राजस्थानी भाषा की मान्यता पर साहित्यकार सीपी देवल ने कहा- भाषा को लेकर नहीं दिखी ईमानदारी
राजस्थानी साहित्यकार सीपी देवल से ईटीवी भारत ने विशेष बातचीत की....
Published : January 20, 2026 at 10:33 AM IST
जयपुर : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान ईटीवी भारत से मुखातिब हुए साहित्यकार सीपी देवल ने राजस्थानी भाषा की मान्यता से जुड़े मामले पर अपनी राय बताई. सीपी देवल ने उन कारणों का जिक्र किया, जो आज राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की राह में रोड़ा बने हुए हैं. आजादी के बाद साल 1947 से यह मांग कायम है, लेकिन 2026 तक यह शामिल नहीं हुई है. राज्य स्तर पर अनुच्छेद 345 के तहत राजभाषा बनाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन अब तक इसकी सही तस्वीर सामने नहीं आई है. साहित्यकार देवल ने इस पर अपनी पीड़ा भी जाहिर की.
परंपरागत फड़ कला भी हो गई छोटी : संयुक्त राष्ट्र की लुप्त होते साहित्य को सहेजने की चिंता पर बात करते हुए साहित्यकार सीपी देवल कहते हैं कि कुछ सालों पहले, उन्होंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर राजस्थानी लोक कलाकार (जिन्हें भोपा के नाम से जानते हैं) की मदद से पाबूजी की फड़ का मंचन किया था. फड़ कला के जरिए कथा मंचन चित्र और गायन के साथ किया जाता है.
भाषा की संस्कृति लुप्त होती जा रही : उन्होंने बताया कि दो दशक पहले मोहन भोपा नाम के एक शख्स को पाबूजी की फड़ की 4 हजार पंक्तियां कंठस्थ थी. वहीं, आज हालात ऐसे हो गए हैं कि 6 दिन तक इस फड़ को पढ़ने की जगह, 400 पंक्तियां बोलने वाले भोपा पूरे राजस्थान में नहीं मिलेंगे. इस एक उदाहरण के जरिए हम समझ सकते हैं कि कैसे भाषा की संस्कृति लुप्त होती जा रही है.
शिक्षा और आधुनिकीकरण से मिल रही चुनौती : साहित्यकार सीपी देवल कहते हैं कि भाषा की संस्कृति के रास्ते में शिक्षा और आधुनिकीकरण ने भी चुनौती पेश की है. ठेठ गांव में भी अब मनोरंजन के साधन डिजिटल हो गए हैं. ऐसे में परंपरागत फड़कला लोगों से दूर हो रही है. सिनेमा, टीवी और मीडिया में भाषाई संस्कृति हाशिए पर नजर आ रही है. 1947 में राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दिलवाकर, इसका गला घोट दिया. नेताओं ने जिस भाषा को बनाया नहीं, उसे खत्म करने का अधिकार कैसे मिला?
शिक्षा और लोक में विरोधाभास : सीपी देवल कहते हैं कि शिक्षा और लोक में परस्पर विरोधाभास है, नहीं तो शिक्षा के जरिए लोक संस्कृति का प्रचार-प्रसार होता. इसके कारण भाषाई संस्कृति का महत्व लोग जान पाते और राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने में परेशानी नहीं होती. साल 2008 तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी राजस्थानी साहित्य को जगह नहीं थी, इसके लिए भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था. उन्होंने पूछा कि क्या इतना सामर्थ्य नहीं है कि इस स्तर का कार्यक्रम राजस्थानी भाषा में हो जाए? सरकार के आयोजनों पर भी उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह महज रस्म अदायगी के तौर पर हो रहा है.
भाषा को लेकर ईमानदारी की जरूरत : सीपी देवल ने कहा की भाषा को लेकर यदि आप ईमानदार नहीं है तो फिर आप इसका संरक्षण नहीं कर सकते हैं. भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए उसे लिखना जरूरी है, लिखने के साथ उसका छपना और पढ़ना भी उतना ही आवश्यक है. फिर कहते हैं आजादी के 75 बरस बाद भी राजस्थानी भाषा में एक अखबार नजर नहीं आता है, न ही राजस्थानी भाषा का एक चैनल नजर आता है. राजस्थानी भाषा को लेकर स्कूल शिक्षा से लेकर कॉलेज शिक्षा तक के हालात पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की.
पढ़ने वाले पाठक नहीं मिल रहे : उन्होंने कहा कि हालत यह है कि लेखक अपने पेट काटकर किताब छपवाता है, लेकिन उन्हें पढ़ने वाले पाठक नहीं मिल रहे हैं. विजय दान देथा का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कैसे उन्होंने 17 हजार हिंदी राजस्थानी कहावतों का विशाल शब्दकोश बनाया था, जिसके आठ वॉल्यूम हैं. यह भाषा की गलती नहीं है, बल्कि इसे संभाल कर रखने वालों की जिम्मेदारी है.
अब तक संघर्ष का सफर : राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता और आधिकारिक पहचान दिलाने की मांग दशकों से जारी है. 25 अगस्त 2003 को राजस्थान विधानसभा ने सर्वसम्मति से राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन अब तक केंद्र स्तर पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. ऐसे आग्रह केंद्र सरकार के पास 2009, 2015, 2017, 2019, 2020 और 2023 में भी भेजे जा चुके हैं, लेकिन परिणाम अभी तक साकार नहीं हुए हैं.
राजस्थानी के संवैधानिक दर्जे की मांग को लेकर कई आंदोलन, पोस्टकार्ड अभियान और युवाओं की पहलें भी हुई हैं. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव ने भारत सरकार को राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की आधिकारिक सिफारिश पत्र भी लिखा है. इसके अलावा शिक्षा विभाग ने राजस्थानी को राज्यभाषा के रूप में मान्यता देने पर विचार जारी रखा है, ताकि यह प्राथमिक शिक्षा में भी बच्चों की मातृभाषा के रूप में शामिल हो सके. हालांकि, भाषा के कई बोलियों और लिपि के विभाजन को लेकर भी चर्चाएं और मतभेद हैं, जिससे मान्यता प्रक्रिया में चुनौतियां बनी हुई हैं.
राजस्थानी भाषा की मान्यता की मांग :
- 2003 : राजस्थान विधानसभा ने राजस्थानी को आठवीं अनुसूची में जोड़ने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया.
- 2009-2023 : कई सरकारों ने केंद्र को भाषा मान्यता के लिए अनुरोध भेजा
- 2024 : राज्य के मुख्य सचिव ने भारत सरकार को संवैधानिक मान्यता का पत्र लिखा. राज्य स्तर पर राजस्थानी को साहित्यिक विषय के रूप में RBSE में शामिल किया गया है.