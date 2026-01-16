Kinnar Akhada Meeting : जयपुर में किन्नर अखाड़ा ने समाज के लोगों को परेशान करने का लगाया आरोप
किन्नर अखाड़ा का आरोप है कि समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है. बैठक में कई संगठनों से जुड़े लोग एकत्रित हुए.
Published : January 16, 2026 at 9:50 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर के मानसरोवर में शुक्रवार को किन्नर अखाड़ा की ओर से किन्नर समाज के भीतर चल रही परेशानियों और अन्य अहम मुद्दों को लेकर बैठक हुई. जिसमें किन्नर अखाड़ा के संस्थापक ऋषि अजय दास महाराज और सनातनी किन्नरों ने आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है.
दावा किया गया कि सनातनी किन्नरों को दबाव, डर और प्रतिबंधों के माध्यम से परेशान करने का काम किया जा रहा है. कथित किन्नर गिरोह त्योहारों, शादियों और अन्य शुभ अवसरों पर गलत कामों को अंजाम दे रहा है. सनातनी समाज से मिल रहे पैसों का उपयोग अनैतिक कामों में किया जा रहा है.
ऋषि अजय दास महाराज ने एक कहा कि देश में हजारों समाजसेवी संस्थाएं दान का हिसाब सरकार को देती हैं, लेकिन दूसरे किन्नर गिरोहों को छूट मिली हुई है. जबकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ प्रमुख किन्नर नेता सनातनि किन्नरों को परेशान करने में लगे हैं.
ऋषि अजय दास महाराज ने समाज और सरकार से अपील करते हुए कहा कि अवैध गतिविधियों में लिप्त किन्नरों का बहिष्कार किया जाए और सनातनी किन्नरों को उनका सम्मान और अधिकार वापस दिलाए जाएं. वैष्णव किन्नर अखाड़ा से जगद्गुरु हिमांगी सखी ने बताया कि किन्नरों को प्रताड़ित किया जा रहा है. सनातनी किन्नर कभी भीख नहीं मांगते, बल्कि भिक्षा मांगते हैं. इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.