जेएलएफ 2026: अमीश त्रिपाठी बोले- युवा अपनी अलग शैली में संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ रहे हैं

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे दिन मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी पहुंचे उन्होंने रोज 1000 शब्द लिखने की सलाह दी.

लेखक अमीश त्रिपाठी
लेखक अमीश त्रिपाठी (ETV Bharat Jaipur)
Published : January 17, 2026 at 6:08 PM IST

जयपुर: लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के तीसरे दिन लेखक अमीश त्रिपाठी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने युवाओं और आध्यात्मिकता पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी में कहीं न कहीं पश्चिमीकरण का प्रभाव दिख रहा है और मोबाइल पर वे तरह-तरह की चीजें देखते रहते हैं. हालांकि, ऐसा नहीं है कि सभी युवा ऐसे हैं. मेरी किताबें ज्यादातर युवा ही पढ़ते हैं और मेरा उनसे निरंतर संवाद होता रहता है. आध्यात्म को लेकर युवाओं का नजरिया अलग है. वे हमारी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, लेकिन अपने अनोखे अंदाज में.

अमीश ने आगे कहा कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है और आज की युवा पीढ़ी अध्यात्म एवं संस्कृति के बल पर देश को आगे ले जाएगी. उन्होंने 108 बार शिव मंत्र जपने के महत्व पर भी बात की और बताया कि हमारे पूर्वज आध्यात्म को विज्ञान से जोड़ते थे. हमारी संस्कृति में विज्ञान और वेदों के बीच कोई भेद नहीं है. पूर्वज चाहते थे कि हमारी परंपराएं ऋतुचक्र से जुड़ी रहें और विज्ञान के सहारे हम प्रकृति के अनुकूल चलें.

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (ETV Bharat Jaipur)

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने भी की उपस्थिति: इसी दौरान राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे साहित्य से गहराई से जुड़े हुए हैं और विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों में नियमित रूप से शामिल होते रहते हैं. उन्होंने बताया, "मैं किताबें पढ़ता हूं और लिखता भी हूं. मैं लोगों से अपील करता हूं कि हर दिन कम से कम 1,000 शब्द जरूर लिखें." पर्यटन के बारे में बोलते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसे आयोजन पर्यटन को काफी बढ़ावा देते हैं. सरकार भी लगातार पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है.

