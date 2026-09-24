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पति और बेटे ने 'लेडी डॉन' की हत्या कर शव कुएं में फेंका, 15 महीने बाद ऐसे खुला राज, दोनों गिरफ्तार

पूछताछ में अवैध संबंध के शक और प्रताड़ना के चलते हत्या की बात आई सामने, पुलिस ने बरामद किए शव के अवशेष.

Jaipur Lady Don Mintu Murder
लेडी डॉन मिंटू चौधरी का फाइल फोटो और गिरफ्तार पिता पुत्र (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 3:57 PM IST

6 Min Read
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जयपुर: राजधानी के तीन थाना इलाकों में लेडी डॉन के नाम से कुख्यात मिंटू चौधरी का 15 महीने पुराना शव कुएं में मिला. पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके पति और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों ने मई, 2025 में गला घोंटकर मिंटू चौधरी की हत्या की और शव को कुएं में फेंक दिया. इसके दो महीने बाद उन्होंने मुहाना थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई, ताकि किसी को उन पर शक नहीं हो. कुछ दिन पहले पुलिस को मुखबिर के जरिए जानकारी मिली कि मिंटू चौधरी की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया है. इस पर पुलिस ने शक के आधार पर उसके पति और बेटे को हिरासत में लिया. पूछताछ में उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने कुएं से शव के अवशेष बरामद कर लिए हैं. प्रारंभिक तौर पर कपड़ों से पहचान की गई. अब पुलिस डीएनए जांच भी करवाएगी.

तिहाड़ और भरतपुर जेल में बंद होने का बहाना बनाया: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि मिंटू की हत्या के आरोप में उसके पति लालाराम जाट (42) और बेटे हरिओम जाट (20) को गिरफ्तार किया है. दोनों ने पूछताछ में कबूल किया है कि उन्होंने 25 मई, 2025 को घर पर गला घोंटकर मिंटू चौधरी की हत्या कर दी. इसके बाद उन्होंने कपड़े में शव को लपेटा और ऑटो में रखकर शव घर से करीब 4 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर ले गए. कुएं में उन्होंने शव फेंक दिया. मिंटू की बहन और अन्य लोगों ने जब उनसे उसके बारे में पूछा तो कभी उसके तिहाड़ जेल में और कभी भरतपुर जेल में बंद होने की बात कहकर टाल दिया.

डीसीपी राजर्षि राज (ETV Bharat Jaipur)

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वारदात के दो महीने बाद दी गुमशुदगी: जांच में सामने आया कि जब उन पर दबाव बढ़ता गया तो बेटे हरिओम ने हत्या की वारदात के दो महीने बाद 21 जुलाई, 2025 को मिंटू चौधरी की गुमशुदगी रिपोर्ट मुहाना थाने में दर्ज करवाई, ताकि किसी को उस पर और पिता पर शक नहीं हो. गुमशुदगी दर्ज दर्ज करवाने के बाद उन्होंने कभी दुबारा उस मामले में रूचि नहीं दिखाई. डीसीपी ने बताया कि तीन दिन पहले डीएसटी और मुहाना थाना पुलिस को जानकारी मिली कि मिंटू चौधरी की 15 महीने पहले हत्या कर शव कुएं में फेंका गया है. पुलिस ने शक के आधार पर बाप-बेटे को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आ गया. उनकी निशानदेही पर बुधवार को पुलिस ने कुएं से शव के अवशेष बरामद किए हैं.

मिंटू पर दर्ज हैं 11 मुकदमे: जांच में सामने आया है कि मिंटू चौधरी पर जयपुर के अलग-अलग थाना इलाकों में मारपीट, चोरी और हत्या के प्रयास के 11 मुकदमे दर्ज हैं. वह ऑटो चलाती थी. पति ने पूछताछ में बताया कि उसे मिंटू के अवैध संबंधों का शक था. वह उसे और बेटे को प्रताड़ित करती थी. वहीं, बेटे ने पुलिस को बताया कि उसकी मां उसे बचपन से ही प्रताड़ित करती थी. उसने मारपीट करने और प्रताड़ना से तंग आकर पिता के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है. पुलिस ने शव के अवशेषों के सैंपल डीएनए जांच के लिए भिजवाए हैं. दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है.

Jaipur Lady Don Mintu Murder
एसडीआरएफ की मदद से कुएं से निकाले शव के अवशेष. (ETV Bharat Jaipur)

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ऑटो चलाती थी मिंटू, उसी के ऑटो में ले गए शव: पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि मिंटू चौधरी ऑटो चलाती थी, जबकि उसका पति लालाराम मजदूरी करता है. बेटा हरिओम भी ऑटो चलाता है. हत्या के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने की सोची. उन्होंने शव को कपड़े में लपेटकर मिंटू के ऑटो में रखा और घर से चार किलोमीटर दूर सुनसान जगह स्थित कुएं तक ले गए. उन्होंने शव ठिकाने लगाने के मकसद से शव को कुएं में फेंक दिया. वह देवराज नगर में रहते हैं और शव को बलखंडी बालाजी चौराहे के पास सुनसान जगह पर कुएं में फेंक दिया.

संगठित गिरोह से नाता नहीं, ऐसे कहलाई लेडी डॉन: डीसीपी का कहना है कि मिंटू चौधरी का असली नाम सीमा चौधरी है. वह अपने पति और बेटे के साथ मुहाना थाना इलाके के देवराज नगर में रहती थी. उसके खिलाफ 2009 से 2025 के बीच जयपुर के अलग-अलग थानों में चोरी, मारपीट और अन्य संगीन अपराध के 11 मुकदमे दर्ज हैं. उसका नाता किसी संगठित गिरोह से होने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति की महिला होने के कारण उसे लेडी डॉन कहा जाने लगा. धीरे-धीरे वह जयपुर के अपराध की दुनिया में लेडी डॉन के नाम से पहचानी जाने लगी.

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एसडीआरएफ की मदद से निकाले शव के अवशेष: उनका कहना है कि तीन दिन पहले सूचना मिली थी कि मिंटू चौधरी की 15 महीने पहले हत्या कर शव कुएं में फेंका गया है. इस पर पुलिस ने इस मामले में गहनता से छानबीन की. शक के आधार पर पति और बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में पति और बेटे ने हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की. उनकी निशानदेही पर पुलिस कुएं तक पहुंची. इसके बाद सिविल डिफेंस की टीम की मदद से शव के अवशेषों को बाहर निकाला गया. प्रारंभिक तौर पर शव की पहचान होने के बाद अब पुलिस शव के नमूनों की डीएनए जांच भी करवा रही है.

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