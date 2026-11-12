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जयपुर में पैदल जा रहे मजदूर को कार ने कुचला, मौके पर मौत, परिजनों ने लगाया जानबूझकर मारने का आरोप

सीसीटीवी में कैद हुई गाड़ी की तस्वीर और मृतक गणेश स्वामी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके के नाहरी का नाका पर गुरुवार दोपहर तेज रफ्तार कार ने एक मजदूर को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. इधर, घटना से गुस्साए परिजनों ने चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए. परिजनों का आरोप है कि चालक ने जानबूझकर युवक को कुचलकर मारा है. पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.