जयपुर में पैदल जा रहे मजदूर को कार ने कुचला, मौके पर मौत, परिजनों ने लगाया जानबूझकर मारने का आरोप
एडिशनल डीसीपी (जयपुर उत्तर) बजरंग सिंह शेखावत ने बताया- गाड़ी को जब्त कर लिया गया है. कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है.
Published : November 12, 2026 at 8:35 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके के नाहरी का नाका पर गुरुवार दोपहर तेज रफ्तार कार ने एक मजदूर को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. इधर, घटना से गुस्साए परिजनों ने चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए. परिजनों का आरोप है कि चालक ने जानबूझकर युवक को कुचलकर मारा है. पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
संदिग्धों से पूछताछ में जुटी पुलिस: एडिशनल डीसीपी (जयपुर उत्तर) बजरंग सिंह शेखावत ने बताया- शास्त्री नगर के नाहरी का नाका स्थित स्वामी बस्ती में आज दोपहर एक एसयूवी से कुचलकर गणेश स्वामी (40) की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया. जिस गाड़ी से हादसा हुआ है, उसे जब्त कर लिया गया है. कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है.
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परिजनों ने लगाया जानबूझकर कुचलकर मारने का आरोप: प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि गणेश मजदूरी करता था. उसके परिवार में पत्नी आशा (39), बेटा सन्नी (15) और बेटी मोनिका (12) हैं. उसका और उसकी बहन का घर आसपास ही है. बहन ललिता का कहना है कि गणेश उसके घर से पानी पीकर निकला था और गाड़ी ने उसे कुचल दिया. परिजनों ने जानबूझकर गाड़ी से कुचलकर मारने का भी आरोप लगाया है. वहीं, चाचा वेदप्रकाश का कहना है कि गणेश उनके भाई का इकलौता बेटा था.