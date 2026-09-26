उपमहापौर चुनाव: कोटा में खिला कमल, विवेक राजवंशी निर्विरोध निर्वाचित, जयपुर और जोधपुर में सीधा मुकाबला
जयपुर, कोटा और जोधपुर नगर निगम में उपमहापौर चुनाव की स्थिति साफ हो गई है. कोटा में भाजपा के विवेक राजवंशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.
Published : September 26, 2026 at 1:45 PM IST
जयपुर/कोटा/जोधपुर: जयपुर, कोटा और जोधपुर नगर निगम में उपमहापौर पद के चुनाव को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है. भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, वहीं कोटा में निर्विरोध निर्वाचन के साथ परिणाम भी सामने आ चुका है. शनिवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई नामांकन, जांच और नाम वापसी की निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद तीनों प्रमुख शहरों में मुकाबले की अंतिम स्थिति स्पष्ट हो गई है.
कोटा में विवेक राजवंशी निर्विरोध निर्वाचित हुए: कोटा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के विवेक राजवंशी निर्विरोध उपमहापौर चुन लिए गए हैं. कांग्रेस ने इस चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार करने का ऐलान किया था और पार्टी की ओर से कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया. नामांकन की समय सीमा समाप्त होने तक केवल विवेक राजवंशी का ही एकमात्र नामांकन सामने आया था. इसके बाद दोपहर 2 बजे नाम वापसी की समय सीमा और कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया.
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जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला: जयपुर नगर निगम में महापौर पद का चुनाव पूरा होने के बाद अब उपमहापौर पद के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला तय हुआ है. भाजपा की ओर से सरोज कंवर और कांग्रेस की ओर से पूर्व पार्षद सलमान मंसूरी उपमहापौर पद के प्रत्याशी हैं. दोनों प्रत्याशियों ने निर्धारित समय में अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं. कांग्रेस प्रत्याशी सलमान मंसूरी इससे पहले भी पार्षद रह चुके हैं और पार्टी के भीतर सहमति बनने के बाद उन्हें मैदान में उतारा गया है. दोपहर 2 बजे नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद दोनों प्रत्याशी मैदान में बने हुए हैं. अब दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक पार्षदों द्वारा मतदान कराया जा रहा है, जिसके तुरंत बाद वोटों की गिनती कर परिणाम घोषित किया जाएगा.
जोधपुर में विजय सिंह और अब्दुल करीम में आमने-सामने: जोधपुर में भी उपमहापौर पद के लिए दोनों प्रमुख दलों ने अपने-अलग प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिससे यहां भी मुकाबला दिलचस्प हो गया है. भाजपा ने विजय सिंह पंवार को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से अब्दुल करीम जॉनी मैदान में हैं. दोनों प्रत्याशियों की ओर से नामांकन दाखिल करने और उनकी जांच की प्रक्रिया समय के अनुसार पूरी कर ली गई है. दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद दोनों ही नेता मैदान में डटे हुए हैं. यहाँ भी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद मतगणना कर आज ही परिणाम जारी कर दिए जाएंगे.
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