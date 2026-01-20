ETV Bharat / state

राजस्थानी भाषा की मान्यता पर साहित्यकार सीपी देवल ने कहा- भाषा को लेकर नहीं दिखी ईमानदारी

जयपुर : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान ईटीवी भारत से मुखातिब हुए साहित्यकार सीपी देवल ने राजस्थानी भाषा की मान्यता से जुड़े मामले पर अपनी राय बताई. सीपी देवल ने उन कारणों का जिक्र किया, जो आज राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की राह में रोड़ा बने हुए हैं. आजादी के बाद साल 1947 से यह मांग कायम है, लेकिन 2026 तक यह शामिल नहीं हुई है. राज्य स्तर पर अनुच्छेद 345 के तहत राजभाषा बनाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन अब तक इसकी सही तस्वीर सामने नहीं आई है. साहित्यकार देवल ने इस पर अपनी पीड़ा भी जाहिर की.

परंपरागत फड़ कला भी हो गई छोटी : संयुक्त राष्ट्र की लुप्त होते साहित्य को सहेजने की चिंता पर बात करते हुए साहित्यकार सीपी देवल कहते हैं कि कुछ सालों पहले, उन्होंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर राजस्थानी लोक कलाकार (जिन्हें भोपा के नाम से जानते हैं) की मदद से पाबूजी की फड़ का मंचन किया था. फड़ कला के जरिए कथा मंचन चित्र और गायन के साथ किया जाता है.

राजस्थानी साहित्यकार सीपी देवल से विशेष बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. 'अभिव्यक्ति की आजादी आड़ बन रही महिला उत्पीड़न की': जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया मुद्दा

भाषा की संस्कृति लुप्त होती जा रही : उन्होंने बताया कि दो दशक पहले मोहन भोपा नाम के एक शख्स को पाबूजी की फड़ की 4 हजार पंक्तियां कंठस्थ थी. वहीं, आज हालात ऐसे हो गए हैं कि 6 दिन तक इस फड़ को पढ़ने की जगह, 400 पंक्तियां बोलने वाले भोपा पूरे राजस्थान में नहीं मिलेंगे. इस एक उदाहरण के जरिए हम समझ सकते हैं कि कैसे भाषा की संस्कृति लुप्त होती जा रही है.

पढ़ें. JLF 2026: फिल्मों और ओटीटी की कहानियों से बन रही आमजन में पुलिस के प्रति धारणा- डीजीपी राजीव शर्मा

शिक्षा और आधुनिकीकरण से मिल रही चुनौती : साहित्यकार सीपी देवल कहते हैं कि भाषा की संस्कृति के रास्ते में शिक्षा और आधुनिकीकरण ने भी चुनौती पेश की है. ठेठ गांव में भी अब मनोरंजन के साधन डिजिटल हो गए हैं. ऐसे में परंपरागत फड़कला लोगों से दूर हो रही है. सिनेमा, टीवी और मीडिया में भाषाई संस्कृति हाशिए पर नजर आ रही है. 1947 में राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दिलवाकर, इसका गला घोट दिया. नेताओं ने जिस भाषा को बनाया नहीं, उसे खत्म करने का अधिकार कैसे मिला?

पढ़ें. ब्रिटिश साम्राज्य की हिंसा का खुलासा: इतिहासकार कैरोलिन एल्किन्स ने जेएलएफ में बताई सच्चाई

शिक्षा और लोक में विरोधाभास : सीपी देवल कहते हैं कि शिक्षा और लोक में परस्पर विरोधाभास है, नहीं तो शिक्षा के जरिए लोक संस्कृति का प्रचार-प्रसार होता. इसके कारण भाषाई संस्कृति का महत्व लोग जान पाते और राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने में परेशानी नहीं होती. साल 2008 तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी राजस्थानी साहित्य को जगह नहीं थी, इसके लिए भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था. उन्होंने पूछा कि क्या इतना सामर्थ्य नहीं है कि इस स्तर का कार्यक्रम राजस्थानी भाषा में हो जाए? सरकार के आयोजनों पर भी उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह महज रस्म अदायगी के तौर पर हो रहा है.