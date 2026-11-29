ETV Bharat / state

66वां लक्खी अन्नकूट महोत्सव: हनुमान जी को धारण करवाई गई चांदी की पोशाक, वसुंधरा राजे ने की पूजा-अर्चना

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किए दर्शन. ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: खोले के हनुमान मंदिर में 66वां लक्खी अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया गया. हनुमानजी का पंचामृत से अभिषेक कर चांदी की पोशाक धारण करवाई गई. संत-महंतों के सानिध्य में महाआरती हुई.मंदिर परिसर के श्रीराम जी, हनुमान जी, अन्नपूर्णा माता, गायत्री माता, वैष्णो माता, द्वादश ज्योतिर्लिंग समेत करीब 61 देवालयों में अन्नकूट का भोग लगाया गया. इस दौरान मंदिर परिसर जय सियाराम के जयकारों से गूंज उठा.करीब 65 साल पहले ढाई किलो अन्न से शुरू हुआ अन्नकूट अब लक्खी अन्नकूट में बदल गया है. वर्ष 2017 में 1.25 लाख भक्तों के प्रसादी ग्रहण करने का कीर्तिमान गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है.

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की पूजा-अर्चना: खोले के हनुमान जी मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूजा अर्चना की. हनुमान जी के दरबार में बैठकर पाठ किया. हनुमान जी महाराज की संत महंतों के सानिध्य में महाआरती की गई.वसुंधरा राजे ने कहा कि हनुमान जी महाराज के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं. आज हनुमान जी महाराज के विशेष आयोजन है. लाखों की संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी महाराज प्रसादी ग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं.