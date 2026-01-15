जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 : विचारों का महाकुंभ आज से होगा शुरू, ये होंगे प्रमुख वक्ता

ETV Bharat / state

जयपुर : दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक आयोजनों में शुमार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) का आगाज गुरुवार से होने जा रहा है. हर साल की तरह इस बार भी यह उत्सव शब्दों, विचारों और रचनात्मक संवादों का वैश्विक मंच बनेगा, जहां साहित्य, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कला और समाज से जुड़े विविध मुद्दों पर गहन मंथन होगा. वेदांता फ्रंट लॉन, चारबाग, सूर्य महल, दरबार हॉल, 'बैठक' और एएएफ बागान जैसे विभिन्न मंचों पर सुबह से देर शाम तक सत्रों की शृंखला चलेगी. उद्घाटन दिवस की शुरुआत 'मॉर्निंग म्यूज़िक: नादा बिटवीन साउंड एंड साइलेंस' से होगी, जो संगीत और मौन के बीच के रचनात्मक संवाद को दर्शकों के सामने रखेगा. यह सेशन रहेंगे खास : उत्सव के पहले ही दिन नमिता गोखले, विलियम डेलरिम्पल और संजॉय के. रॉय और क्यूरेटर मंच से उत्सव की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे, जबकि चर्चित लेखिका बानू मुश्ताक कीनोट संबोधन देंगी. इसके साथ ही साहित्य और इतिहास पर केंद्रित सत्रों में किरण देसाई, फ्रेडरिक लोगेवाल, डेज़ी रॉकवेल, दीपा अवस्थी, मोनिशा राजेश, दिव्या दुगर, वोल्गा और सलमा जैसे प्रतिष्ठित लेखक अपने विचार साझा करेंगे. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तैयारियां (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के स्पीकर की आखिरी सूची जारी, ग्लोबल लिटरेचर फेस होंगे स्टार स्पीकर्स दोपहर बाद जावेद अख्तर का सत्र दर्शकों के लिए खास आकर्षण रहेगा. वहीं, भारत की अर्थव्यवस्था, असहमति की परंपरा, प्राचीन भाषाओं और कविता जैसे विषयों पर भी सारगर्भित चर्चाएं होंगी. शाम के सत्रों में वैश्विक राजनीति, विश्वास, पहचान और इतिहास जैसे समकालीन मुद्दों पर संवाद देखने को मिलेगा, जिनमें जिमी वेल्स, गोपालकृष्ण गांधी, मनु जोसेफ, के. आर. मीरा और सैम डेलरिम्पल जैसे विचारक शामिल होंगे. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर तैयार हो रहा मंच (ETV Bharat Jaipur) इनके सेशन पर रहेगी नजर : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आज शामिल होने जा रहे प्रमुख वक्ता अपने विचारों, अनुभवों और रचनात्मक दृष्टिकोण से साहित्य प्रेमियों को समृद्ध करेंगे. इनमें प्रमुख रूप से :