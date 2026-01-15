ETV Bharat / state

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आगाज: अनुवाद, इतिहास और सामाजिक यथार्थ पर हुई बातचीत

जयपुर: लिटरेचर फेस्टिवल 2026 इस साल साहित्य, अनुवाद और इतिहास के अहम पहलुओं पर आधारित सेशन का साक्षी बन रहा है. फेस्टिवल के पहले दिन की शुरुआत विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त लेखकों, अनुवादकों और इतिहासकारों की मौजूदगी में हुई. फेस्टिवल के प्रमुख सत्र Twice Told Tales में प्रख्यात अनुवादक डेजी रॉकवेल और दीपा भस्थी साहित्यिक अनुवाद की कला, राजनीति और उसकी आत्मीयता पर अपने अनुभव साझा करते हुए दिखे. भारतीय लेखन को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने और बुकर पुरस्कार तक पहुंचाने में दोनों अनुवादकों की भूमिका खास रही है. डेजी रॉकवेल, हिंदी-उर्दू से अनूदित Tomb of Sand के लिए जानी जाती हैं, जबकि दीपा भस्थी ने कन्नड़ से अंग्रेजी में Heart Lamp का अनुवाद किया है. इस सत्र में कहानियां किस तरह भाषाओं, संस्कृतियों और साहित्यिक संसारों की सीमाओं को पार करती हैं, इस बात पर रोशनी डाली गई.

इतिहास का भी जिक्र: इतिहास प्रेमियों के लिए एक विशेष सत्र में पुलित्जर पुरस्कार विजेता इतिहासकार फ्रेडरिक लोगेवाल ने अपनी चर्चित पुस्तक Embers of War: The Fall of an Empire and the Making of America’s Vietnam पर चर्चा की. यह पुस्तक बीसवीं सदी के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक वियतनाम युद्ध की पृष्ठभूमि को उजागर करती है. नई कूटनीतिक फाइलों और अभिलेखों के आधार पर लोगेवाल बताते हैं कि किस तरह साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक गलत फैसले और चूके हुए मौकों ने पहले फ्रांस और फिर अमेरिका को एक लंबे और विनाशकारी युद्ध में झोंक दिया. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में वे सैम डेलरिम्पल के साथ बातचीत में नजर आए. जहां इंडो-चाइना के छिपे इतिहास, साम्राज्य के पतन और उससे दक्षिण-पूर्व एशिया और वैश्विक सत्ता संतुलन में आए बदलावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए देखे गए.