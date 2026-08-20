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IAS संदीप वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश, वर्मा सहित वर्तमान एमडी का वेतन भी रुकेगा

जयपुर मेट्रो-द्वितीय के श्रम न्यायालय-एक का बड़ा आदेश ( ETV Bharat File Photo )