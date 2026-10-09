सावधान! कम बारिश के चलते बढ़े डेंगू के मामले, स्वाइन फ्लू के मरीजों में 42 गुना बढ़ोतरी, स्क्रब टाइफस से 8 की मौत
कम बारिश से मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है. सितंबर में डेंगू और स्वाइन फ्लू के मामले कई गुना बढ़े. पढ़िए आदित्य आत्रेय की स्पेशल रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 2:06 PM IST
जयपुर: राजस्थान में मानसून के लंबे अंतराल और कम बारिश का असर अब मौसमी बीमारियों के आंकड़ों में साफ दिखाई देने लगा है. बारिश के बाद कई जगहों पर पानी ठहरने से मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनीं और उनकी कॉलोनियां विकसित हो गईं. इसके साथ ही बदलते मौसम और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण अन्य मौसमी बीमारियों के मामले भी तेजी से बढ़े हैं. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सितंबर तक की रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है, जिसमें खासकर डेंगू के मामले सबसे अधिक सामने आ रहे हैं. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग के जनस्वास्थ्य निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. विभाग लगातार हाउस-टू-हाउस सर्वे और एंटी-लार्वल गतिविधियों के जरिए स्थिति पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है.
कम बारिश से बनीं मच्छरों की कॉलोनियां: डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस बार मानसून में कम बारिश होने के बावजूद मच्छरजनित बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. आमतौर पर तेज बारिश के बाद जमा होने वाले पानी में मच्छर अंडे तो देते हैं, लेकिन अगर बारिश का दौर लगातार जारी रहे तो वे अंडे बह जाते हैं. इसके विपरीत, जब बारिश के बीच लंबा गैप आ जाता है, तो रुके हुए पानी में मच्छर तेजी से पनपने लगते हैं. यही कारण है कि इस बार डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले बढ़े हैं. उनका कहना है कि कम बारिश का मतलब हमेशा मच्छरों का कम होना नहीं होता. लंबे अंतराल के बाद जब भी बारिश होती है, तो पानी छोटे-छोटे गड्ढों, खाली प्लॉटों, टायरों, कूलरों और खुले कंटेनरों में जमा हो जाता है. यदि इस पानी को कई दिनों तक न हटाया जाए, तो यह मच्छरों के पनपने का मुख्य केंद्र बन जाता है.
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अकेले सितंबर में डेंगू के 550 नए केस: चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अकेले सितंबर महीने में डेंगू के 550 नए मरीज सामने आए हैं. इस तरह इस वर्ष अब तक डेंगू के कुल 1,235 मरीज मिल चुके हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 4,348 थी. इसके अलावा मलेरिया के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके तहत इस साल सितंबर तक कुल 315 केस दर्ज किए जा चुके हैं.
स्वाइन फ्लू ने बढ़ाई सबसे ज्यादा चिंता: मौसमी बीमारियों के आंकड़ों में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला उछाल स्वाइन फ्लू में देखने को मिला है. सितंबर 2026 में स्वाइन फ्लू के 480 नए केस सामने आए, जबकि सितंबर 2025 में सिर्फ 3 मरीज मिले थे, यानी पिछले साल की तुलना में इस साल सितंबर में 477 केस ज्यादा दर्ज किए गए. इस साल अब तक स्वाइन फ्लू के कुल 681 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले पूरे साल में यह आंकड़ा महज 16 था. इसका मतलब है कि इस साल मरीजों की संख्या पिछले साल की तुलना में करीब 42 गुना अधिक है.
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स्क्रब टाइफस के मामलों में वृद्धि, 8 की मौत: स्क्रब टाइफस के मामलों में भी सितंबर के दौरान बढ़ोतरी देखी गई है. सितंबर 2026 में इसके 992 केस दर्ज हुए, जबकि सितंबर 2025 में 961 मरीज मिले थे, जो कि पिछले साल से 31 केस अधिक हैं. हालांकि, अगर पूरे साल के कुल आंकड़ों की बात करें तो इस बार कमी आई है. साल 2026 में अब तक स्क्रब टाइफस के कुल 1,805 मरीज मिले हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 3,583 थी. एसएमएस अस्पताल में पिछले तीन माह में स्क्रब टाइफस के 300 मरीज गंभीर हालत में भर्ती हुए, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है. एसएमएस अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डॉ विशाल गुप्ता का कहना है कि स्क्रब टाइफस बैक्टीरियल बीमारी है और यह पिस्सू के काटने से होती है. इस बीमारी की चपेट में आने के बाद बुखार और तेज सर दर्द लक्षण है और समय पर इलाज नहीं मिलने पर मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है.
अस्पतालों में बढ़ाई गई मुस्तैदी और विशेष वार्ड: बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं. अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजों के लिए अलग से ओपीडी काउंटर और विशेष वार्ड आरक्षित किए जा रहे हैं, ताकि सामान्य मरीजों को संक्रमण से बचाया जा सके. इसके साथ ही डेंगू और मलेरिया के मरीजों के इलाज के लिए ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स और जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं. ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में जहाँ मामले ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ फॉगिंग मशीनरी को सक्रिय कर दिया गया है.
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कम बारिश से कैसे बढ़ती हैं बीमारियां? अक्सर माना जाता है कि भारी बारिश में मच्छर ज्याजा पनपते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम बारिश या बारिश के बीच लंबा अंतराल होना कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होता है, जब लगातार और तेज बारिश होती है, तो खुले स्थानों और गड्ढों में जमा पानी के साथ मच्छरों के अंडे और लार्वे बह जाते हैं, जिससे उनका चक्र टूट जाता है. इसके विपरीत, जब बारिश कम होती है या लंबे अंतराल के बाद हल्के स्पैल आते हैं, तो पानी सोखने या बहने के बजाय गड्ढों, खाली प्लॉटों, पुराने टायरों और कूलरों में लंबे समय तक ठहरा रहता है. यह ठहरा हुआ साफ पानी मच्छरों के प्रजनन के लिए एकदम अनुकूल वातावरण तैयार करता है. इसके साथ ही, बारिश के लंबे गैप के दौरान हवा में नमी बढ़ जाती है और तापमान में उतार-चढ़ाव होता है. यह उमस भरा मौसम न सिर्फ मच्छरों की तादाद बढ़ाता है, बल्कि स्वाइन फ्लू और अन्य वायरल संक्रमणों के वायरस को भी हवा में लंबे समय तक सक्रिय रखने में मदद करता है.
चिकित्सकों की सलाह, स्वयं से दवा लेने से बचें: सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों का कहना है कि बदलते मौसम में बुखार, बदन दर्द या सर्दी-खांसी जैसे लक्षणों को हल्के में न लें. विशेष रूप से डेंगू और स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं, इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के मेडिकल स्टोर से खरीदकर कोई भी एंटीबायोटिक या दर्द निवारक दवा लेना जानलेवा साबित हो सकता है. डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि वे हर रविवार को अपने घरों में 'ड्राई डे' मनाएं, जिसके तहत कूलर, गमले और पानी की टंकियों को पूरी तरह सुखाकर साफ करें ताकि मच्छरों का चक्र तोड़ा जा सके.
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