66वां लक्खी अन्नकूट महोत्सव: हनुमान जी को धारण करवाई गई चांदी की पोशाक, वसुंधरा राजे ने की पूजा-अर्चना
खोले के हनुमान मंदिर में 66वां लक्खी अन्नकूट मना, चांदी की पोशाक, 56 भोग, बर्फ की केदारनाथ झांकी
Published : November 29, 2026 at 7:32 PM IST
जयपुर: खोले के हनुमान मंदिर में 66वां लक्खी अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया गया. हनुमानजी का पंचामृत से अभिषेक कर चांदी की पोशाक धारण करवाई गई. संत-महंतों के सानिध्य में महाआरती हुई.मंदिर परिसर के श्रीराम जी, हनुमान जी, अन्नपूर्णा माता, गायत्री माता, वैष्णो माता, द्वादश ज्योतिर्लिंग समेत करीब 61 देवालयों में अन्नकूट का भोग लगाया गया. इस दौरान मंदिर परिसर जय सियाराम के जयकारों से गूंज उठा.करीब 65 साल पहले ढाई किलो अन्न से शुरू हुआ अन्नकूट अब लक्खी अन्नकूट में बदल गया है. वर्ष 2017 में 1.25 लाख भक्तों के प्रसादी ग्रहण करने का कीर्तिमान गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है.
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की पूजा-अर्चना: खोले के हनुमान जी मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूजा अर्चना की. हनुमान जी के दरबार में बैठकर पाठ किया. हनुमान जी महाराज की संत महंतों के सानिध्य में महाआरती की गई.वसुंधरा राजे ने कहा कि हनुमान जी महाराज के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं. आज हनुमान जी महाराज के विशेष आयोजन है. लाखों की संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी महाराज प्रसादी ग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं.
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61 मंदिरों में लगा अन्नकूट का भोग: श्री नरवर आश्रम सेवा समिति के अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि खोले के हनुमान जी महाराज को चांदी की पोशाक धारण करवाई गई है. खोले में विराजे श्रीराम जी, हनुमान जी, अन्नपूर्णा माता, गायत्री माता, वैष्णो माता, द्वादश ज्योतिर्लिंग समेत 61 से अधिक मंदिरों में अन्नकूट प्रसादी का भोग लगाया गया है. हड्डीशाह बाबा की मजार पर भी 56 भोग और अन्नकूट प्रसादी का भोग लगाया गया.अन्नकूट में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पंगत प्रसादी में आने की उम्मीद है. 61 भट्टियों और 22 चूल्हों पर 500 हलवाई व्यंजन तैयार करने में लगे हैं. 5000 कार्यकर्ता सेवाएं दे रहे हैं. बर्फ से बाबा केदारनाथ की झांकी सजाई गई. अन्नकूट में मूंग, चौला, बाजरा, चावल, गढ़मढ़ सब्जी, कढी, हलवा और भुजिया प्रसादी में शामिल है.
एक ही पंगत में प्रसादी, यही है खोले के अन्नकूट की पहचान: गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि बाबा राधेलाल जी चौबे की परंपरा के अनुसार जात-पात, छोटे बड़े, अधिकारी-कर्मचारी, राजनेता सभी एक ही पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण करते हैं. इसी भेदभाव रहित व्यवस्था के कारण यह आयोजन पूरे प्रदेश में मिसाल माना जाता है. वर्ष 2017 में 1.25 लाख भक्तों के प्रसादी ग्रहण करने का कीर्तिमान गोल्डन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है. मंदिर में बर्फ से बनी द्वादश ज्योतिर्लिंग की झांकी और विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र बनीं.
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सजाई गई आकर्षक झांकियां:उत्सव के दौरान खोले के हनुमान जी की फल-सब्जी की झांकी, श्री आनन्देश्वर महादेव की अन्न की झांकी, सियाराम जी महाराज की छप्पन भोग की झांकी, श्री गणेश जी के लड्डुओं की झांकी आकर्षण का केन्द्र रही. इसके अलावा अन्नपूर्णा माता के मंदिर में विभिन्न व्यंजनों की झांकी, अन्नकूट स्थल पर शिव परिवार की बर्फ की झांकी और परिसर के अन्य देवालयों में विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई गई.
अभिषेक और श्रृंगार से हुई अन्नकूट समारोह की शुरुआत: अन्नकूट समारोह की शुरुआत सुबह हनुमान जी महाराज के अभिषेक, चोला धारण, श्रृंगार, छप्पन भोग और फल सब्जियों की झांकी से हुई. इसके बाद वेद विद्यालय के छात्रों की ओर से वेद उच्चारण, शिव सत्संग मंडल की ओर से हरिनाम संकीर्तन और सुंदर बैंड की ओर से बैंड वादन किया गया. श्री नरवर आश्रम सेवा समिति की ओर से संत-महंतों का सम्मान किया गया. श्याम ज्योति भजन संध्या और श्री गुरुकृपा जागरण मंडल की ओर से भजन गायन प्रस्तुत किए गए.
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