त लेखिका किरण देसाई को उनके उपन्यास 'द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस' के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है. पहचान, प्रवास और आधुनिक जीवन की जटिलताओं पर उनका लेखन विशेष रूप से सराहा जाता है.

ताश औ : सिंगापुर के लेखक ताश औ अपने उपन्यासों और नॉन-फिक्शन लेखन के लिए जाने जाते हैं. उनकी कृतियों में एशियाई इतिहास, राजनीति और व्यक्तिगत अनुभवों का प्रभावशाली चित्रण मिलता है.

अनुराधा रॉय : समकालीन भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण लेखिका अनुराधा रॉय अपने संवेदनशील और गहन कथानक के लिए जानी जाती हैं. 'एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग' और 'ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड' जैसे उपन्यासों से उन्होंने अलग पहचान बनाई.

बानू मुश्ताक : कन्नड़ साहित्य की चर्चित लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता बानू मुश्ताक अपने लेखन में स्त्री अनुभव, सामाजिक न्याय और हाशिए पर खड़े वर्गों की आवाज़ को मजबूती से सामने लाती हैं. उनके कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है.

स्टीफन फ्राय : ब्रिटेन के प्रसिद्ध लेखक, अभिनेता और बुद्धिजीवी स्टीफन फ्राय साहित्य, थिएटर और लोकप्रिय संस्कृति का जाना-माना नाम हैं. वे प्राचीन मिथकों, दर्शन और आधुनिक समाज पर अपनी विशिष्ट शैली में बात रखने के लिए मशहूर हैं.

पढ़ें. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एआई पर रहेगा खास फोकस, वैश्विक नेता और नोबेल-बुकर विजेता करेंगे शिरकत

ये किताबें होंगी लॉन्च : इसके साथ ही उत्सव के दौरान कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा, जिनमें 'सीकिंग द इनफिनिट', 'ए स्टेट्समैन एंड ए सीकर: द लाइफ एंड लिगेसी ऑफ डॉ. करण सिंह', 'द आर्ट ऑफ बीइंग फैबुलस', 'ओल्डर बोल्डर' और 'एवरी लास्ट गर्ल' शामिल हैं.

TAGGED:

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026
JAIPUR LITERATURE FESTIVAL 2026
IMPORTANT SESSIONS OF LJF
JLF 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.