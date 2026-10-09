ETV Bharat / state

सावधान! कम बारिश के चलते बढ़े डेंगू के मामले, स्वाइन फ्लू के मरीजों में 42 गुना बढ़ोतरी, स्क्रब टाइफस से 8 की मौत

कम बारिश के चलते बढ़ी बीमारियां ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: राजस्थान में मानसून के लंबे अंतराल और कम बारिश का असर अब मौसमी बीमारियों के आंकड़ों में साफ दिखाई देने लगा है. बारिश के बाद कई जगहों पर पानी ठहरने से मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनीं और उनकी कॉलोनियां विकसित हो गईं. इसके साथ ही बदलते मौसम और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण अन्य मौसमी बीमारियों के मामले भी तेजी से बढ़े हैं. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सितंबर तक की रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है, जिसमें खासकर डेंगू के मामले सबसे अधिक सामने आ रहे हैं. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग के जनस्वास्थ्य निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. विभाग लगातार हाउस-टू-हाउस सर्वे और एंटी-लार्वल गतिविधियों के जरिए स्थिति पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है.