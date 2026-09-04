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पुलिस की वर्दी पहन किया अपहरण, वारदात के बाद दुबई भागा मास्टरमाइंड, AGTF की टीम पकड़ लाई

जयपुर: पुलिसकर्मी की वर्दी का सहारा लेकर एक व्यापारी का अपहरण करने और उसके परिजनों से फिरौती मांगने वाले गिरोह के मुख्य आरोपियों में शामिल करण आसवानी उर्फ कमल सिंधी को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने दुबई से गिरफ्तार किया है. जयपुर के खोह नागोरियान थाना क्षेत्र में व्यापारी नरेंद्र नाथ दत्ता के अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपी को जयपुर से लेकर दुबई तक तलाशा.

रेड कॉर्नर नोटिस के बाद एजीटीएफ की लगातार निगरानी और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से समन्वय के चलते आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई और अबू धाबी इंटरपोल की टीम द्वारा उसे डिटेन किए जाने के बाद एजीटीएफ राजस्थान की टीम उसे जयपुर लेकर पहुंच गई है.

पुलिस ने सुरक्षित छुड़ाया व्यापारी और चालक को: एडीजी एएनटीएफ दिनेश एमएन ने बताया कि पुलिस थाना खोह नागोरियान में 21 अगस्त 2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी. इसमें बताया गया कि व्यापारी नरेंद्र नाथ दत्ता 20 अगस्त 2025 को जयपुर स्थित अपने घर से वैशाली नगर जाने के लिए निकले थे. उनके साथ उनके परिचित तथा चालक भी थे. उनका मोबाइल बंद आया. अगले दिन परिजनों को नरेंद्र नाथ दत्ता के मोबाइल से फोन आया, जिससे उनका अपहरण होने की जानकारी मिली और छोड़ने के लिए फिरौती मांगी गई. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और अपहृत नरेंद्र नाथ दत्ता व उनके चालक योगेश को दस्तयाब कर सुरक्षित छुड़ाया.

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एक-एक कर पकड़े गए आरोपी: मामले की जांच के दौरान पुलिस ने हर्ष गौतम, कनक गांगुली और अजय बेनीवाल उर्फ शाका को गिरफ्तार किया. अनुसंधान में सामने आया कि आरोपियों ने पुलिसकर्मी की वर्दी पहन कर एक साथ मिलकर नरेंद्र नाथ दत्ता सहित अन्य व्यक्तियों का अपहरण कर उन्हें अलग-अलग स्थानों पर बंधक बनाकर रखा तथा परिजनों से फिरौती की मांग की थी. जांच के दौरान हर्ष गौतम के कब्जे से अपहृत व्यक्तियों की इनोवा बरामद की गई. इसके अलावा वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद की गई. अनुसंधान में आरोपियों के आगरा एवं अन्य स्थानों पर अपहृत व्यक्तियों को बंधक बनाकर रखने की जानकारी सामने आई.

करण देश छोड़कर निकल गया: जांच में करण आसवानी की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों पर तलाश की, लेकिन वह लगातार फरार मिला. जांच में यह भी सामने आया कि करण आसवानी संगठित अपराध के सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था. अपहरण और फिरौती की इस वारदात में उसके साथ शामिल आरोपियों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया. पुलिस ने न्यायालय से उसके खिलाफ वारंट जारी करवाया. जब पुलिस ने उसके ठिकानों पर तलाश तेज की तो सामने आया कि वह देश छोड़कर भाग चुका है.