ETV Bharat / state

जेएलएफ 2026: अमीश त्रिपाठी बोले- युवा अपनी अलग शैली में संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ रहे हैं

जयपुर: लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के तीसरे दिन लेखक अमीश त्रिपाठी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने युवाओं और आध्यात्मिकता पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी में कहीं न कहीं पश्चिमीकरण का प्रभाव दिख रहा है और मोबाइल पर वे तरह-तरह की चीजें देखते रहते हैं. हालांकि, ऐसा नहीं है कि सभी युवा ऐसे हैं. मेरी किताबें ज्यादातर युवा ही पढ़ते हैं और मेरा उनसे निरंतर संवाद होता रहता है. आध्यात्म को लेकर युवाओं का नजरिया अलग है. वे हमारी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, लेकिन अपने अनोखे अंदाज में.

अमीश ने आगे कहा कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है और आज की युवा पीढ़ी अध्यात्म एवं संस्कृति के बल पर देश को आगे ले जाएगी. उन्होंने 108 बार शिव मंत्र जपने के महत्व पर भी बात की और बताया कि हमारे पूर्वज आध्यात्म को विज्ञान से जोड़ते थे. हमारी संस्कृति में विज्ञान और वेदों के बीच कोई भेद नहीं है. पूर्वज चाहते थे कि हमारी परंपराएं ऋतुचक्र से जुड़ी रहें और विज्ञान के सहारे हम प्रकृति के अनुकूल चलें.