Kinnar Akhada Meeting : जयपुर में किन्नर अखाड़ा ने समाज के लोगों को परेशान करने का लगाया आरोप

जयपुर में किन्नर समाज की बैठक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजधानी जयपुर के मानसरोवर में शुक्रवार को किन्नर अखाड़ा की ओर से किन्नर समाज के भीतर चल रही परेशानियों और अन्य अहम मुद्दों को लेकर बैठक हुई. जिसमें किन्नर अखाड़ा के संस्थापक ऋषि अजय दास महाराज और सनातनी किन्नरों ने आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है. दावा किया गया कि सनातनी किन्नरों को दबाव, डर और प्रतिबंधों के माध्यम से परेशान करने का काम किया जा रहा है. कथित किन्नर गिरोह त्योहारों, शादियों और अन्य शुभ अवसरों पर गलत कामों को अंजाम दे रहा है. सनातनी समाज से मिल रहे पैसों का उपयोग अनैतिक कामों में किया जा रहा है. पढ़ें : नीमराणा के मधु किन्नर हत्याकांड में मास्टरमाइंड सीमा किन्नर गिरफ्तार