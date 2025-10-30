जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026, वक्ताओं की दूसरी सूची जारी, जानिए कौन होंगे खास मेहमान
जेएलएफ के 19वें संस्करण के लिए वक्ताओं की नई सूची जारी की गई है. इसमें बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका किरण देसाई भी शामिल हैं.
Published : October 30, 2025 at 5:09 PM IST
जयपुर: साहित्य, विचार और संवाद के वैश्विक संगम के रूप में पहचाने जाने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (जेएलएफ) के 19वें संस्करण के लिए मेहमानों की दूसरी सूची जारी हुई है. यह आयोजन 15 से 19 जनवरी, 2026 तक जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में होगा. हर साल की तरह इस बार भी यह उत्सव विविध विचारों, भाषाओं और संस्कृतियों के संगम का मंच बनेगा. दूसरे चरण की घोषणा में देश-विदेश के प्रख्यात लेखकों, विचारकों और कलाकारों के नाम शामिल हैं, जो साहित्य और समाज के बदलते नजरिए को नई दिशा देंगे.
वक्ताओं में शामिल दिग्गज हस्तियां: इस सूची में CERN जिनेवा की वरिष्ठ भौतिक वैज्ञानिक अर्चना शर्मा, भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री एस्थर डफ्लो और तान्या तालेगा, आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री लियो वराडकर के नाम शामिल हैं. वहीं कला, इतिहासकार और क्यूरेटर डेब्रा डायमंड, व्यंग्यकार और 'प्राइवेट आई' पत्रिका के संपादक इयान हिसलॉप, कवि और उपन्यासकार जीत थायल, बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका किरण देसाई भी अपने विचार यहां रखेंगी. इनके अलावा कवयित्री ऐलिस ऑसवाल्ड, कला समीक्षक एंड्रयू ग्राहम-डिक्सन, लेखक अश्विन सांघी, भूटान की लेखिका कुंजांग चोडेन रोदर, इतिहासकार नारायणी बसु, पोषण विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर, हिमालय की कहानियों के लेखक स्टीफन ऑल्टर, दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता तरीनी मोहन, प्रकाशक विलियम सीघार्ट और तेलुगु नारीवादी लेखिका वल्गा जैसी हस्तियां शामिल है.
विचारों का सबसे बड़ा संगम-नमिता गोखले: फेस्टिवल की सह-निदेशक नमिता गोखले ने कहा कि जनवरी में एक बार फिर धरती का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव जयपुर में लौट रहा है. यह मंच विविध भाषाओं, संस्कृतियों और विचारों का ऐसा संगम है, जो हमारे समय में संवाद की नई राह बनाता है. इस बार का कार्यक्रम पारंपरिक और समकालीन दोनों विषयों को समेटे हुए है, जो हमें भविष्य की झलक देगा.
अब तक का सबसे शानदार लाइनअप-विलियम डैलरिम्पल: फेस्टिवल के सह-निदेशक विलियम डैलरिम्पल ने कहा कि इस साल हम फेस्टिवल के इतिहास के सबसे प्रभावशाली कार्यक्रमों में से एक पेश कर रहे हैं. इसमें दुनिया के कई जाने-माने लेखक, कवि और विचारक शामिल होंगे. जयपुर 2026 को मिस मत कीजिए. यह एक शानदार अनुभव होगा. टीमवर्क आर्ट्स के प्रबंध निदेशक संजॉय के. रॉय ने कहा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि विचारों की आजादी, विविधता और संवाद की शक्ति का उत्सव है. यह मंच दुनिया भर के लेखकों और पाठकों को जोड़ता है, जहां कहानियां सीमाओं से परे जाकर इंसानियत की बात करती हैं.
वेदांता का सहयोग-सृजन और संवाद का सेतु: वेदांता रिसोर्सेज की निदेशक प्रिया अग्रवाल ने कहा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के साथ हमारी साझेदारी इस विश्वास को मजबूत करती है कि जब रचनात्मकता और संवाद साथ आते हैं, तो वे एक बेहतर और जुड़े हुए समाज की नींव रखते हैं. हमें गर्व है कि हम इस मंच का हिस्सा हैं, जो कहानियों की शक्ति से बदलाव और प्रगति की दिशा तय करता है.
संगीत, कला और साहित्य का संगम: साहित्यिक सत्रों के अलावा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में कई सांस्कृतिक आयोजन होंगे.
- हेरिटेज ईवनिंग्स में जयपुर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर संगीत, कविता और नाट्य प्रस्तुतियां होंगी.
- जयपुर म्यूजिक स्टेज पर देश-विदेश के नामी संगीतकार प्रस्तुति देंगे.
- वहीं जयपुर बुकमार्क (JBM) प्रकाशकों, लेखकों और साहित्यिक एजेंटों के लिए नेटवर्किंग का प्रमुख मंच बनेगा.