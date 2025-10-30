ETV Bharat / state

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026, वक्ताओं की दूसरी सूची जारी, जानिए कौन होंगे खास मेहमान

जयपुर: साहित्य, विचार और संवाद के वैश्विक संगम के रूप में पहचाने जाने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (जेएलएफ) के 19वें संस्करण के लिए मेहमानों की दूसरी सूची जारी हुई है. यह आयोजन 15 से 19 जनवरी, 2026 तक जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में होगा. हर साल की तरह इस बार भी यह उत्सव विविध विचारों, भाषाओं और संस्कृतियों के संगम का मंच बनेगा. दूसरे चरण की घोषणा में देश-विदेश के प्रख्यात लेखकों, विचारकों और कलाकारों के नाम शामिल हैं, जो साहित्य और समाज के बदलते नजरिए को नई दिशा देंगे.

वक्ताओं में शामिल दिग्गज हस्तियां: इस सूची में CERN जिनेवा की वरिष्ठ भौतिक वैज्ञानिक अर्चना शर्मा, भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री एस्थर डफ्लो और तान्या तालेगा, आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री लियो वराडकर के नाम शामिल हैं. वहीं कला, इतिहासकार और क्यूरेटर डेब्रा डायमंड, व्यंग्यकार और 'प्राइवेट आई' पत्रिका के संपादक इयान हिसलॉप, कवि और उपन्यासकार जीत थायल, बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका किरण देसाई भी अपने विचार यहां रखेंगी. इनके अलावा कवयित्री ऐलिस ऑसवाल्ड, कला समीक्षक एंड्रयू ग्राहम-डिक्सन, लेखक अश्विन सांघी, भूटान की लेखिका कुंजांग चोडेन रोदर, इतिहासकार नारायणी बसु, पोषण विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर, हिमालय की कहानियों के लेखक स्टीफन ऑल्टर, दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता तरीनी मोहन, प्रकाशक विलियम सीघार्ट और तेलुगु नारीवादी लेखिका वल्गा जैसी हस्तियां शामिल है.

बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका किरण देसाई (Courtesy- JLF)

विचारों का सबसे बड़ा संगम-नमिता गोखले: फेस्टिवल की सह-निदेशक नमिता गोखले ने कहा कि जनवरी में एक बार फिर धरती का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव जयपुर में लौट रहा है. यह मंच विविध भाषाओं, संस्कृतियों और विचारों का ऐसा संगम है, जो हमारे समय में संवाद की नई राह बनाता है. इस बार का कार्यक्रम पारंपरिक और समकालीन दोनों विषयों को समेटे हुए है, जो हमें भविष्य की झलक देगा.